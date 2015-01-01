  • Der perfekte Eröffnungstanz: Tanzhaus emotion bietet Hochzeitstanzkurse für Brautpaare im Münchner Süden

    Ob klassischer Langsamer Walzer oder lockerer Discofox – die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in Unterhaching bei München bereitet Brautpaare gezielt auf ihren großen Auftritt vor.

    BildUnterhaching. Der erste Tanz als Ehepaar gehört für viele zu den emotionalsten Momenten einer Hochzeit – und sorgt im Vorfeld oft für Nervosität. Die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion mit Sitz in der Biberger Straße 91 in Unterhaching hat sich darauf spezialisiert, Brautpaare entspannt und sicher auf diesen Moment vorzubereiten.

    „Viele Paare kommen mit der Sorge zu uns, zwei linke Füße zu haben. Nach wenigen Stunden merken sie: Ein schöner Hochzeitstanz ist lernbar – ganz ohne Vorkenntnisse.“

    – Thomas Wurmseder, Inhaber des Tanzhaus emotion

    Seit 2006 begleitet die Tanzschule Paare aus München und den umliegenden Gemeinden. Im Mittelpunkt steht das hauseigene Leicht-Lern-Konzept, mit dem auch Tanzanfänger schnell ein sicheres Gefühl für Takt und Führung entwickeln.

    Was den Hochzeitstanzkurs auszeichnet

    – Individuelle Privatstunden, in denen die Choreografie auf das persönliche Lieblingslied des Paares abgestimmt wird.
    – Gruppenkurse für alle, die das Tanzen gemeinsam mit anderen Brautpaaren in lockerer Runde lernen möchten.
    – Freie Terminwahl dank des flexiblen Kurssystems – ideal für den oft engen Zeitplan vor der Hochzeit.
    – Persönliche Beratung zur Wahl des passenden Tanzstils, vom Langsamen Walzer bis zum Discofox.

    Auch kurzfristige Anfragen sind möglich. Selbst wenige Wochen vor dem Fest lässt sich mit gezielten Privatstunden ein vorzeigbarer Eröffnungstanz einstudieren.

    Das Tanzhaus emotion liegt verkehrsgünstig in Unterhaching und ist ein beliebter Anlaufpunkt für Brautpaare aus Ottobrunn, Oberhaching, Grünwald, Harlaching und dem gesamten Münchner Süden. Weitere Informationen zum Hochzeitstanzkurs München sowie zu den Privatstunden.

    ÜBER TANZHAUS EMOTION

    Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an – vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa. Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen. Alle Tanzlehrkräfte sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule
    Herr Thomas Wurmseder
    Biberger Str 91
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 0174 978 79 54
    web ..: https://www.tanzhausemotion.de/
    email : office@tanzhausemotion.de

    Tanzhaus emotion: Wo Tanzen zum Lebensgefühl wird

    Das im Jahr 2006 von Thomas Wurmseder und Jo Marx gegründete Tanzhaus emotion in Unterhaching bei München ist eine moderne, inhabergeführte ADTV-Tanzschule, die Professionalität mit einer familiären Wohlfühlatmosphäre verbindet. Getreu dem Motto „Tanzen ist Träumen mit den Füßen“ bricht das Konzept bewusst mit starrem Leistungsdruck und setzt stattdessen auf den puren Spaß an der Bewegung und ein innovatives, hochflexibles Kurssystem, das Kunden den Einstieg jeden Monat ermöglicht und wöchentliche, spontane Terminwechsel erlaubt. Das vielseitige Angebot in der Biberger Straße 91 reicht von kreativem Kindertanz ab drei Jahren über Hip-Hop für Jugendliche bis hin zu klassischen Gesellschaftstänzen, Hochzeitskursen und regelmäßigen Tanzpartys für Paare und Singles. Ein besonderes Highlight der Tanzschule ist die Expertise im Bereich moderner Trend- und Szenetänze wie Salsa, Discofox und insbesondere West Coast Swing, welcher hier teilweise sogar von Deutschen Meistern unterrichtet wird und das Tanzhaus emotion zu einer der Top-Adressen im Münchner Süden macht.

    Pressekontakt:

    Frewert-Media
    Herr Jonas Frewert
    Leopoldstraße 2-8
    32051 Herford

    fon ..: 052617000503
    email : beyza.bozan@frewert-media.de


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