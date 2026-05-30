Leipzig 2026: Immobilienmakler Immaxi identifiziert 5 Stadtteile mit besonderem Entwicklungspotenzial

Neuer Marktbericht zeigt: Während Toplagen wie Schleußig die 4.900-Euro-Marke erreichen, bieten aufstrebende Quartiere wie Leutzsch, Volkmarsdorf und Lößnig noch echte Einstiegschancen

Leipzig, 30. Mai 2026 “ Der Leipziger Immobilienmarkt zeigt 2026 ein stark differenziertes Bild: Etablierte Toplagen erzielen Rekordpreise, während ausgewählte Stadtteile noch erhebliches Aufwertungspotenzial bieten. Immaxi Immobilien, seit über 15 Jahren als Immobilienmakler in Leipzig tätig, hat fünf Stadtteile identifiziert, die für Käufer und Kapitalanleger 2026 besonders interessant sind.

Markt stabilisiert sich nach Korrekturphase

Nach der Korrekturphase 2023/2024 zeigt der Leipziger Wohnungsmarkt eine bemerkenswerte Stabilisierung. Eigentumswohnungen kosten stadtdurchschnittlich zwischen 2.600 und 3.300 Euro pro Quadratmeter “ deutlich moderater als in vergleichbaren deutschen Großstädten. „Leipzig ist strukturell stark: wachsende Bevölkerung, starke Hochschullandschaft, diversifizierte Wirtschaft. Wer jetzt in den richtigen Stadtteilen kauft, positioniert sich langfristig gut“, erklärt Max Mustermann, Geschäftsführer von Immaxi Immobilien.

Die fünf Aufsteiger-Stadtteile 2026

Volkmarsdorf überzeugt mit Einstiegspreisen ab 2.200 Euro pro Quadratmeter und einer spürbaren Aufwertungsdynamik im Leipziger Osten. Anger-Crottendorf punktet mit grünem Flair, Denkmalschutz-Potenzial und einem Mietpreisanstieg von 3,5 Prozent im Jahresvergleich. Leutzsch positioniert sich als naturnahe Alternative zu Schleußig “ mit Preisen zwischen 2.460 und 2.983 Euro pro Quadratmeter und einem Preisanstieg von nahezu 20 Prozent seit 2020. Grünau bleibt mit ab 2.185 Euro pro Quadratmeter die günstigste Gesamtlage im Stadtgebiet, mit energetisch saniertem Bestand und strukturell höheren Mietrenditen. Lößnig im Leipziger Süden profitiert vom Preisdruck aus dem benachbarten Connewitz und bietet Quadratmeterpreise zwischen 2.300 und 2.600 Euro.

Mikrolage entscheidet

„Der Leipziger Markt ist nicht homogen. Zwischen zwei benachbarten Straßenzügen können die Preise um 30 bis 40 Prozent differieren. Wer ohne lokale Marktkenntnis kauft, riskiert eine Fehlinvestition“, so Mustermann.

Den vollständigen Marktbericht mit aktuellen Preisen für über 20 Leipziger Stadtteile, Stadtteilanalysen und FAQ finden Interessenten unter: https://www.immaxi.de/leipzig-2026-diese-5-stadtteile-koennten-die-naechsten-gewinner-am-immobilienmarkt-werden

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Herr Thomas Hoffmann

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email : info@immaxi.de

Über Immaxi Immobilien: Immaxi Immobilien ist seit über 15 Jahren als Immobilienmakler in Leipzig tätig und auf den Kauf, Verkauf und die Bewertung von Eigentumswohnungen, Häusern und Renditeobjekten in allen Leipziger Stadtteilen spezialisiert. Das Unternehmen wurde mehrfach als Top-Immobilienmakler Leipzig ausgezeichnet.

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