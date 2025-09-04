Traumreiseziel Sri Lanka – Mehr als ein klassisches Reiseziel

Sri Lanka präsentiert sich in Berlin als vielseitiges Reiseziel mit starker kultureller Prägung

Zur Feier des singhalesischen Neujahrsbeginns hatte die Botschaft von Sri Lanka in Berlin, in Vertretung von Ms Thivanka Athuraliya, Head of Mission responsible for political and tourism relations, Embassy of Sri Lanka, Berlin, zu sich eingeladen. Unter dem Leitmotiv „A taste of Sri Lanka – you’ll come back for more“ stand dabei insbesondere das singhalesische Neujahrsfest im Mittelpunkt, eines der bedeutendsten kulturellen Feste Sri Lankas. Die Feierlichkeiten, die sich nach einem astrologischen Sonnenkalender richten, symbolisieren den Übergang in ein neues Jahr und sind geprägt von traditionellen Ritualen sowie gemeinschaftlichen Momenten.

Darüber hinaus stellte sich Sri Lanka, die Traum-Urlaubs-Insel im Indischen Ozean, als aufstrebendes und facettenreiches Reiseziel vor. Vertreter aus Tourismus, Diplomatie und Kultur gaben dabei Einblicke in aktuelle Entwicklungen des Landes und vermittelten zugleich die kulturelle Vielfalt Sri Lankas.

Deutschland ist dabei ein wichtiger Quellmarkt für den Tourismus Sri Lankas, der zunehmend nachhaltige, qualitativ hochwertige und kulturell geprägte Reiseangebote anbietet.

Sri Lanka verzeichnet einen klaren Aufwärtstrend bei internationalen Besucherzahlen, wobei Deutschland weiterhin zu den wichtigsten Herkunftsmärkten zählt. Hinter Indien, Großbritannien und Russland nimmt Deutschland den vierten Platz ein.

Der Tourismussektor hat sich zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor entwickelt und eröffnet neue Perspektiven. Insbesondere im Hinblick auf nachhaltige und qualitativ hochwertige Angebote. Neben der stetigen Verbesserung der Infrastruktur spielen dabei auch Rahmenbedingungen wie eine gute internationale Erreichbarkeit und eine verlässliche Reiseplanung eine wichtige Rolle. Das Land setzt weiterhin darauf, Gästen aus Europa attraktive und hochwertige Reiseerlebnisse zu bieten und seine Position als vielseitige Destination im Indischen Ozean weiter zu stärken.

Darüber hinaus positioniert sich das Land zunehmend für unterschiedliche Zielgruppen – von Natur- und Kulturliebhabern bis hin zu Reisenden, die authentische Erfahrungen und nachhaltige Reiseformen suchen. Im Fokus stehen dabei die enge Verbindung zwischen Tourismus, Kultur und lokalen Gemeinschaften sowie Angebote im Bereich Natur-, Kultur- und Wellnessreisen.

Erlebnis Sri Lanka

Zu ausgewählten Reiseerlebnissen von Sri Lanka zählen die Surfregion Arugam Bay an der Ostküste, die mit ihren hohen Wellen international Surfer anzieht, ebenso wie die berühmten Zugstrecken durch das grüne Hochland Sri Lankas, die vorbei an Teeplantagen, Berglandschaften und kleinen Dörfern führen.

Kulturelle Höhepunkte wie das Kandy Esala Perahera Festival, historische Tempelanlagen, traditionelle Handwerkskunst sowie die tropischen Strände des Landes gehören zu den zentralen Bestandteilen des touristischen Angebots dieser liebenswerten Insel.

Zu den traditionellen Ritualen der Feierlichkeiten gehören unter anderem das Entzünden der Öllampe und das sogenannte „Milk Boiling“. Die Öllampe, Symbol für Wissen, Wohlstand und positive Zukunftsperspektiven, markiert feierlich den Beginn eines neuen Abschnitts. Beim „Milk Boiling“ wird Milch bewusst zum Überkochen gebracht – ein Zeichen für Glück, Fülle und einen erfolgreichen Neuanfang. Beide Rituale unterstreichen die Bedeutung von Gemeinschaft, Hoffnung und Tradition im sri-lankischen Neujahrsfest. Begleitet wurde die Veranstaltung von traditionellen Tanzvorführungen, kulinarischen Spezialitäten der landestypischen Küche sowie interaktiven Programmpunkten, die den Gästen einen direkten Zugang zur sri-lankischen Kultur ermöglichten.

Sri Lanka ist weit mehr als ein klassisches Reiseziel. Die Insel vereint unterschiedliche Religionen, Sprachen und kulturelle Traditionen, die trotz ihrer Vielfalt eng miteinander verbunden sind und das gesellschaftliche Leben des Landes prägen.

Die zentrale Botschaft der Veranstaltung blieb dabei klar:

Sri Lanka versteht Tourismus als Brücke zwischen Menschen und Kulturen – und als Einladung, ein Land nicht nur zu besuchen, sondern intensiv zu erleben.

Oder, wie es das Motto des Landes formuliert: „You’ll come back for more.“

Weitere Informationen unter:

https://www.srilanka.travel und https://www.tourismus.de/asien/sri-lanka/fremdenverkehrsamt/

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