Maklerprovision in Leipzig: Immaxi Immobilien bietet dauerhaft nur 5,95% statt 7,14%

Immaxi Immobilien bietet in Leipzig eine dauerhaft faire Maklerprovision von 5,95% – transparent, günstig und mit umfassender Beratung für Käufer und Verkäufer.

Faire Konditionen für Käufer und Verkäufer – Immobilienmakler in Leipzig mit transparenter Preisstruktur

Leipzig, 26.08.2025 – Wer aktuell eine Immobilie in Leipzig kaufen oder verkaufen möchte, wird mit Maklerprovisionen von durchschnittlich 7,14% des Kaufpreises (inkl. MwSt.) konfrontiert. Das inhabergeführte Leipziger Maklerunternehmen Immaxi Immobilien geht bewusst einen anderen Weg: Mit einer fairen Gesamtprovision von nur 5,95% inkl. MwSt. – also 2,975% pro Vertragspartei – bietet das Unternehmen eine der günstigsten und transparentesten Preisstrukturen im Leipziger Immobilienmarkt.

Für Käufer bedeutet dies niedrigere Nebenkosten beim Immobilienkauf, Verkäufer profitieren von einem höheren Nettoerlös.

Gesetzliche Rahmenbedingungen: Was zahlen Käufer und Verkäufer in Leipzig?

Seit Dezember 2020 gilt in Deutschland: Käufer und Verkäufer von Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäusern teilen sich die Maklerprovision in der Regel zu gleichen Teilen (§ 656a-d BGB).

* Marktdurchschnitt Leipzig: 7,14% = 3,57% je Partei

* Immaxi Immobilien Leipzig: 5,95% = 2,975% je Partei

Damit sparen Kunden mit Immaxi Immobilien dauerhaft mehrere tausend Euro – ohne Abstriche beim Service.

Beispielrechnung: Kostenvorteil für Käufer & Verkäufer

Immobilienverkaufspreis: EUR 400.000

Übliche Provision Leipzig (7,14%): EUR 28.560

Provision Immaxi Immobilien (5,95%): EUR 23.800

Gesamtersparnis: EUR 4.760

-> Klare Ersparnis: Käufer und Verkäufer zahlen in Leipzig mit Immaxi deutlich weniger.

Die Vorteile von Immaxi Immobilien auf einen Blick

* Faire Maklerprovision Leipzig: 5,95% statt 7,14%

* Transparenz: fester Provisionssatz, keine versteckten Kosten

* Sicherheit: Provision erst nach notarieller Beurkundung fällig

* Effizienz: digitale Vermarktungstools & schlanke Prozesse

* Persönliche Beratung: individuelle Betreuung statt anonyme Großkette

* Stark in Leipzig: von Leipzig-Mitte über Plagwitz bis Gohlis in allen Stadtteilen aktiv

* positives Feedback unsere Kunden

Leipziger Immobilienmarkt: Dynamisch und wettbewerbsintensiv

Leipzig zählt zu den wachstumsstärksten Immobilienmärkten Deutschlands. Ob in den beliebten Stadtteilen wie Leipzig-Waldstraßenviertel, Südvorstadt, Gohlis oder Plagwitz – die Nachfrage bleibt hoch. Kaufnebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notarkosten und Maklerkosten stehen dabei zunehmend im Fokus.

Mit seiner dauerhaft günstigen Provision sorgt Immaxi Immobilien Leipzig für echte Planungssicherheit – und macht Immobilienkäufe und -verkäufe für alle Beteiligten einfacher und günstiger.

Geschäftsführer im O-Ton

„Unser Ziel war von Anfang an, die Immobilienvermittlung in Leipzig fair, transparent und effizient zu gestalten. Mit der dauerhaft günstigen Provision von 5,95% schaffen wir Vertrauen, erleichtern Kaufentscheidungen und setzen ein klares Zeichen gegen überhöhte Maklergebühren“, erklärt Thomas Hoffmann, Geschäftsführer von Immaxi Immobilien Leipzig.

Über Immaxi Immobilien Leipzig

Immaxi Immobilien (Zentrale Leipzig-Waldstraßenviertel, 04105 Leipzig) ist ein inhabergeführtes Maklerunternehmen mit Spezialisierung auf Wohn- und Gewerbeimmobilien. Seit vielen Jahren begleitet das Unternehmen erfolgreich Käufer, Verkäufer und Investoren in allen Leipziger Stadtteilen.

Das Unternehmen steht für Seriosität, Transparenz und faire Konditionen – und hebt sich mit seiner dauerhaften Provision von 5,95%, positivem Kundenfeedback und zahlreichen überregionalen Auszeichnungen deutlich vom Leipziger Marktdurchschnitt ab. Mehr Informationen zu aktuellen Immobilienangeboten und weiterführende Beratung finden Interessierte auf der Immobilienmakler-Webseite von Immaxi Immobilien

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Immaxi Immobilien

Herr Thomas Hoffmann

Waldstraße 67

04105 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0341 2122212

fax ..: 0341 4624922

web ..: https://www.immaxi.de

email : info@immaxi.de

Immaxi Immobilien ist ein inhabergeführtes Maklerunternehmen mit Sitz im Leipziger Waldstraßenviertel. Gegründet im Jahr 2008 von Thomas Hoffmann (Immobilienfachwirt IHK), gehört es heute zu den etablierten Adressen der Leipziger Immobilienbranche. Das siebenköpfige Team betreut Eigentümer, Investoren, Vermieter und Mieter mit einem ganzheitlichen Leistungsangebot – stets mit dem Anspruch, Professionalität, Vertrauen und Qualität zu verbinden.

Als unabhängiges Unternehmen – frei von Franchise-Strukturen oder Bankbindungen – bietet Immaxi Immobilien eine individuelle und neutrale Beratung. Die Mitgliedschaft im Immobilienverband Deutschland (IVD) unterstreicht die hohe fachliche Kompetenz sowie den Anspruch an Qualität und Seriosität.

Kurze Entscheidungswege, persönliche Ansprechpartner und ein enges Netzwerk zu Hausverwaltungen, Investoren, Architekten, Gutachtern und Notaren garantieren eine schnelle und verlässliche Betreuung. Dank seines Standorts im Herzen des Waldstraßenviertels ist Immaxi Immobilien zudem bestens vernetzt – ein Plus, von dem die Kunden direkt profitieren.

