  • Maklerprovision in Leipzig: Immaxi Immobilien bietet dauerhaft nur 5,95% statt 7,14%

    Immaxi Immobilien bietet in Leipzig eine dauerhaft faire Maklerprovision von 5,95% – transparent, günstig und mit umfassender Beratung für Käufer und Verkäufer.

    BildFaire Konditionen für Käufer und Verkäufer – Immobilienmakler in Leipzig mit transparenter Preisstruktur

    Leipzig, 26.08.2025 – Wer aktuell eine Immobilie in Leipzig kaufen oder verkaufen möchte, wird mit Maklerprovisionen von durchschnittlich 7,14% des Kaufpreises (inkl. MwSt.) konfrontiert. Das inhabergeführte Leipziger Maklerunternehmen Immaxi Immobilien geht bewusst einen anderen Weg: Mit einer fairen Gesamtprovision von nur 5,95% inkl. MwSt. – also 2,975% pro Vertragspartei – bietet das Unternehmen eine der günstigsten und transparentesten Preisstrukturen im Leipziger Immobilienmarkt.

    Für Käufer bedeutet dies niedrigere Nebenkosten beim Immobilienkauf, Verkäufer profitieren von einem höheren Nettoerlös.

    Gesetzliche Rahmenbedingungen: Was zahlen Käufer und Verkäufer in Leipzig?

    Seit Dezember 2020 gilt in Deutschland: Käufer und Verkäufer von Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäusern teilen sich die Maklerprovision in der Regel zu gleichen Teilen (§ 656a-d BGB).

    * Marktdurchschnitt Leipzig: 7,14% = 3,57% je Partei
    * Immaxi Immobilien Leipzig: 5,95% = 2,975% je Partei

    Damit sparen Kunden mit Immaxi Immobilien dauerhaft mehrere tausend Euro – ohne Abstriche beim Service.

    Beispielrechnung: Kostenvorteil für Käufer & Verkäufer

    Immobilienverkaufspreis: EUR 400.000

    Übliche Provision Leipzig (7,14%): EUR 28.560

    Provision Immaxi Immobilien (5,95%): EUR 23.800

    Gesamtersparnis: EUR 4.760

    -> Klare Ersparnis: Käufer und Verkäufer zahlen in Leipzig mit Immaxi deutlich weniger.

    Die Vorteile von Immaxi Immobilien auf einen Blick

    * Faire Maklerprovision Leipzig: 5,95% statt 7,14%
    * Transparenz: fester Provisionssatz, keine versteckten Kosten
    * Sicherheit: Provision erst nach notarieller Beurkundung fällig
    * Effizienz: digitale Vermarktungstools & schlanke Prozesse
    * Persönliche Beratung: individuelle Betreuung statt anonyme Großkette
    * Stark in Leipzig: von Leipzig-Mitte über Plagwitz bis Gohlis in allen Stadtteilen aktiv
    * positives Feedback unsere Kunden

    Leipziger Immobilienmarkt: Dynamisch und wettbewerbsintensiv

    Leipzig zählt zu den wachstumsstärksten Immobilienmärkten Deutschlands. Ob in den beliebten Stadtteilen wie Leipzig-Waldstraßenviertel, Südvorstadt, Gohlis oder Plagwitz – die Nachfrage bleibt hoch. Kaufnebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notarkosten und Maklerkosten stehen dabei zunehmend im Fokus.

    Mit seiner dauerhaft günstigen Provision sorgt Immaxi Immobilien Leipzig für echte Planungssicherheit – und macht Immobilienkäufe und -verkäufe für alle Beteiligten einfacher und günstiger.

    Geschäftsführer im O-Ton

    „Unser Ziel war von Anfang an, die Immobilienvermittlung in Leipzig fair, transparent und effizient zu gestalten. Mit der dauerhaft günstigen Provision von 5,95% schaffen wir Vertrauen, erleichtern Kaufentscheidungen und setzen ein klares Zeichen gegen überhöhte Maklergebühren“, erklärt Thomas Hoffmann, Geschäftsführer von Immaxi Immobilien Leipzig.

    Über Immaxi Immobilien Leipzig

    Immaxi Immobilien (Zentrale Leipzig-Waldstraßenviertel, 04105 Leipzig) ist ein inhabergeführtes Maklerunternehmen mit Spezialisierung auf Wohn- und Gewerbeimmobilien. Seit vielen Jahren begleitet das Unternehmen erfolgreich Käufer, Verkäufer und Investoren in allen Leipziger Stadtteilen.

    Das Unternehmen steht für Seriosität, Transparenz und faire Konditionen – und hebt sich mit seiner dauerhaften Provision von 5,95%, positivem Kundenfeedback und zahlreichen überregionalen Auszeichnungen deutlich vom Leipziger Marktdurchschnitt ab. Mehr Informationen zu aktuellen Immobilienangeboten und weiterführende Beratung finden Interessierte auf der Immobilienmakler-Webseite von Immaxi Immobilien

