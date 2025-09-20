  • PMG RFID FlagTag – die zuverlässige RFID-Lösung für schwierige Oberflächen

    Der PMG RFID FlagTag ermöglicht zuverlässige Erfassung auf Metall, Glas und Flüssigkeiten. Dank innovativer Bauweise bleibt das Signal stabil – flexibel, unauffällig und für viele Branchen einsetzbar.

    BildPfaffenhofen an der Ilm, September 2025 – Mit dem PMG RFID FlagTag hat die Plöckl Media Group eine Lösung geschaffen, die eines der zentralen Probleme vieler Unternehmen angeht: die zuverlässige RFID-Erfassung auf kritischen Oberflächen. Metall, Glas oder flüssigkeitshaltige Produkte stellen für herkömmliche Labels oft eine Herausforderung dar, da diese Materialien das Funksignal stören oder blockieren können. Der PMG RFID FlagTag umgeht dieses Problem durch seine innovative, fahnenartige Bauweise, bei der die Antenne leicht vom Untergrund absteht. So werden Signalstörungen deutlich reduziert und eine stabile, präzise Datenübertragung sichergestellt – selbst in Umgebungen, die bislang teure Sonderlösungen erforderten.

    Neben seiner technischen Zuverlässigkeit überzeugt der FlagTag durch sein dezentes, kompaktes Design, das sich unauffällig in bestehende Verpackungskonzepte einfügt. Die weiße, klebstofffreie Druckfläche kann sowohl im Eigen­druck mit TTR- oder RFID-Druckern als auch in vorbedruckter und codierter Form eingesetzt werden. Individuelle Gestaltungen sind ebenfalls möglich, sodass der PMG RFID FlagTag nicht nur funktional, sondern auch optisch optimal auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt werden kann.

    Ob in tiefgekühlten Lagerräumen, in dynamischen Warenströmen oder zwischen dicht an dicht platzierten Produkten (Pulkerfassung) – der PMG RFID FlagTag sorgt stets für eine zuverlässige Verbindung zu den Lesegeräten. Er bewährt sich im Medikamentenschrank, auch bei Verpackungen die einen Blister enthalen, ebenso wie im intelligenten Verkaufsregal und ermöglicht eine präzise Erfassung in Sekundenschnelle. Selbst extreme Temperaturen beeinträchtigen seine Leistungsfähigkeit nicht.

    „PMG RFID FlagTag ist eine echte Antwort auf eine der größten RFID-Herausforderungen“, erklärt Roman Plöckl, der Geschäftsführer der Plöckl Media Group. „Er kombiniert hohe Lesesicherheit mit Flexibilität und einem unauffälligen Design. Damit wird er für zahlreiche Branchen zu einer effizienten und zukunftssicheren Lösung.“

    Als kompakte, vielseitige und technisch ausgereifte Lösung zeigt der PMG RFID FlagTag, dass modernes RFID-Labeling heute mehr kann als je zuvor – zuverlässig, flexibel und einsatzbereit für die Herausforderungen von morgen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Plöckl Media Group GmbH
    Herr Roman Plöckl
    Ledererstraße 14
    85276 Pfaffenhofen an der Ilm
    Deutschland

    fon ..: 084414057
    web ..: https://www.be-pmg.de
    email : sales@be-pmg.de

    Hochqualitative, spezialresistente Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die Plöckl Media Group GmbH bietet professionelle Lösungen zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Produkte oder Waren. Von der Idee bis zur automatisierten Applikation bieten wir Ihnen unsere volle Unterstützung an. Mit unseren RFID-Labels, Barcode-Labels, aber auch Spezial-Labels, welche individuell auf ihre Anwendungswünsche angepasst werden, sind wir ihr perfekter Kennzeichnungspartner.

    Das Unternehmen Plöckl Media Group entwickelte sich aus der klassischen Druckvorstufe (Typodata GmbH) und High-End-Digitaldruck (DigiDruck GmbH) und deren spezifischen Veredelungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Besonders in der Herstellung von hochqualitativen, spezialresistenten Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche sind wir führend auf dem Markt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genauer hinzusehen, genauer hinzuhören und im offenen Dialog mit unseren Kunden die beste Produktlösung zu entwickeln.

    Die Plöckl Media Group steht für Kompetenz rund ums Label! www.be-pmg.de

    Pressekontakt:

    Plöckl Media Group GmbH
    Frau Lena Reim
    Ledererstraße 14
    85276 Pfaffenhofen an der Ilm

    fon ..: 084414057
    email : marketing@be-pmg.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. PMG OnMould RFID-Labels: Die zukunftssichere Lösung für robuste und langlebige Kennzeichnung
      RFID ermöglicht eine zuverlässige, kontaktlose Objekterkennung - auch ohne Sichtkontakt. Ideal für die Intralogistik und Produktion, selbst in verschmutzter Umgebung....

    2. Robuste RFID-Kennzeichnung für industrielle Anwendungen
      Die Plöckl Media Group bietet zuverlässige Etikettenlösungen für industrielle Anwendungen mit metallischen Oberflächen - widerstandsfähig, haftstark und individuell anpassbar....

    3. PMG RFID-Looptag: Innovation und Zuverlässigkeit für die Kennzeichnung in Industrie und Logistik
      Der PMG RFID-Looptag kennzeichnet Kabel, Rohre & Schläuche, wo Etiketten versagen. Robust und flexibel, bietet er eine langlebige Lösung für Industrie und Logistik....

    4. IDCRAFT GmbH , Ihr Distributor für UHF | RAIN – RFID und HF | NFC – RFID Hardware.
      IDCRAFT GmbH - Ihr Distributor für UHF/RAIN- und HF/NFC-RFID-Hardware. Wir bieten markenunabhängige Beratung, individuelle Anpassungen und ein zukunftsweisendes Auto-ID-Portfolio....

    5. Die Pfandleihe in der Nähe: Eine zuverlässige Lösung in finanziellen Notlagen
      In einer Welt, in der finanzielle Unsicherheiten immer präsent sind, bietet die Pfandleihe in der Nähe eine schnelle und unkomplizierte Lösung für Menschen, die kurzfristig Geld benötigen....

    6. Luftfracht Transporte nach Bolivien: Eine zuverlässige Lösung für den internationalen Handel
      Die Luftfracht ist eine der schnellsten und effizientesten Methoden für den internationalen Warentransport....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.