PMG RFID FlagTag – die zuverlässige RFID-Lösung für schwierige Oberflächen

Der PMG RFID FlagTag ermöglicht zuverlässige Erfassung auf Metall, Glas und Flüssigkeiten. Dank innovativer Bauweise bleibt das Signal stabil – flexibel, unauffällig und für viele Branchen einsetzbar.

Pfaffenhofen an der Ilm, September 2025 – Mit dem PMG RFID FlagTag hat die Plöckl Media Group eine Lösung geschaffen, die eines der zentralen Probleme vieler Unternehmen angeht: die zuverlässige RFID-Erfassung auf kritischen Oberflächen. Metall, Glas oder flüssigkeitshaltige Produkte stellen für herkömmliche Labels oft eine Herausforderung dar, da diese Materialien das Funksignal stören oder blockieren können. Der PMG RFID FlagTag umgeht dieses Problem durch seine innovative, fahnenartige Bauweise, bei der die Antenne leicht vom Untergrund absteht. So werden Signalstörungen deutlich reduziert und eine stabile, präzise Datenübertragung sichergestellt – selbst in Umgebungen, die bislang teure Sonderlösungen erforderten.

Neben seiner technischen Zuverlässigkeit überzeugt der FlagTag durch sein dezentes, kompaktes Design, das sich unauffällig in bestehende Verpackungskonzepte einfügt. Die weiße, klebstofffreie Druckfläche kann sowohl im Eigen­druck mit TTR- oder RFID-Druckern als auch in vorbedruckter und codierter Form eingesetzt werden. Individuelle Gestaltungen sind ebenfalls möglich, sodass der PMG RFID FlagTag nicht nur funktional, sondern auch optisch optimal auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt werden kann.

Ob in tiefgekühlten Lagerräumen, in dynamischen Warenströmen oder zwischen dicht an dicht platzierten Produkten (Pulkerfassung) – der PMG RFID FlagTag sorgt stets für eine zuverlässige Verbindung zu den Lesegeräten. Er bewährt sich im Medikamentenschrank, auch bei Verpackungen die einen Blister enthalen, ebenso wie im intelligenten Verkaufsregal und ermöglicht eine präzise Erfassung in Sekundenschnelle. Selbst extreme Temperaturen beeinträchtigen seine Leistungsfähigkeit nicht.

„PMG RFID FlagTag ist eine echte Antwort auf eine der größten RFID-Herausforderungen“, erklärt Roman Plöckl, der Geschäftsführer der Plöckl Media Group. „Er kombiniert hohe Lesesicherheit mit Flexibilität und einem unauffälligen Design. Damit wird er für zahlreiche Branchen zu einer effizienten und zukunftssicheren Lösung.“

Als kompakte, vielseitige und technisch ausgereifte Lösung zeigt der PMG RFID FlagTag, dass modernes RFID-Labeling heute mehr kann als je zuvor – zuverlässig, flexibel und einsatzbereit für die Herausforderungen von morgen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Plöckl Media Group GmbH

Herr Roman Plöckl

Ledererstraße 14

85276 Pfaffenhofen an der Ilm

Deutschland

fon ..: 084414057

web ..: https://www.be-pmg.de

email : sales@be-pmg.de

Hochqualitative, spezialresistente Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die Plöckl Media Group GmbH bietet professionelle Lösungen zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Produkte oder Waren. Von der Idee bis zur automatisierten Applikation bieten wir Ihnen unsere volle Unterstützung an. Mit unseren RFID-Labels, Barcode-Labels, aber auch Spezial-Labels, welche individuell auf ihre Anwendungswünsche angepasst werden, sind wir ihr perfekter Kennzeichnungspartner.

Das Unternehmen Plöckl Media Group entwickelte sich aus der klassischen Druckvorstufe (Typodata GmbH) und High-End-Digitaldruck (DigiDruck GmbH) und deren spezifischen Veredelungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Besonders in der Herstellung von hochqualitativen, spezialresistenten Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche sind wir führend auf dem Markt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genauer hinzusehen, genauer hinzuhören und im offenen Dialog mit unseren Kunden die beste Produktlösung zu entwickeln.

Die Plöckl Media Group steht für Kompetenz rund ums Label! www.be-pmg.de

Pressekontakt:

Plöckl Media Group GmbH

Frau Lena Reim

Ledererstraße 14

85276 Pfaffenhofen an der Ilm

fon ..: 084414057

email : marketing@be-pmg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

TechDivision optimiert Produktdatenmanagement bei haar-shop.ch mit Akeneo PIM Digitale Ressourcenplanung für den Mittelstand: effizient planen, Kapazitäten optimal nutzen