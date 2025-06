Robuste RFID-Kennzeichnung für industrielle Anwendungen

Die Plöckl Media Group bietet zuverlässige Etikettenlösungen für industrielle Anwendungen mit metallischen Oberflächen – widerstandsfähig, haftstark und individuell anpassbar.

Das PMG Works on Metal RFID-Label

_Bewährt unter härtesten Bedingungen – langlebig, gute Lesereichweite, einfach in der Anwendung_

Die Plöckl Media Group bietet eine zuverlässige Lösung für industrielle Anwendungen mit metallischen Oberflächen.

RFID-Technologie hat sich in zahlreichen Branchen längst als Standard etabliert: Ob in der Logistik, im Anlagenbau oder in der Fertigung – kontaktlose Identifikation ermöglicht schnelle Prozesse, effiziente Datenerfassung und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit. Doch gerade in anspruchsvollen Umgebungen – etwa beim Einsatz auf Metall – stößt RFID-Technologie häufig an ihre Grenzen.

Metallische Oberflächen reflektieren oder absorbieren Funkwellen und beeinträchtigen so die die Signalübertragung. Herkömmliche RFID-Labels verlieren auf diesen Materialien deutlich an Reichweite – eine zuverlässige Erfassung ist oft nicht mehr möglich. Genau hier setzt das PMG Works on Metal RFID-Label an: eine robuste, praxiserprobte Lösung, die speziell für die Kennzeichnung auf metallischen Oberflächen entwickelt wurde – zuverlässig, langlebig und in Industriequalität.

Zuverlässig haftend. Robust im Einsatz.

Das nur einen Millimeter hohe Label haftet dank eines hochleistungsfähigen Klebstoffs sicher auf Metall – auch auf unebenen oder gewölbten Bauteilen. Im Inneren sorgt ein integriertes UHF-RFID-Inlay (EPC Class 1 Gen 2, 860-960 MHz, FCC / ETSI) für eine Lesereichweite von bis zu fünf Metern. So lassen sich beispielsweise Bauteile oder Container auch über größere Distanzen und Höhen hinweg eindeutig identifizieren – ein entscheidender Vorteil in Lager- und Produktionsumgebungen.

Anders als bei RFID-Standardetiketten, bei denen metallische Untergründe das elektromagnetische Feld stören und die Performance mindern, ist das PMG Works on Metal RFID-Label speziell aufgebaut: Eine integrierte Abstandsschicht (Spacer) sorgt für den notwendigen Abstand zwischen Antenne und Oberfläche – und damit für eine stabilere Lesbarkeit auch auf metallischen Untergründen.

Der Transponder ist vollständig ins Grundmaterial eingebettet und durch ein Laminat optimal vor Feuchtigkeit, Staub, Ölen, Chemikalien oder mechanischer Beanspruchung geschützt. Auch intensive UV-Strahlung beeinträchtigt weder Funktion noch Lesbarkeit. Die individuelle Bedruckung – etwa mit Barcodes, Seriennummern, Logos oder Klartext – wird durch einen widerstandsfähigen Polyesterfilm dauerhaft gesichert.

