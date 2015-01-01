  • PMG Pharma ID: Intelligente Etikettierlösungen für mehr Sicherheit und Effizienz in der Pharmaindustrie

    Präzise Kennzeichnung ist wichtig. Gefälschte Medikamente sind gefährlich – sichere, manipulationsgeschützte Etiketten sind daher in der Pharmaindustrie unerlässlich.

    Bild_Pfaffenhofen an der Ilm, August 2025_

    Wenn es um Gesundheit geht, ist Präzision Pflicht. Gefälschte Arzneimittel und unsachgemäß gekennzeichnete Proben sind ein ernstes Problem, das Patienten gefährden und den Ruf von Pharmaunternehmen massiv schädigen kann. Die Anforderungen an eine sichere und manipulationsgeschützte Kennzeichnung steigen deshalb stetig. Ob in der Diagnostik, bei Arzneimitteln oder medizinischen Proben – Seriennummernpflicht, Rückverfolgbarkeit, Fälschungsschutz und internationale Vorschriften wie UDI oder FMD machen die Etikettierung zu einem sicherheitsrelevanten Prozess. Genau hier setzt PMG Pharma ID an – eine intelligente Lösung der Plöckl Media Group, bei der hochwertige Barcode- und RFID-Technologien mit automatisierter Seriennummernprüfung und manipulationssicherem Sicherheitsdruck kombiniert werden können. So entstehen Etiketten, die nicht nur zuverlässig haften – auch unter anspruchsvollen Bedingungen wie Sterilisation, Chemikalienkontakt oder extremen Temperaturen – sondern auch effektiv gegen Fälschungen schützen.

    Produziert unter ISO-zertifizierten Bedingungen in Deutschland und mit 100 % kamerabasierter Endkontrolle nach ISO 15426 garantiert das System höchste Qualität und Sicherheit – ideal für sensible Bereiche wie Probenlogistik, Diagnostik und Arzneimittelvertrieb. Sichtbare und unsichtbare Sicherheitsmerkmale wie VOID-Effekte, Mikroschrift, fluoreszierende Farben oder Hologramme bieten zusätzlichen Manipulationsschutz und sichern die Produktintegrität selbst bei hoher Stückzahl und automatisierter Verarbeitung.
    PMG Pharma ID steht für geprüfte Qualität, höchste Sicherheit und flexible Anwendungsmöglichkeiten – entwickelt und produziert in Bayern. So unterstützt PMG Pharma ID Pharmaunternehmen effektiv bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und dem Schutz der Produktintegrität.

    Mehr erfahren Sie unter: www.be-pmg.de/etikettierung-pharma

