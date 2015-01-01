-
PMG Pharma ID: Intelligente Etikettierlösungen für mehr Sicherheit und Effizienz in der Pharmaindustrie
Präzise Kennzeichnung ist wichtig. Gefälschte Medikamente sind gefährlich – sichere, manipulationsgeschützte Etiketten sind daher in der Pharmaindustrie unerlässlich.
_Pfaffenhofen an der Ilm, August 2025_
Wenn es um Gesundheit geht, ist Präzision Pflicht. Gefälschte Arzneimittel und unsachgemäß gekennzeichnete Proben sind ein ernstes Problem, das Patienten gefährden und den Ruf von Pharmaunternehmen massiv schädigen kann. Die Anforderungen an eine sichere und manipulationsgeschützte Kennzeichnung steigen deshalb stetig. Ob in der Diagnostik, bei Arzneimitteln oder medizinischen Proben – Seriennummernpflicht, Rückverfolgbarkeit, Fälschungsschutz und internationale Vorschriften wie UDI oder FMD machen die Etikettierung zu einem sicherheitsrelevanten Prozess. Genau hier setzt PMG Pharma ID an – eine intelligente Lösung der Plöckl Media Group, bei der hochwertige Barcode- und RFID-Technologien mit automatisierter Seriennummernprüfung und manipulationssicherem Sicherheitsdruck kombiniert werden können. So entstehen Etiketten, die nicht nur zuverlässig haften – auch unter anspruchsvollen Bedingungen wie Sterilisation, Chemikalienkontakt oder extremen Temperaturen – sondern auch effektiv gegen Fälschungen schützen.
Produziert unter ISO-zertifizierten Bedingungen in Deutschland und mit 100 % kamerabasierter Endkontrolle nach ISO 15426 garantiert das System höchste Qualität und Sicherheit – ideal für sensible Bereiche wie Probenlogistik, Diagnostik und Arzneimittelvertrieb. Sichtbare und unsichtbare Sicherheitsmerkmale wie VOID-Effekte, Mikroschrift, fluoreszierende Farben oder Hologramme bieten zusätzlichen Manipulationsschutz und sichern die Produktintegrität selbst bei hoher Stückzahl und automatisierter Verarbeitung.
PMG Pharma ID steht für geprüfte Qualität, höchste Sicherheit und flexible Anwendungsmöglichkeiten – entwickelt und produziert in Bayern. So unterstützt PMG Pharma ID Pharmaunternehmen effektiv bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und dem Schutz der Produktintegrität.
Mehr erfahren Sie unter: www.be-pmg.de/etikettierung-pharma
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Plöckl Media Group GmbH
Roman Plöckl
Ledererstraße 14
85276 Pfaffenhofen an der Ilm
Deutschland
fon ..: 084414057
web ..: https://www.be-pmg.de
email : sales@be-pmg.de
Hochqualitative, spezialresistente Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die Plöckl Media Group GmbH bietet professionelle Lösungen zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Produkte oder Waren. Von der Idee bis zur automatisierten Applikation bieten wir Ihnen unsere volle Unterstützung an. Mit unseren RFID-Labels, Barcode-Labels, aber auch Spezial-Labels, welche individuell auf ihre Anwendungswünsche angepasst werden, sind wir ihr perfekter Kennzeichnungspartner.
Das Unternehmen Plöckl Media Group entwickelte sich aus der klassischen Druckvorstufe (Typodata GmbH) und High-End-Digitaldruck (DigiDruck GmbH) und deren spezifischen Veredelungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Besonders in der Herstellung von hochqualitativen, spezialresistenten Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche sind wir führend auf dem Markt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genauer hinzusehen, genauer hinzuhören und im offenen Dialog mit unseren Kunden die beste Produktlösung zu entwickeln.
Die Plöckl Media Group steht für Kompetenz rund ums Label! www.be-pmg.de
Pressekontakt:
Plöckl Media Group GmbH
Frau Lena Reim
Ledererstraße 14
85276 Pfaffenhofen an der Ilm
fon ..: 0844140570
email : marketing@be-pmg.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
