TechDivision optimiert Produktdatenmanagement bei haar-shop.ch mit Akeneo PIM

Der Akeneo Partner TechDivision optimiert beim führenden Schweizer Online-Shop für Haarpflegeprodukte, haar-shop.ch das Produktdatenmanagement und führt die PIM Software Akeneo ein.

Ziel des Projekts war es, die stetig wachsende Produktvielfalt effizienter zu verwalten und gleichzeitig die Datenqualität für Kunden, Partner und interne Teams deutlich zu verbessern.

haar-shop.ch bietet seinen Kundinnen und Kunden ein Sortiment von mehreren zehntausend Artikeln aus den Bereichen Haarpflege, Kosmetik und Beauty. Mit dem bisherigen System stieß das Unternehmen jedoch zunehmend an Grenzen, was Pflege, Verwaltung und Anreicherung der Produktinformationen betrifft.

„Die Qualität und Konsistenz unserer Produktdaten ist entscheidend für das Einkaufserlebnis unserer Kunden – sowohl im Shop als auch in unseren Marketingkanälen“, erklärt Patrick Beyeler, Deputy Head of IT bei der Haar-Shop.ch AG.. „Dank der Einführung von Akeneo PIM können wir Produktinformationen nun deutlich schneller und strukturierter pflegen und ausspielen.“

TechDivision hat im Rahmen des Projekts nicht nur die Implementierung von Akeneo übernommen, sondern auch die Anbindung an den bestehenden Webshop sichergestellt. So werden Produktinformationen heute automatisiert und in Echtzeit in den Shop übertragen. Die Lösung sorgt für ein zentrales, verlässliches Datenmanagement und reduziert manuelle Prozesse auf ein Minimum.

„Mit haar-shop.ch haben wir einen Kunden, der wie kaum ein anderer zeigt, welchen Unterschied optimierte Produktdaten im E-Commerce machen können. Zur Optimierung nutzen wir einen Data Science Ansatz, der dafür sorgt dass unsere Kunden im besten Falle mit weniger Pflegeaufwand bessere Ergebnisse erzielen,“ sagt Stefan Willkommer, CEO von TechDivision. „Durch den Einsatz von Akeneo PIM als zentrale PXM-Plattform konnten wir die Basis für weiteres Wachstum legen – und gleichzeitig dafür sorgen, dass interne Teams bei haar-shop.ch spürbar entlastet werden.“

Weitere Informationen zum Projekt sind in der dazugehörigen Akeneo Success Story auf der TechDivision Webseite sowie bei Akeneo unter folgendem Link abrufbar: https://www.akeneo.com/de/customer-story/haar-shop-ch/

Die Digital-Experten der TechDivision stehen auch auf der diesjährigen DMEXCO am Shopify-Stand D014 in Halle 7 für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung. Weitere Infos dazu unter https://events.techdivision.com/dmexco

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Akeneo-, Shopify- und Google-Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

