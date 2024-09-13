Von West Coast Swing bis Salsa: Tanzhaus emotion bringt Trendtänze in den Münchner Südosten

Während sich viele Tanzschulen auf Standard und Latein beschränken, bietet das Tanzhaus emotion in Unterhaching eine ungewöhnlich große Bandbreite – darunter West Coast Swing, Salsa, Bachata & mehr.

Unterhaching. Der Paartanz West Coast Swing erobert seit einigen Jahren die deutschen Tanzflächen. In der Region um München gehört das Tanzhaus emotion zu den festen Adressen für diesen ausdrucksstarken, improvisationsbetonten Tanz. Doch das Angebot der ADTV-Tanzschule reicht weit darüber hinaus.

Das Spektrum der Trend- und Spezialtänze

– West Coast Swing – der vielseitige Paartanz zu moderner Musik, der Improvisation und Verbindung in den Mittelpunkt stellt.

– Salsa & Bachata – heiße Rhythmen und Lebensfreude aus Lateinamerika.

– Discofox – der gesellige Allrounder, der auf jeder Party funktioniert.

– Line Dance – Tanzen auch ganz ohne Partner.

– Solotänze & Fitness – Bewegung zur Musik für alle, die solo aktiv werden möchten.

„Gerade Tänze wie West Coast Swing ziehen Menschen an, die etwas Besonderes suchen – und genau dafür sind wir bekannt.“

– Thomas Wurmseder, Inhaber des Tanzhaus emotion

Passend zum Angebot veranstaltet die Schule regelmäßig themenbezogene Tanzpartys, darunter eine Ballroom Party und eine West Coast Swing Party. Wer flexibel bleiben möchte, kann viele Inhalte zusätzlich über das Online-Programm der Schule vertiefen.

Das Tanzhaus emotion ist von Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Sendling, Trudering, Perlach und Waldperlach gut zu erreichen. Mehr zu den einzelnen Kursen erfahren Sie hier: West Coast Swing, Salsa & Bachata, Discofox und Line Dance.

ÜBER TANZHAUS EMOTION

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an – vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa. Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen. Alle Tanzlehrkräfte sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule

Herr Thomas Wurmseder

Biberger Str 91

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 0174 978 79 54

web ..: https://www.tanzhausemotion.de/

email : office@tanzhausemotion.de

Tanzhaus emotion: Wo Tanzen zum Lebensgefühl wird

Das im Jahr 2006 von Thomas Wurmseder und Jo Marx gegründete Tanzhaus emotion in Unterhaching bei München ist eine moderne, inhabergeführte ADTV-Tanzschule, die Professionalität mit einer familiären Wohlfühlatmosphäre verbindet. Getreu dem Motto „Tanzen ist Träumen mit den Füßen“ bricht das Konzept bewusst mit starrem Leistungsdruck und setzt stattdessen auf den puren Spaß an der Bewegung und ein innovatives, hochflexibles Kurssystem, das Kunden den Einstieg jeden Monat ermöglicht und wöchentliche, spontane Terminwechsel erlaubt. Das vielseitige Angebot in der Biberger Straße 91 reicht von kreativem Kindertanz ab drei Jahren über Hip-Hop für Jugendliche bis hin zu klassischen Gesellschaftstänzen, Hochzeitskursen und regelmäßigen Tanzpartys für Paare und Singles. Ein besonderes Highlight der Tanzschule ist die Expertise im Bereich moderner Trend- und Szenetänze wie Salsa, Discofox und insbesondere West Coast Swing, welcher hier teilweise sogar von Deutschen Meistern unterrichtet wird und das Tanzhaus emotion zu einer der Top-Adressen im Münchner Süden macht.

Pressekontakt:

Frewert-Media

Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: 052617000503

email : beyza.bozan@frewert-media.de

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Tanzen lernen ohne Leistungsdruck: Tanzhaus emotion setzt auf flexibles Kurssystem