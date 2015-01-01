Mehr als Tanzunterricht: Tanzhaus emotion ist Eventlocation und Party-Adresse im Münchner Süden

Neben klassischem Tanzunterricht bietet das Tanzhaus emotion in Unterhaching eine

Eventlocation mit Bar und regelmäßige Tanzpartys – vom Boogie-Abend über Ballroom

bis zur West Coast Swing Party.

Wer denkt, in einer Tanzschule wird nur unterrichtet, kennt das Tanzhaus emotion

noch nicht. Die ADTV-Tanzschule in der Biberger Straße 91 in Unterhaching ist zugleich

Eventlocation, Party-Adresse und Treffpunkt für die „Tanzhausfamilie“ – wie das Team die eigene

Community selbst gerne nennt.

„Nach dem Kurs fängt bei uns oft der schönste Teil an: Ein Getränk an der Bar, ein

Gespräch, spontan noch ein Tanz. Diese Atmosphäre macht uns aus.“

– Thomas Wurmseder, Inhaber des Tanzhaus emotion

Die Location im Überblick

– Helle, lichtdurchflutete Räume mit großer Tanzfläche und liebevollem Ambiente.

– Hauseigene Bar mit großer Getränkeauswahl und Sitzecken zum Entspannen.

– Buchbar für private Events wie Firmenfeiern, Geburtstage oder Junggesell(inn)enabschiede.

Regelmäßige Tanzpartys

Zu den festen Formaten im Tanzhaus emotion gehören die Boogie Party, die Ballroom Party und die West Coast Swing Party. Diese Abende richten sich an Kursteilnehmende, aber auch an externe Gäste – ideal, um das Gelernte in entspannter Atmosphäre anzuwenden oder erste Tuchfühlung mit der Tanzhausfamilie aufzunehmen.

Für Firmen und Vereine bietet das Tanzhaus emotion zudem individuelle Formate an: von einem

Team-Tanzabend als besonderes Firmenevent bis zur privaten Vermietung der Räume für Feiern.

Das Angebot lässt sich mit Getränkeservice und optional mit einem Tanz-Workshop kombinieren.

Die Location liegt zentral in Unterhaching und ist von Ottobrunn, Neubiberg, Oberhaching,

Grasbrunn, Hohenbrunn, Riemerling und dem gesamten Münchner Süden gut erreichbar.

Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Mehr Informationen zur Eventlocation und zu den Partys & Events.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule

Herr Thomas Wurmseder

Biberger Str 91

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 01749787954

web ..: https://www.tanzhausemotion.de/

email : office@tanzhausemotion.de

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das

Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an

– vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa.

Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei

wählen. Alle Tanzlehrende sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

Pressekontakt:

Frewert-Media

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: 052617000503

email : beyza.bozan@frewert-media.de

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