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Mehr als Tanzunterricht: Tanzhaus emotion ist Eventlocation und Party-Adresse im Münchner Süden
Neben klassischem Tanzunterricht bietet das Tanzhaus emotion in Unterhaching eine
Eventlocation mit Bar und regelmäßige Tanzpartys – vom Boogie-Abend über Ballroom
bis zur West Coast Swing Party.
Wer denkt, in einer Tanzschule wird nur unterrichtet, kennt das Tanzhaus emotion
noch nicht. Die ADTV-Tanzschule in der Biberger Straße 91 in Unterhaching ist zugleich
Eventlocation, Party-Adresse und Treffpunkt für die „Tanzhausfamilie“ – wie das Team die eigene
Community selbst gerne nennt.
„Nach dem Kurs fängt bei uns oft der schönste Teil an: Ein Getränk an der Bar, ein
Gespräch, spontan noch ein Tanz. Diese Atmosphäre macht uns aus.“
– Thomas Wurmseder, Inhaber des Tanzhaus emotion
Die Location im Überblick
– Helle, lichtdurchflutete Räume mit großer Tanzfläche und liebevollem Ambiente.
– Hauseigene Bar mit großer Getränkeauswahl und Sitzecken zum Entspannen.
– Buchbar für private Events wie Firmenfeiern, Geburtstage oder Junggesell(inn)enabschiede.
Regelmäßige Tanzpartys
Zu den festen Formaten im Tanzhaus emotion gehören die Boogie Party, die Ballroom Party und die West Coast Swing Party. Diese Abende richten sich an Kursteilnehmende, aber auch an externe Gäste – ideal, um das Gelernte in entspannter Atmosphäre anzuwenden oder erste Tuchfühlung mit der Tanzhausfamilie aufzunehmen.
Für Firmen und Vereine bietet das Tanzhaus emotion zudem individuelle Formate an: von einem
Team-Tanzabend als besonderes Firmenevent bis zur privaten Vermietung der Räume für Feiern.
Das Angebot lässt sich mit Getränkeservice und optional mit einem Tanz-Workshop kombinieren.
Die Location liegt zentral in Unterhaching und ist von Ottobrunn, Neubiberg, Oberhaching,
Grasbrunn, Hohenbrunn, Riemerling und dem gesamten Münchner Süden gut erreichbar.
Parkmöglichkeiten sind vorhanden.
Mehr Informationen zur Eventlocation und zu den Partys & Events.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule
Herr Thomas Wurmseder
Biberger Str 91
82008 Unterhaching
Deutschland
fon ..: 01749787954
web ..: https://www.tanzhausemotion.de/
email : office@tanzhausemotion.de
Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das
Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an
– vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa.
Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei
wählen. Alle Tanzlehrende sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.
Pressekontakt:
Frewert-Media
Herr Jonas Frewert
Leopoldstraße 2-8
32051 Herford
fon ..: 052617000503
email : beyza.bozan@frewert-media.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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