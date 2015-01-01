  • Mehr als Tanzunterricht: Tanzhaus emotion ist Eventlocation und Party-Adresse im Münchner Süden

    Neben klassischem Tanzunterricht bietet das Tanzhaus emotion in Unterhaching eine
    Eventlocation mit Bar und regelmäßige Tanzpartys – vom Boogie-Abend über Ballroom
    bis zur West Coast Swing Party.

    BildWer denkt, in einer Tanzschule wird nur unterrichtet, kennt das Tanzhaus emotion
    noch nicht. Die ADTV-Tanzschule in der Biberger Straße 91 in Unterhaching ist zugleich
    Eventlocation, Party-Adresse und Treffpunkt für die „Tanzhausfamilie“ – wie das Team die eigene
    Community selbst gerne nennt.

    „Nach dem Kurs fängt bei uns oft der schönste Teil an: Ein Getränk an der Bar, ein
    Gespräch, spontan noch ein Tanz. Diese Atmosphäre macht uns aus.“
    – Thomas Wurmseder, Inhaber des Tanzhaus emotion

    Die Location im Überblick
    – Helle, lichtdurchflutete Räume mit großer Tanzfläche und liebevollem Ambiente.
    – Hauseigene Bar mit großer Getränkeauswahl und Sitzecken zum Entspannen.
    – Buchbar für private Events wie Firmenfeiern, Geburtstage oder Junggesell(inn)enabschiede.

    Regelmäßige Tanzpartys
    Zu den festen Formaten im Tanzhaus emotion gehören die Boogie Party, die Ballroom Party und die West Coast Swing Party. Diese Abende richten sich an Kursteilnehmende, aber auch an externe Gäste – ideal, um das Gelernte in entspannter Atmosphäre anzuwenden oder erste Tuchfühlung mit der Tanzhausfamilie aufzunehmen.

    Für Firmen und Vereine bietet das Tanzhaus emotion zudem individuelle Formate an: von einem
    Team-Tanzabend als besonderes Firmenevent bis zur privaten Vermietung der Räume für Feiern.
    Das Angebot lässt sich mit Getränkeservice und optional mit einem Tanz-Workshop kombinieren.

    Die Location liegt zentral in Unterhaching und ist von Ottobrunn, Neubiberg, Oberhaching,
    Grasbrunn, Hohenbrunn, Riemerling und dem gesamten Münchner Süden gut erreichbar.
    Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

    Mehr Informationen zur Eventlocation und zu den Partys & Events.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule
    Herr Thomas Wurmseder
    Biberger Str 91
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 01749787954
    web ..: https://www.tanzhausemotion.de/
    email : office@tanzhausemotion.de

    Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das
    Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an
    – vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa.
    Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei
    wählen. Alle Tanzlehrende sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

    Pressekontakt:

    Frewert-Media
    Herr Jonas Frewert
    Leopoldstraße 2-8
    32051 Herford

    fon ..: 052617000503
    email : beyza.bozan@frewert-media.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Hip Hop, Videoclipdancing & mehr: Tanzhaus emotion bringt Jugendliche im Münchner Süden in Bewegung
      Zwischen Schule, Handy & Streaming bleibt für Bewegung oft wenig Zeit. Die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in Unterhaching zeigt Jugendlichen und Schülern, wie viel Spaß Tanzen macht....

    2. Der perfekte Eröffnungstanz: Tanzhaus emotion bietet Hochzeitstanzkurse für Brautpaare im Münchner Süden
      Ob klassischer Langsamer Walzer oder lockerer Discofox - die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in Unterhaching bei München bereitet Brautpaare gezielt auf ihren großen Auftritt vor....

    3. Von West Coast Swing bis Salsa: Tanzhaus emotion bringt Trendtänze in den Münchner Südosten
      Während sich viele Tanzschulen auf Standard und Latein beschränken, bietet das Tanzhaus emotion in Unterhaching eine ungewöhnlich große Bandbreite - darunter West Coast Swing, Salsa, Bachata & mehr....

    4. Tanzunterricht ganz individuell: Privatstunden im Tanzhaus emotion München für jedes Ziel
      Wer schneller vorankommen, gezielt eine Choreografie einstudieren oder unbeobachtet lernen möchte, findet im Tanzhaus emotion in Unterhaching ein umfangreiches Angebot an Privatstunden....

    5. Tanzen lernen ohne Leistungsdruck: Tanzhaus emotion setzt auf flexibles Kurssystem
      Fester Kurstag & starre Termine? Nicht im Tanzhaus emotion. Die Unterhachinger ADTV-Tanzschule lässt Tänzerinnen & Tänzer jede Woche selbst entscheiden, wann sie zum Gesellschaftstanz kommen....

    6. Kindertanz in München: Tanzhaus emotion bringt schon die Kleinsten ab 2 Jahren in Bewegung
      Vom Mutter-Kind-Tanz ab 2 Jahren bis zum Hip Hop für Teenager - die Unterhachinger ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion fördert Kinder mit altersgerechten Tanzkursen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.