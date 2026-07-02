Staatsminister Christian Bernreiter zu Gast bei der Knürr GmbH

Bayerische Technologie für moderne Verkehrs- und Leitstelleninfrastrukturen

Die Knürr GmbH begrüßt am heutigen Donnerstag (02.07.26) den Bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter, am Unternehmensstandort in Arnstorf. Im Mittelpunkt des Besuchs stehen moderne Lösungen für Verkehrsleitstellen, intelligente Mobilitätsinfrastrukturen sowie die Bedeutung leistungsfähiger Kontrollräume für einen sicheren und reibungslosen Betrieb kritischer Verkehrsnetze.

Staatsminister Christian Bernreiter: „Ein echter Global Player und gleichzeitig fest in Niederbayern verwurzelt – die Knürr GmbH ist ein Traditionsunternehmen, auf das wir stolz sein können! Die Technologie aus Arnstorf ist überall dort im Einsatz, wo es auf Lösungen für komplexe Herausforderungen ankommt, etwa in modernen Verkehrsleitstellen und Mobilitätszentralen. Bei so viel Innovationskraft und Unternehmergeist bin ich überzeugt, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht!“

Als einer der weltweit größten Spezialisten für Leitstellen- und Kontrollraumlösungen entwickelt und fertigt die Knürr GmbH seit über 50 Jahren ergonomische und hochverfügbare Arbeitsplatzsysteme für den 24/7-Betrieb. Die Lösungen kommen überall dort zum Einsatz, wo komplexe Verkehrsströme überwacht, gesteuert und koordiniert werden müssen – von Verkehrsleitzentralen über Leitstellen des öffentlichen Personennahverkehrs bis hin zu sicherheitskritischen Infrastrukturen.

Verkehrsmanagement – ein Schlüssel für die Mobilität von morgen

Eine leistungsfähige Verkehrssteuerung ist die Grundlage für sichere, effiziente und nachhaltige Mobilität. Ob Straßenverkehr, öffentlicher Nahverkehr oder intelligente Verkehrsleitsysteme – moderne Leitstellen sorgen dafür, dass Verkehrsflüsse überwacht, Störungen frühzeitig erkannt und schnell die richtigen Entscheidungen getroffen werden können.

Mit seinen integrierten Arbeitsplatzlösungen unterstützt Knürr Betreiber dabei, komplexe Verkehrsinfrastrukturen zuverlässig und ergonomisch zu steuern. Hochwertige Visualisierungstechnik, intelligente Energieversorgung, strukturierte IT-Integration und ergonomische Arbeitsplätze bilden dabei eine leistungsfähige Gesamtlösung für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb.

Starke Referenzen im Verkehrsbereich

Knürr verfügt über langjährige Erfahrung bei der Ausstattung von Verkehrsleitstellen und Mobilitätszentralen. Zu den Referenzen zählen unter anderem: Stadtwerke München (SWM), Stadtwerke Erlangen, ESWE Verkehr Wiesbaden, u.v.m. Darüber hinaus werden die Arbeitsplatzsysteme des Unternehmens in zahlreichen BOS-Leitstellen, Energieversorgungsunternehmen, Industrieanlagen sowie in sicherheitskritischen Kontrollräumen eingesetzt.

Innovation aus Bayern für resiliente Infrastrukturen

Die Knürr GmbH entwickelt und produziert sämtliche Arbeitsplatzlösungen am Standort Arnstorf in Niederbayern. Damit steht das Unternehmen für hochwertige Industriearbeitsplätze „Made in Bavaria“ und trägt zur technologischen Leistungsfähigkeit des bayerischen Mittelstands bei. Der Besuch von Staatsminister Christian Bernreiter bietet die Gelegenheit, sich über aktuelle Herausforderungen im Bereich Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung und resiliente Leitstellen auszutauschen. Gleichzeitig präsentiert Knürr innovative Lösungen, die einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit, Verfügbarkeit und Zukunftsfähigkeit moderner Verkehrs- und Mobilitätssysteme leisten.

Qualität, Ergonomie und Nachhaltigkeit

Knürr steht für:

Qualität Made in Bavaria – Entwicklung und Fertigung am Standort Arnstorf.

Ergonomische Arbeitsplatzsysteme für den dauerhaften 24/7-Einsatz.

Technologische Integration von IT, Energieversorgung und Visualisierung.

Langfristige Investitionssicherheit durch modulare und nachhaltige Systemkonzepte.

Zertifizierte Qualität und Umweltmanagement nach ISO 9001 und ISO 14001.

Gemeinsam die Infrastruktur von morgen gestalten

Die Anforderungen an Verkehrssteuerung und Mobilität wachsen kontinuierlich. Digitalisierung, steigende Verkehrsströme und der Ausbau intelligenter Infrastrukturen erfordern leistungsfähige Leitstellen, in denen Mensch und Technologie optimal zusammenspielen.

Als niederbayerischer Mittelständler mit über 100 Mitarbeitenden verfolgt die Knürr GmbH das Ziel, gemeinsam mit öffentlichen Auftraggebern und Infrastrukturbetreibern die Leitstellen der Zukunft zu gestalten – leistungsfähig, ergonomisch und nachhaltig. Der Besuch von Staatsminister Christian Bernreiter unterstreicht die Bedeutung innovativer Technologien aus Bayern für eine moderne, sichere und resiliente Verkehrs- und Infrastrukturpolitik.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Knürr GmbH

Herr Tim Holzapfel

Mariakirchener Straße 38

94424 Arnstorf

Deutschland

fon ..: +49 8723 28 0



web ..: http://www.knuerr.com

email : info@knuerr.com

Die Knürr GmbH zählt zu den weltweit führenden Spezialisten für innovative Lösungen in sicherheits- und leistungskritischen Leitstellen sowie Kontrollräumen. Seit über 50 Jahren plant, konstruiert und fertigt das Unternehmen mit Hauptsitz in Arnstorf in Niederbayern maßgeschneiderte und integrierte Arbeitsplatzsysteme für den anspruchsvollen 24/7-Einsatz.

Das Portfolio umfasst ganzheitliche Arbeitsplatzlösungen für sicherheitskritische Anwendungen mit Visualisierungs- und KVM-Technologien sowie Mediensteuerung und weiterer komplementärer IT-Komponenten. Diese Produkte und Services finden branchenübergreifend Anwendung – unter anderem in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Energie- und Versorgungswirtschaft, vernetzte Mobilität, der industriellen Prozesssteuerung sowie in kritischen IT-Infrastrukturen. Im Mittelpunkt stehen dabei stets kompromisslose Qualität, Präzision und der Mensch als zentraler Faktor.

Knürr begleitet Kunden über den gesamten Projektlebenszyklus: Von der ersten Beratung und Planung über Entwicklung und Installation bis hin zur fortlaufenden Betriebsbetreuung. Die End-to-End-Lösungen werden vollständig in Deutschland entwickelt und gefertigt. Durch ein etabliertes internationales Partnernetzwerk garantiert Knürr weltweit einheitlich hohe Qualitätsstandards und eine professionelle, reibungslose Projektabwicklung.



Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

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