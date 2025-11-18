Knürr, IHSE und Voxtronic präsentieren Sicherheitslösungen für kritische Infrastrukturen auf der PMRExpo

Auf der PMRExpo präsentieren Knürr, IHSE und Voxtronic gemeinsam integrierte Sicherheitslösungen für kritische Infrastrukturen.

Arnstorf, 18. November 2025 – Unter dem Leitmotiv „Vom Signal bis zur Kommunikation: Sicherheit ohne Lücke“ treten die drei europäischen Anbieter Knürr, IHSE und Voxtronic gemeinsam auf der PMRExpo auf. Im Mittelpunkt steht der ganzheitliche Schutz kritischer Infrastrukturen – von der physikalischen Hardware-Ebene über Leitstellenarchitektur bis hin zur gesicherten Kommunikation.

Gemeinsame Mission: Ganzheitliche Sicherheit anstatt Insellösungen

Die zunehmende Digitalisierung sowie gesetzliche Vorgaben wie NIS-2 und das KRITIS-Dachgesetz fordern ein Umdenken in der Sicherheitsarchitektur. Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen ihre Systeme ganzheitlich betrachten: nur ein durchgängiges Konzept über alle Ebenen von Kommunikation, Kontrolle und Infrastruktur hinweg bietet echte Resilienz, Redundanz und Ausfallsicherheit.

Das gemeinsame Auftreten von Knürr, IHSE und Voxtronic zeigt, wie spezialisierte europäische Technologien ineinandergreifen, um maximale Sicherheit und Verfügbarkeit zu gewährleisten.

Knürr: Sichere Leitstellen und ergonomische Arbeitsplatzlösungen

Als Spezialist für Kontrollraum- und Leitstellenlösungen schafft Knürr GmbH die physische Basis für Sicherheit.

Knürr schafft mit modularen, ergonomischen Leitstellentischen und integrierten Arbeitsplatzlösungen eine Umgebung, die Effizienz, Ergonomie und Betriebssicherheit gewährleistet.

Die Integration sicherer Hardware-Komponenten – etwa der KVM-Systeme von IHSE – ermöglicht eine robuste, ausfallsichere Leitstellenarchitektur.

Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt: Ergonomie, intuitive Bedienbarkeit und eine klar organisierte Arbeitsumgebung sind zentrale Faktoren für physische und organisatorische Sicherheit.

Knürr verbindet so Technologie, Design und Funktionalität zu einem Leitstellenkonzept, das den hohen Anforderungen kritischer Infrastrukturen gerecht wird.

IHSE: Sichere IT- und Serverinfrastruktur

IHSE steht seit Jahrzehnten für zertifizierte KVM-Technologie made in Germany.

Mit Common-Criteria-zertifizierten Komponenten, Hardwarezugriffsschutz und echter physischer Isolation („Air Gap“) sorgt IHSE für den Schutz der kritischen Steuerlogik in Leitstellen.

Die KVM-Systeme trennen Daten- und Verwaltungsnetze physisch voneinander und verhindern so unautorisierten Zugriff, Malware-Infektionen und Netzwerkangriffe. Das Ergebnis: maximale Integrität und Verfügbarkeit der Kernsysteme.

Damit schafft IHSE die Grundlage für sichere, hochverfügbare Infrastrukturen in sicherheitskritischen Bereichen wie Verteidigung, Verkehr, Energie und Behörden.

Voxtronic: Sichere Kommunikation

Voxtronic aus Österreich ist führend im Bereich mission-critical Communication.

Mit der Kommunikationsplattform Conex(TM) stellt das Unternehmen sicher, dass Kommunikation und Dokumentation von Sprache und Daten auch unter Extrembedingungen verschlüsselt, redundant und ausfallsicher bleiben.

Denn: Kommunikation ist das Rückgrat jedes sicherheitskritischen Systems. Der Einsatz von zuverlässigen und redundanten Lösungen ist verpflichtend, denn Ausfälle sind keine Option.

Voxtronic liefert deshalb KRITIS-Lösungen mit sicheren Schnittstellen und Protokollen, die Verfügbarkeit und Authentizität jederzeit gewährleisten.

Sicherheit ohne Lücke – Made in Europe

Die gemeinsame Präsenz auf der PMRExpo verdeutlicht, dass Sicherheit nur im Zusammenspiel aller Ebenen funktioniert.

Knürr, IHSE und Voxtronic stehen gemeinsam für interoperable, vertrauenswürdige und europäische Lösungen, die Resilienz, Wiederherstellungsfähigkeit und Compliance in den Mittelpunkt stellen.

Drei Spezialisten, eine Mission:

Vom Signal bis zur Kommunikation – Sicherheit ohne Lücke.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Knürr GmbH

Frau Carolin Richter

Mariakirchener Straße 38

94424 Arnstorf

Deutschland

fon ..: 0 87 23 / 28 – 137

web ..: https://www.knuerr.com/de

email : carolin.richter@knuerr.com

Weitere Informationen finden Interessierte auf den folgenden Webseiten:

https://www.knuerr.com/de

https://www.voxtronic.com/de/

https://www.ihse.com/de/

https://www.pmrexpo.com/de/

Pressekontakt:

Knürr GmbH

Frau Carolin Richter

Mariakirchener Straße 38

94424 Arnstorf

fon ..: 0 87 23 / 28 – 137

web ..: https://www.knuerr.com/de

email : carolin.richter@knuerr.com

