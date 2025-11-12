  • Knürr und Black Box präsentieren Weltpremiere Integrated Mobile Command & Control Centers auf der Milipol 2025

    Knürr und Black Box mit Integrated Mobile Command & Control Centers (IMCC) auf der Milipol 2025

    BildArnstorf, Deutschland – 12. November 2025

    Die Knürr GmbH deutscher Pionier für modulare Kontrollraum-Infrastrukturen für missionskritische Anwendungen, und Black Box, ein weltweit führender Anbieter von sicherer IP-KVM- und Connectivity-Lösungen, kündigen ihre Partnerschaft zur Einführung eines völlig neuen Konzepts an: des Integrated Mobile Command & Control Center (IMCC).

    Diese innovative, schnell einsatzfähige Lösung vereint Bedienerergonomie, Sicherheit und Mobilität in einem vollständig ausgestatteten mobilen Kontrollraum. Das IMCC integriert die hochentwickelte End-to-End-KVM-Technologie von Black Box in die ergonomische, modulare Arbeitsplatzarchitektur von Knürr – und bietet damit eine perfekt abgestimmte Komplettlösung für mobile Einsatzzentralen.

    Innerhalb von nur 15 Wochen nach Bestellung lässt sich das IMCC vollständig ausliefern. Jeder 20-Fuß-Container enthält eine betriebsbereite Leitstellenumgebung mit Stromverteilung, Verkabelung, Datenanbindung, Klimatisierung, ergonomischen Bedienkonsolen und einem unabhängigen Rechenzentrum.

    Im Gegensatz zu schweren, TEMPEST-geschirmten Modulen ist das IMCC kommerziell transportfähig und ideal geeignet für Grenzschutz, Drohnenerkennung, Marineeinsätze sowie Notfall- und Katastrophenmanagement.

    „Unsere Partnerschaft mit Black Box vereint modernste Kommunikationstechnologie mit ergonomischer, einsatzbereiter Infrastruktur“, sagt Tim Holzapfel, Geschäftsführer der Knürr GmbH.

    „Das IMCC steht für Geschwindigkeit, Sicherheit und Flexibilität – eine Leitstelle, die überall bereit ist, wenn sie gebraucht wird.“

    Erleben Sie das IMCC erstmals live auf der Milipol Paris 2025,
    18.-21. November | Stand 5D167.

    Demo-Termin auf der Milipol 2025 reservieren:
    https://www.knuerr.com/de/leistungen/milipol-2025-integrated-mobile-command-control-centers-imcc

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Knürr GmbH
    Frau Carolin Richter
    Mariakirchener Straße 38
    94424 Arnstorf
    Deutschland

    fon ..: 0 87 23 / 28 – 137
    web ..: https://www.knuerr.com/de
    email : carolin.richter@knuerr.com

    Die Knürr GmbH ist der Spezialist für ganzheitliche Kontrollraumlösungen „Made in Germany“.
    Seit über 50 Jahren entwickelt und fertigt Knürr maßgeschneiderte Systeme für Einsatz- und Operationszentren von Behörden, Sicherheitsorganisationen und Industrieunternehmen weltweit – mit höchster Ergonomie, Flexibilität und Zuverlässigkeit für missionskritische Anwendungen.
    Weitere Informationen unter www.knuerr.com.

    Black Box® ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-KVM-, AV-over-IP- und IT-Infrastrukturlösungen, die sichere, latenzfreie Zusammenarbeit in missionskritischen Umgebungen ermöglichen.
    Weitere Informationen unter www.blackbox.com.

    Pressekontakt:

    Knürr GmbH
    Frau Carolin Richter
    Mariakirchener Straße 38
    94424 Arnstorf

    fon ..: 0 87 23 / 28 – 137
    web ..: https://www.knuerr.com/de
    email : carolin.richter@knuerr.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Knürr GmbH und Barco präsentieren integrierte Leitstellenlösungen auf der Critical Communications World 2025
      Auf der Critical Communications World 2025 (Brüssel, Belgien - 17.-19. Juni 2025) präsentieren Knürr GmbH und Barco gemeinsam ihre Leitstellenlösungen...

    2. Knürr und IHSE präsentieren vollintegrierte Arbeitsplatz-Lösungen für ergonomische u. resiliente Kontrollräume
      Mit neuen Lösungen bieten Knürr und IHSE ready-to-buy, vollintegrierte Arbeitsplätze, die auf die unterschiedlichsten Anforderungen zugeschnitten sind....

    3. Knürr mit Symbiose für die Luftfahrt: Integrierte Kontrollraumlösungen
      Perfekte Symbiose für die Luftfahrt: Integrierte Kontrollraumlösungen von Knürr, IHSE/kvm-tec und Voxtronic - für maximale Sicherheit, Effizienz und Ergonomie...

    4. Knürr GmbH präsentiert innovative Lösungen für Leitstellen und Kontrollräume auf der PMRExpo 2024
      Auf der PMRExpo 2024 stellt die Knürr GmbH gemeinsam mit drei Partnern ihre neuesten Entwicklungen für moderne Kontrollräume vor....

    5. Weltpremiere – myriamed und SYNENTEC präsentieren auf dem ISSCR Annual Meeting in Hamburg den myrImager
      myriamed und SYNENTEC präsentieren den myrImager - ein video-optisches Analysegerät als Imaging-Lösung für den Einsatz in Gewebekultur und Arzneimittelentwicklung - made in Germany....

    6. Knürr Ergocontrol OPX: Intelligente Technologie für hochmoderne Kontrollraum-Arbeitsplätze
      Knürr Ergocontrol OPX kombiniert innovative Technik mit durchdachtem Design und setzt neue Maßstäbe für die Gestaltung von Arbeitsplätzen in anspruchsvollen Kontrollraum Umgebungen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.