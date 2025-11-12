-
Knürr und Black Box präsentieren Weltpremiere Integrated Mobile Command & Control Centers auf der Milipol 2025
Knürr und Black Box mit Integrated Mobile Command & Control Centers (IMCC) auf der Milipol 2025
Arnstorf, Deutschland – 12. November 2025
Die Knürr GmbH deutscher Pionier für modulare Kontrollraum-Infrastrukturen für missionskritische Anwendungen, und Black Box, ein weltweit führender Anbieter von sicherer IP-KVM- und Connectivity-Lösungen, kündigen ihre Partnerschaft zur Einführung eines völlig neuen Konzepts an: des Integrated Mobile Command & Control Center (IMCC).
Diese innovative, schnell einsatzfähige Lösung vereint Bedienerergonomie, Sicherheit und Mobilität in einem vollständig ausgestatteten mobilen Kontrollraum. Das IMCC integriert die hochentwickelte End-to-End-KVM-Technologie von Black Box in die ergonomische, modulare Arbeitsplatzarchitektur von Knürr – und bietet damit eine perfekt abgestimmte Komplettlösung für mobile Einsatzzentralen.
Innerhalb von nur 15 Wochen nach Bestellung lässt sich das IMCC vollständig ausliefern. Jeder 20-Fuß-Container enthält eine betriebsbereite Leitstellenumgebung mit Stromverteilung, Verkabelung, Datenanbindung, Klimatisierung, ergonomischen Bedienkonsolen und einem unabhängigen Rechenzentrum.
Im Gegensatz zu schweren, TEMPEST-geschirmten Modulen ist das IMCC kommerziell transportfähig und ideal geeignet für Grenzschutz, Drohnenerkennung, Marineeinsätze sowie Notfall- und Katastrophenmanagement.
„Unsere Partnerschaft mit Black Box vereint modernste Kommunikationstechnologie mit ergonomischer, einsatzbereiter Infrastruktur“, sagt Tim Holzapfel, Geschäftsführer der Knürr GmbH.
„Das IMCC steht für Geschwindigkeit, Sicherheit und Flexibilität – eine Leitstelle, die überall bereit ist, wenn sie gebraucht wird.“
Erleben Sie das IMCC erstmals live auf der Milipol Paris 2025,
18.-21. November | Stand 5D167.
Demo-Termin auf der Milipol 2025 reservieren:
https://www.knuerr.com/de/leistungen/milipol-2025-integrated-mobile-command-control-centers-imcc
Die Knürr GmbH ist der Spezialist für ganzheitliche Kontrollraumlösungen „Made in Germany“.
Seit über 50 Jahren entwickelt und fertigt Knürr maßgeschneiderte Systeme für Einsatz- und Operationszentren von Behörden, Sicherheitsorganisationen und Industrieunternehmen weltweit – mit höchster Ergonomie, Flexibilität und Zuverlässigkeit für missionskritische Anwendungen.
Weitere Informationen unter www.knuerr.com.
Black Box® ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-KVM-, AV-over-IP- und IT-Infrastrukturlösungen, die sichere, latenzfreie Zusammenarbeit in missionskritischen Umgebungen ermöglichen.
Weitere Informationen unter www.blackbox.com.
email : carolin.richter@knuerr.com
