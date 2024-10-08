progros peilt Wachstum auf über 260 Millionen EUR an

Der ISO-zertifizierte Komplettanbieter für 360 Grad Supply Chain Solutions, progros, befindet sich auf einem beeindruckenden Wachstumskurs.

Tommi Huuhtanen, CPO & Head of Procurement, und Jochen Oehler, CEO der progros und CMO der DEHAG Hospitality Group AG, zu der die progros seit den 1980er Jahren gehört, geben jetzt Einblicke in die aktuelle Unternehmensentwicklung der ersten drei Quartale und Ausblicke auf die zu erwartenden Jahreszahlen. „Das gesamte Beschaffungsvolumen der rund 900 Hotels und Hotelketten, die die progros zur Kosten- und Prozessoptimierung nutzen, wird über alle Geschäftsbereiche der progros hinweg die 260 Millionen EUR-Marke übersteigen“, so Oehler. „Die digitalen Einkaufsumsätze peilen einen Zuwachs von 30 Prozent an. Große Veränderungen gibt es auch im Bereich progros UNITED, Einkaufspool der progros und eigenständiges Geschäftsfeld. Dort hat sich die Anzahl der so genannten Trusted Partner seit Anfang des Jahres um 25 auf mehr als 600 erhöht.“

Trusted Partner: Portfolio auf den Kopf gestellt

Trusted Partner sind Dienstleistungsunternehmen, Hersteller und Lieferanten, die einen ISO-zertifizierten Qualifizierungsprozess durchlaufen müssen, bevor es zu einer Listung im Bereich progros UNITED kommt. Tommi Huuhtanen, CPO & Head of Procurement: „Wir haben in den vergangenen 36 Monaten das Portfolio komplett auf den Kopf gestellt. Partner kamen hinzu, Partner sind nicht mehr dabei. Wichtig war uns, einen Mix zu konzipieren, der alle Einkaufs- und Beschaffungsbereiche abdeckt. Und dazu gehören eben nicht nur ,Klassiker‘ wie Food, Beverage und Non-Food-Verbrauchsartikel. Auch Themen wie Robotic, Mobility, PMS, Gebäudetechnik, Interieur und Design, Finanzierung oder Rechtsberatung sind Bereiche, die ein Hotel ,zukauft‘ und durch die Kosten entstehen. Daher haben wir unser Portfolio an Trusted Partner auf Ganzheitlichkeit, auf Nachhaltigkeit und auf Kostenoptimierung getrimmt.“ Die messbar dokumentierten Kosteneinsparungen, die die Hotels im Jahr 2024 erzielt haben, lagen durch die Abkommen mit den Trusted Partners bei 13,7 Millionen EUR. Für das Jahr 2025 wird mit einer erneuten Steigerung der Savings gerechnet.

Digitalsparte sehr stark: 30 % höhere Umsätze

Ein starkes Wachstum verzeichnet auch die Digitalsparte der progros Gruppe. Inzwischen wird der komplette und cloudbasierte Procure-to-pay-Prozess durch die zwei Plattformpartner cisbox und FutureLog abgedeckt. „Die Hotels und Hotelketten haben hierbei die Option zu entscheiden, welche der Plattformen besser zu ihrem Einkaufs-, Warenwirtschafts- und Rechnungsprozess passt oder ob eine Kombination aus beiden sinnvoll ist. Wir beraten neutral, kümmern uns um die komplette Integration, die Schulung sowie den laufenden First Level Support mit unserem eigenen Web-Team, so dass alles zentral bei uns zusammenläuft. Das ist natürlich das Effizienteste für die Hotels, weil sie sich nicht an externe Dienstleister oder Softwarehäuser wenden müssen“, erklärt Oehler. Etwas mehr als 400 Privathotels und Hotelketten setzen die Cloud-Lösungen von progros DIGITAL bereits ein. Ausgebaut wurde die Sparte in den letzten Monaten um digitale und teilautomatisierte Nachhaltigkeitsdokumentation, KI-gestützte Kontierung, integriertes Vertragsmanagement, Reisekosten sowie einen neuen progros STORE, der bereits über 120.000 Verbrauchsartikel verfügt.

Begleitung bei Hotelneubauprojekten und Conversions

Ein kontinuierliches Wachstum zeigt sich auch im eigenständigen Geschäftsbereich Projekt Management, den es unter dem Namen progros PROJECT seit 2010 gibt: „Pro Jahr schließt progros im Durchschnitt um die 10 bis 12 Neu- oder Umbauprojekte ab. So auch 2025. Eines der jüngsten Projekte ist das Mandarin Oriental in Wien, für das wir das gesamte Beschaffungsmanagement – vorwiegend OS&E – übernommen haben, inklusive lieferantenunabhängiger Bemusterungen, Ausschreibung, Warenannahme, Dokumentation, Rechnungskontrolle und Abrechnung“, so Huuhtanen. Ein weiteres Leuchtturmprojekt in diesem Jahr ist das Mercure Hotel Dortmund Messe, bei dem progros die komplette Renovierung inklusive Projektmanagement bauseits verantwortet.

Beratung und Outsourcing strategischer Einkauf großes Thema

Besonders expansiv zeigt sich das komplett lieferantenneutrale Beratungsgeschäft progros CONSULTING. Zum einen beauftragen insbesondere Privathotels die progros mit einmaligen Optimierungsprojekten bei der Einkaufs- als auch Digitalisierungsstrategie. Zum anderen wägen immer mehr Hotelketten ab, den strategischen Zentraleinkauf als Ganzes oder in Teilen an die progros auszulagern. Jochen Oehler: „Inzwischen haben fünf sehr große und namhafte Hotelgruppen mit Häusern in Deutschland, Österreich und Niederlande ihren kompletten Einkauf per Mandat vollumfänglich an uns übertragen. Wir kümmern uns um alle Belange eines ganzheitlichen und modernen Zentraleinkaufs: Ausschreibungen, Sortimentsoptimierungen, Bemusterungen, Verkostungen, Vertragsabwicklung, Integration, Monitoring, Saving-Dokumentation sowie Training der Hotels.“ Anfang 2026 soll eine weitere Hotelgruppe ihren gesamten Einkauf und die Prozessoptimierung an progros outsourcen. Dieser Beratungsbereich ist – wie alle Digital- und Beschaffungsbereiche der progros – ebenfalls ISO-zertifiziert.

Druck auf Profitabilität im Fokus

„Wir verzeichnen“, so Jochen Oehler und Tommi Huuhtanen weiter, „einen deutlich steigenden Nutzungsgrad bei den Hotels und Hotelketten, die uns schon länger für ihre Kosten- und Prozessoptimierung einsetzen. Neue Partner – und das begrüßen wir ausdrücklich – analysieren wesentlich detaillierter als noch vor wenigen Jahren alle Optimierungsmöglichkeiten und -lösungen, weil sie die Bedeutung effektiver Kosten- und Prozessvorteile für eine optimale Profitabilität und somit Gesamtwirtschaftlichkeit erkannt haben.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

progros GmbH

Herr Jochen Oehler

Frankfurter Straße 10-14

65760 Eschborn

Deutschland

fon ..: + 49 (0) 61 96-50 17-0

web ..: https://max-pr.eu/progros/

email : presse@progros.de

progros

progros ist zertifizierter Komplettanbieter für Supply Chain Management-Lösungen in der Hotellerie. Das Spektrum umfasst die messbare Einkaufs- und Kostenoptimierung, Einrichtungs- und Ausstattungsmanagement für Hotels (FF&E, OS&E, Design), die Digitalisierung des kompletten procure-to-pay-Prozesses als auch ganzheitliche Strategieberatung. Das jährliche Beschaffungsvolumen liegt bei circa 180 Millionen EUR. Die 1986 gegründete progros ist seit 2020 ISO-zertifiziert (ISO 9001:2015; DEKRA) und beschäftigt 40 Hospitality-Experten. Zu den Kunden gehören rund 900 Privathotels und Hotelketten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und weiteren europäischen Ländern.

Pressekontakt:

max.pr

Frau Sabine Dächert

Leutstettener Straße 5

82319 Starnberg

fon ..: +49 (0) 179 769 6650

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

NoSpamProxy schützt E-Mail-Kommunikation bei der Medical School Hamburg Neotech Metals Corp. bestätigt mehrere mineralisierte Abschnitte aus dem ersten Bohrprogramm auf dem Projekt TREO in BC und stellt die auf der Jahreshauptversammlung neu ernannten Mitglieder des Board of Directors vor