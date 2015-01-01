BERLIN CHOC: Die perfekte Geschenkidee

BERLIN CHOC vereint Genuss, Verantwortung und Berliner Charakter in einer Tafel Schokolade. 100% fair, bio und nachhaltig produziert, setzt sie ein starkes Zeichen für bewussten Konsum.

Fairer Genuss mit Wirkung

Die BERLIN CHOC überzeugt mit 60 % Kakao, angebaut von kleinen Kooperativen in Lateinamerika und der Karibik. In Zusammenarbeit mit der GEPA ist volle Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette gewährleistet – von der Bohne bis zur Tafel. Über 13.000 Kooperativen-Mitglieder und ihre Familien weltweit profitieren von stabilen Preisen und fairen Prämien.

Das perfekte Geschenk – privat wie geschäftlich

Ob als Mitbringsel für Freund*innen, Berlin-Begeisterte oder als durchdachtes Präsent im Business-Kontext: BERLIN CHOC verbindet Geschmack mit Haltung. Ihr ikonisches Berlin-Design macht sie zum idealen Geschenk für alle, die Wert auf Stil und Nachhaltigkeit legen. Unternehmen können die Tafel zudem personalisieren und damit Kund*innen, Partner*innen oder Mitarbeiter*innen auf besonders wertschätzende Weise überraschen. Unternehmen, die Interesse an BERLIN CHOC als Geschenk oder für den Weiterverkauf haben, können sich direkt an das Aktionsbündnis wenden.

In ganz Berlin erhältlich

BERLIN CHOC ist bereits in über 20 Verkaufsstellen in der ganzen Stadt verfügbar – darunter Souvenirshops, Concept und Fashion Stores sowie alle Berliner Weltläden. Damit ist die faire Schokolade für Berliner*innen und Besucher*innen schnell und unkompliziert zu finden. Alle Verkaufsstellen sind im Fairen Stadtplan Berlin markiert.

Ein Produkt mit Haltung

Hinter der BERLIN CHOC steht das Aktionsbündnis Fairer Handel in Berlin. Produziert wird die Schokolade von der GEPA, einem der führenden Fair-Trade-Unternehmen Deutschlands. „Mit der BERLIN CHOC zeigen wir, dass gute Schokolade weit mehr kann als gut schmecken. Sie steht für Fairness, Transparenz und Respekt gegenüber den Menschen, die sie möglich machen. Gleichzeitig trägt sie den besonderen Charakter Berlins in die Welt – modern, kreativ und engagiert“, sagt Anja Matthes vom Aktionsbündnis.Gemeinsam setzen beide Partner ein starkes Zeichen für Fairen Handel, verantwortungsvolle Produktion und nachhaltigen Genuss.

Alle Infos zur BERLIN CHOC: www.berlinchoc.de

Ansprechpartnerin:

Anja Matthes, Referentin faire Hauptstadtschokolade BERLIN CHOC

T: 0151 – 29 40 48 84; anja.matthes@fairerhandel.berlin

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aktionsbündnis Fairer Handel Berlin

Frau Anja Matthes

Am Sudhaus 2

12053 Berlin

Deutschland

fon ..: ?0151 – 29 40 48 84?

web ..: https://www.fairerhandel.berlin

email : anja.matthes@fairerhandel.berlin

Das Aktionsbündnis vereint rund 60 Akteure aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung, die sich für gerechten Handel und nachhaltigen Konsum in Berlin einsetzen. Die Geschäftsstelle bündelt Wissen, vernetzt Projekte und macht Fairen Handel in der Stadt sichtbar.

