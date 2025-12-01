  • Die zehn fairsten Geschenkideen Berlins – Faire Weihnachten in der Markthalle Neun und online

    Fair schenken in Berlin! An drei Adventssonntagen zeigt das Aktionsbündnis Fairer Handel Berlin in der Markthalle Neun die fairsten Geschenkideen – zum Entdecken, Probieren und bewusst Freude machen.

    BildDer faire Weihnachtsstand zeigt die zehn fairsten Geschenkideen Berlins – vor Ort und online
    An den drei Adventssonntagen – 7., 14. und 21. Dezember 2025, jeweils 11-18 Uhr – präsentiert das Aktionsbündnis Fairer Handel Berlin in der Markthalle Neun den kuratierten Stand „Faire Weihnachten“. Berliner Unternehmen zeigen dort, wie schön es ist, bewusst, fair und wirkungsorientiert zu schenken – von edlen Gewürzen über fairen Kaffee und Tee bis hin zu Schokolade, Feinkost, wärmenden Schals und handgefertigten Spezialitäten.

    Jeden Sonntag stellen sich drei wechselnde Berliner Marken vor, die fair und direkt mit Produzent*innen weltweit zusammenarbeiten. Mit dabei sind unter anderem Conflictfood, Caventura, Gebana, Karma Kollektiv, Pure Pepper und Berlin Choc.

    Besucher*innen erwartet zudem ein besonderer Genussmoment: fairer Safranpunsch aus hochwertigen Zutaten, serviert gegen Spende – begleitet von Geschichten über nachhaltige Landwirtschaft, partnerschaftliche Lieferketten und Berliner Initiativen, die global Verantwortung übernehmen.

    Markthalle Neun, Eisenbahnstr. 42/43, 10997 Berlin-Kreuzberg
    7., 14. & 21.12.2025 · jeweils 11-18 Uhr
    Eintritt frei

    Neu online: Die neun fairsten Weihnachtsgeschenke aus Berlin
    Wer nicht persönlich vorbeikommen kann, findet dieselben Geschenkideen auch online:
    www.fairerhandel.berlin/faire-weihnachten
    Dort stellt das Aktionsbündnis die zehn fairsten Weihnachtsgeschenke aus Berlin vor – sorgfältig ausgewählte Produkte von Unternehmen, die fair, direkt und nachhaltig wirtschaften. Alle Geschenkideen sind verlinkt, sodass Interessierte bequem von zuhause aus durch die fairen Onlineshops stöbern können. Bestimmt ist für jede*n das passende Geschenk dabei.

    Gutes kaufen – Gutes tun
    Gerade in Zeiten globaler Krisen zeigt sich, wie wichtig faire Wertschöpfung ist: Hinter jedem Produkt stehen Menschen, Landwirtschaft, Handwerk und ganze Gemeinschaften. Wer fair schenkt, stärkt nachhaltige Einkommen, fördert partnerschaftlichen Handel und legt auch unter den Weihnachtsbaum ein klares Zeichen für soziale Verantwortung.

    Über das Aktionsbündnis Fairer Handel Berlin
    Das Aktionsbündnis Fairer Handel Berlin ist ein berlinweites Netzwerk aus rund 60 Akteur*innen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung. Gemeinsam machen wir fairen Handel sichtbar, stärken faire Lieferketten und gestalten Berlins Weg zu einer gerechteren Wirtschaftsweise. Die Geschäftsstelle koordiniert Austausch, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit rund um den Fairen Handel in der Hauptstadt.
    Weitere Informationen: www.fairerhandel.berlin

    Pressekontakt
    Aktionsbündnis Fairer Handel Berlin
    Gernot Würtenberger
    Referent für faires Wirtschaften
    gernot.wuertenberger@fairerhandel.berlin
    030 – 44 34 10 01

    Pressefotos: https://cloud.fairerhandel.berlin/s/SCfiQ6ZnL9x8kRQ

