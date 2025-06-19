  • Knürr, IHSE und Voxtronic: Integrierte Kontrollraumlösungen für die Luftfahrt aus einer Hand

    Starke Partnerschaft für die Luftfahrt: Integrierte Kontrollraumlösungen von Knürr, IHSE und Voxtronic – für maximale Sicherheit, Verfügbarkeit und Ergonomie

    BildDie Knürr GmbH präsentiert auf der Airspace World 2026 gemeinsam mit IHSE und Voxtronic leistungsstarke, zukunftssichere Lösungen für sicherheitskritische Kontrollräume für die Luft- und Raumfahrt. Als internationale Leitmesse für Air Traffic Management (ATM), Flugsicherung und Flughafenbetrieb bietet die Messe den idealen Rahmen, um innovative Technologien für die steigenden Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit und Effizienz zu präsentieren.
    Im Zentrum des Messeauftritts stehen die Kernkompetenzen der Knürr GmbH im Bereich integrierter Kontrollraum- und Arbeitsplatzlösungen für sicherheitskritische Anwendungen. Das Portfolio umfasst alle Phasen eines Projekts – von der Beratung und Planung über Engineering, Fertigung und Integration bis hin zu umfassenden Lifecycle-Services. Knürr realisiert dabei hochverfügbare, skalierbare und zukunftsfähige Infrastrukturen für Anwendungen wie:

    – Flugsicherung (Tower, Approach, Area Control, Remote Tower)
    – Flughafen- und Raumflughafenbetrieb (APOC, Apron Control, Spaceport Control)
    – Raumfahrtleitstellen (MCC, SCC, TT&C)
    – Sicherheits- und Notfallzentren sowie Missions- und Analyseumgebungen

    Die Lösungen kombinieren ergonomische High-End-Arbeitsplätze mit integrierter Kühlung, intelligenter Infrastruktur und nahtloser Technologieintegration. Modular aufgebaute Arbeitsplatzsysteme, Visualisierungs- und Großbildwandlösungen sowie KVM-, Energie- und Signalmanagement ermöglichen eine zuverlässige Steuerung und Überwachung komplexer Prozesse – rund um die Uhr. Dabei stehen maximale Übersicht, intuitive Bedienbarkeit und nachhaltige Effizienz im Fokus, um Operatoren in hochdynamischen Umgebungen optimal zu unterstützen.
    In der gemeinsamen Präsentation demonstrieren die drei Partner eine nahtlos integrierte Gesamtlösung für moderne Kontrollraumumgebungen, in der Infrastruktur, IT und Kommunikation optimal aufeinander abgestimmt sind:

    Knürr agiert als zentraler Integrator und verbindet Infrastruktur, Arbeitsplatzsysteme und Technologie zu einer durchgängigen Plattform. In Kombination mit den KVM-Lösungen von IHSE und den Kommunikationssystemen von Voxtronic entsteht eine integrierte, hochverfügbare Gesamtlösung für moderne Kontrollräume.
    IHSE ergänzt die Lösung mit leistungsfähigen KVM-Technologien, die einen latenzfreien und sicheren Zugriff auf zentralisierte Systeme ermöglichen und damit die Grundlage für flexible, skalierbare Kontrollraumarchitekturen schaffen.

    Voxtronic integriert IP-basierte Kommunikations- und Aufzeichnungssysteme, die eine unterbrechungsfreie Sprachkommunikation sowie vollständige Nachvollziehbarkeit aller Prozesse in kritischen Einsatzszenarien gewährleisten.

    Mit diesem integrierten Ansatz positioniert sich die Knürr GmbH als starker Partner für Betreiber in der Luft- und Raumfahrt, die auf hochverfügbare, ergonomische und zukunftssichere Kontrollraumlösungen angewiesen sind. Besucher der Airspace World 2026 sind eingeladen, die gemeinsame Lösung live zu erleben und sich über innovative Konzepte für die nächste Generation von Kontrollräumen zu informieren.

    Weitere Informationen und Evtns finden Interessierte unter: https://www.knuerr.com/de/events

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Knürr GmbH
    Frau Nina Liegeder
    Mariakirchener Straße 38
    94424 Arnstorf
    Deutschland

    fon ..: 0 87 23 / 28 – 137
    web ..: https://www.knuerr.com/de
    email : nina.liegeder@knuerr.com

    Pressekontakt:

    SEOfolgreich
    Herr Christoph Specht
    Brienner Straße 29
    80333 München

    fon ..: 089200077840


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