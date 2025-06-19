Staatsminister Hubert Aiwanger eröffnet neues Experience Center der Knürr GmbH

Knürr ist ein gutes Beispiel dafür, dass Spitzentechnologie nicht nur aus den großen Metropolen kommen muss. Sie entsteht auch im ländlichen Raum, mitten in Niederbayern

Mit der Eröffnung ihres neuen Experience Centers am Unternehmensstandort Arnstorf setzt die Knürr GmbH ein starkes Zeichen für Innovation, regionale Wertschöpfung und den Wirtschaftsstandort Niederbayern. Anlässlich der Eröffnung besuchte Bayerns Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger, den Spezialisten für Leitstellen- und Kontrollraumlösungen und informierte sich über die Technologien, mit denen Knürr seit Jahrzehnten Behörden, Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie Industrieunternehmen im In- und Ausland unterstützt.

Im Mittelpunkt des Besuchs standen die Leistungsfähigkeit des bayerischen Mittelstands, die Entwicklung sicherheitskritischer Kontrollräume sowie die zunehmende Bedeutung resilienter Infrastrukturen für Wirtschaft und Gesellschaft.

Bei der Eröffnung des neuen Experience Centers betonte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger:

„Seit mehr als 50 Jahren steht Knürr für Innovation, Verlässlichkeit und höchste Qualität. Aus einem niederbayerischen Familienunternehmen ist ein international anerkannter Spezialist für Leitstellen und Kontrollräume geworden. Knürr ist ein gutes Beispiel dafür, dass Spitzentechnologie nicht nur aus den großen Metropolen kommen muss. Sie entsteht auch im ländlichen Raum, mitten in Niederbayern. Das neue Kundencenter ist ein echtes Bekenntnis zu diesem Wirtschaftsstandort und ich bin stolz, dass es hier in Arnstorf ein Unternehmen von Weltrang in diesem Zukunftsfeld gibt.“

Innovation für Leitstellen und Kontrollräume

Die Knürr GmbH zählt zu den weltweit führenden Spezialisten für innovative Leitstellen- und Kontrollraumlösungen. Seit über 50 Jahren entwickelt und fertigt das Unternehmen am Standort Arnstorf sicherheitskritische Arbeitsplatzsysteme und integrierte Kontrollraumlösungen für den anspruchsvollen 24/7-Betrieb.

Die Lösungen kommen überall dort zum Einsatz, wo Menschen unter hoher Verantwortung komplexe Situationen bewerten, Prozesse steuern und innerhalb kürzester Zeit fundierte Entscheidungen treffen müssen – beispielsweise in Rettungs-, Feuerwehr- und Polizeileitstellen, Luftverkehrskontrollzentren, Energie- und Versorgungsunternehmen, Verkehrs- und Mobilitätszentralen, industriellen Leitwarten sowie in Anwendungen der Verteidigung, Cyber-Sicherheit und kritischen IT-Infrastrukturen.

Der Mensch im Mittelpunkt sicherheitskritischer Arbeitswelten

Moderne Leitstellen sind weit mehr als technische Räume. Sie bilden das Herzstück der Kommunikation, Koordination und Entscheidungsfindung in sicherheitskritischen Prozessen. Gerade im 24/7-Betrieb entscheidet nicht allein die Technik über Leistungsfähigkeit und Sicherheit, sondern auch die optimale Gestaltung der Arbeitsumgebung.

Knürr verbindet deshalb ergonomische Arbeitsplatzsysteme mit intelligenter Visualisierung, leistungsfähiger Signaltechnik sowie Energie- und Infrastrukturmonitoring zu ganzheitlichen Lösungen. Ziel ist es, die Mensch-Maschine-Interaktion nachhaltig zu optimieren und den Anwender bestmöglich bei Routineabläufen ebenso wie in außergewöhnlichen Einsatzlagen zu unterstützen.

Kompetenz aus Bayern – weltweit gefragt

Mit zahlreichen erfolgreich realisierten Projekten zählt Knürr heute zu den etablierten Partnern öffentlicher Auftraggeber und Industrieunternehmen. Allein in Bayern wurden unter mehrere Leitstellen für Rettungsdienst- und Feuerwehr ausgestattet. Darüber hinaus bestehen Rahmenverträge mit Polizeibehörden in verschiedenen Bundesländern. Auch in weiteren sicherheitskritischen Bereichen vertrauen Kunden auf die Kompetenz aus Arnstorf. Hierzu zählen unter anderem Projekte für das Weltraumkommando der Bundeswehr, internationale Flugsicherungsorganisationen, Energieversorger sowie Industrieunternehmen.

Kritische Infrastrukturen gewinnen weiter an Bedeutung

Während seines Besuchs hob Staatsminister Aiwanger die zunehmende Bedeutung moderner Kontrollräume hervor:

„Wir sehen eine wachsende Bedrohung durch Wirtschaftsspione, durch Saboteure aus dem Ausland oder Extremisten im Inland. Deshalb sieht man Kontrollräume und Leitstellen nicht mehr nur bei der Polizei oder in Flughäfen. Mittlerweile setzen auch immer mehr Industriebetriebe, Baufirmen oder auch Sägewerke auf diese Systeme. Denn Kontrollräume und Leitstellen garantieren, dass Strom fließt, Industrieanlagen sicher betrieben werden können und Einsatzkräfte schnell handeln können. Außerdem lassen sich durch die gewonnenen Daten auch Prozesse optimieren, wodurch man neben der Sicherheit auch die Wirtschaftlichkeit erhöht. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass die Kompetenz von Knürr in Zukunft noch wichtiger werden wird. Wir als bayerische Staatsregierung stehen mit Rat und Tat zur Seite.“

Die Aussagen unterstreichen die wachsende Relevanz moderner Kontrollräume in Zeiten zunehmender Digitalisierung, steigender Anforderungen an die Versorgungssicherheit und neuer Bedrohungen für kritische Infrastrukturen. Leitstellen entwickeln sich zunehmend zu zentralen Schaltstellen für Sicherheit, Energieversorgung, Mobilität und industrielle Prozesssteuerung.

Neues Experience Center macht Innovation erlebbar

Mit dem neuen Experience Center schafft Knürr einen Ort, an dem moderne Kontrollraumtechnologien praxisnah erlebt werden können. Kunden, Partner und andere interessierte Parteien erhalten Einblicke in vollständig integrierte Arbeitsplatzlösungen, ergonomische Bedienkonzepte sowie innovative Visualisierungs- und Monitoring Technologien für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Das Experience Center dient künftig als Plattform für den Austausch zwischen Planer, Architekten, Benutzer und Betreibern kritischer Infrastrukturen. Gemeinsam sollen hier individuelle Lösungen entwickelt und zukünftige Anforderungen an moderne Leitstellen und Kontrollräume praxisnah erarbeitet werden.

Verantwortung für Bayern und den Mittelstand

Nach dem erfolgreichen Management-Buy-out im Jahr 2023 ist Knürr wieder ein eigenständiges Unternehmen mit Hauptsitz in Arnstorf. Mit über 100 Mitarbeitenden entwickelt und produziert das Unternehmen seine Lösungen weiterhin in Niederbayern und bekennt sich bewusst zum regionalen Wirtschaftsstandort.

Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit bilden dabei die Grundlage des unternehmerischen Handelns. Knürr ist nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert und veröffentlicht freiwillig einen Nachhaltigkeitsbericht nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex.

Mit dem neuen Experience Center unterstreicht die Knürr GmbH ihren Anspruch, die Zukunft moderner Leitstellen und Kontrollräume aktiv mitzugestalten – mit technologischer Kompetenz, ergonomischer Expertise und dem klaren Bekenntnis zu Entwicklung und Fertigung Made in Bavaria.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Knürr GmbH

Herr Tim Holzapfel

Mariakirchener Straße 38

94424 Arnstorf

Deutschland

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web ..: http://www.knuerr.com

email : info@knuerr.com

Die Knürr GmbH zählt zu den weltweit führenden Spezialisten für innovative Lösungen in sicherheits- und leistungskritischen Leitstellen sowie Kontrollräumen. Seit über 50 Jahren plant, konstruiert und fertigt das Unternehmen mit Hauptsitz in Arnstorf in Niederbayern maßgeschneiderte und integrierte Arbeitsplatzsysteme für den anspruchsvollen 24/7-Einsatz.

Das Portfolio umfasst ganzheitliche Arbeitsplatzlösungen für sicherheitskritische Anwendungen mit Visualisierungs- und KVM-Technologien sowie Mediensteuerung und weiterer komplementärer IT-Komponenten. Diese Produkte und Services finden branchenübergreifend Anwendung – unter anderem in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Energie- und Versorgungswirtschaft, vernetzte Mobilität, der industriellen Prozesssteuerung sowie in kritischen IT-Infrastrukturen. Im Mittelpunkt stehen dabei stets kompromisslose Qualität, Präzision und der Mensch als zentraler Faktor.

Knürr begleitet Kunden über den gesamten Projektlebenszyklus: Von der ersten Beratung und Planung über Entwicklung und Installation bis hin zur fortlaufenden Betriebsbetreuung. Die End-to-End-Lösungen werden vollständig in Deutschland entwickelt und gefertigt. Durch ein etabliertes internationales Partnernetzwerk garantiert Knürr weltweit einheitlich hohe Qualitätsstandards und eine professionelle, reibungslose Projektabwicklung.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

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