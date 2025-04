Anbieter für Hotelmanagementsoftware setzt mit der Bundesagentur für Arbeit auf die Förderung von IT-Nachwuchs

Erfolgreiche Premiere: SIHOT und die Bundesoberbehörde am Standort Neunkirchen starteten eine Pilotveranstaltung zur Gewinnung von Auszubildenden und dualen Studenten für die Branche.

Der inhabergeführte Dienstleister für die Hotellerie aus dem Saarland und das Jobcenter Neunkirchen haben sich zum Ziel gesetzt, regelmäßig Informationsveranstaltungen zur IT-Berufsorientierung zu organisieren. Das Engagement der beiden kooperierenden Organisatoren begeisterte gleich zu Beginn rund 50 junge Menschen. Die erste Veranstaltung fand in Neunkirchen in den Räumlichkeiten der Bundesagentur für Arbeit statt. Hier konnten sich potenzielle Bewerberinnen und Bewerber über Ausbildungsberufe und duale Studienmöglichkeiten in der IT-Branche informieren sowie über entsprechende berufliche Perspektiven. Die Idee hierzu entstand im vergangenen Jahr durch den regelmäßigen Dialog zwischen den beiden Partnern, die bereits seit zwei Jahren eng zusammenarbeiten – unter anderem bei Stellenausschreibungen.

„Der direkte Austausch mit den Interessierten war uns besonders wichtig, um auf individuelle Fragen einzugehen und konkrete Einblicke in die Ausbildungsmöglichkeiten zu geben“, erklärte Marcel Vogt, Human Resources Referent der Unternehmensgruppe SIHOT. „Die IT-Branche

bietet hervorragende Zukunftschancen und es ist unser Ziel, junge Talente für diese spannenden Berufsfelder zu begeistern.“

Auch Britta Brauchler von der Bundesagentur für Arbeit betonte die Bedeutung der Kooperation: „Es ist essenziell, dass Unternehmen, Arbeitsagenturen und Jobcenter eng zusammenarbeiten, um jungen Menschen eine Orientierung zu geben und ihnen berufliche Perspektiven aufzuzeigen. Die Veranstaltung hat gezeigt, wie groß das Interesse an der IT-Branche ist.“

Organisiert wurde das Event von Britta Brauchler, Arbeitsvermittlerin Arbeitgeberservice, von der Bundesagentur für Arbeit und Yannik Eiler, Teamleiter beim Jobcenter Neunkirchen, während Marcel Vogt, Personalreferent der SIHOT Gruppe, die Ausbildungsberufe des Unternehmens vorstellte und durch die Veranstaltung führte.

Besonders bereichernd für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen war der Beitrag von Erjon Bujupi, Auszubildender zum Fachinformatiker für Systemintegration bei der SIHOT Gruppe. Er stellte ein spannendes Azubi-Projekt für den Standort Spanien der SIHOT Gruppe vor und gab einen praxisnahen Einblick in seine Ausbildung. Sein Erfahrungsbericht soll aufzeigen, welche Möglichkeiten und Herausforderungen eine Ausbildung in der IT-Branche mit sich bringt.

Die Kooperation zwischen den beiden Institutionen wird weitergeführt, um jungen Menschen weiterhin den Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft ebenen zu können.

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 250 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



