#YoungRockstars: HSMA Deutschland e.V. startet Kampagne für Nachwuchs in der Hotellerie

Der Branchenverband will nun nach der Auftaktveranstaltung „About Hospitality“ jungen und motivierten Talenten ermöglichen, vom 10. bis 12. November 2022 am Hotelcamp teilzunehmen.

Mit dem bundesweit statt gefundenen Thementag „About Hospitality“ hat sich die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. als Initiator zum Ziel gesetzt, eine interaktive Plattform zu schaffen, um die attraktiven Jobmöglichkeiten der Branche kennen zu lernen. Ermöglicht wurde die Aktion durch zahlreiche Unterstützer aus der Branche. Das Engagement wird mit der Kampagne #YoungRockstars weiter fortgeführt, damit Nachwuchstalente aus der Hotellerie Tickets für das Hotelcamp 2022 – inklusive Anreise und Übernachtung – erhalten können. Interessierte Nachwuchstalente, die maximal 30 Jahre alt sein dürfen, haben die Möglichkeit, sich bis zum 21. Oktober 2022 für ein Ticket zum Hotelcamp 2022 zu bewerben. Gemeint sind hiermit insbesondere Studierende mit Hotelbezug, Auszubildende eines Hotels sowie Mitarbeitende, die bereits in der Hotellerie tätig sind.

Der Verband erhält hier Unterstützung von Unternehmen oder Hotels aus der Branche, die einem Youngster die Chance geben wollen, die Hotellerie aus einer neuen Perspektive kennenzulernen, sich weiterzubilden und sich ein Netzwerk aufzubauen: „Es dürfen sich jederzeit auch noch weitere Unternehmen oder Hoteliers melden, die uns als #YoungRockstars-Sponsor unterstützen wollen. Auch Nachwuchstalente, die gerne ein #YoungRockstar werden möchten, können sich jederzeit bei uns melden. Als Bewerbung dient lediglich die Antwort auf die Frage ‚Warum willst Du ein Teil des Hotelcamps 2022 sein?‘. Die Antwort bitte per E-Mail mit dem Betreff ‚#YoungRockstars – Bewerbung‘ an mich. Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen und natürlich über weitere Sponsoren“, so Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

Sarah Mauer, Marketing & Event Managerin, fügt hinzu: „Für die Nachwuchstalente ergeben sich durch die Teilnahme am Hotelcamp 2022 zahlreiche Vorteile. Dazu gehören beispielsweise der Zugang zu einem der wertvollsten Branchen-Verbandsnetzwerke, der Austausch mit Experten, das Miterleben eines Barcamps mit vielseitigen Themen und Diskussionen, Wissenserweiterung sowie einfach ein Teil einer großartigen Community sein zu können. Unsere #YoungRockstars sollen sehen und spüren, wie toll die Hotellerie ist. Und vor allem was wir für berufliche Perspektiven bieten.“

Das Hotelcamp gehört bereits seit dem Jahr 2008 zu einer festen Eventgröße in der deutschsprachigen Hotellerie. Das eher unkonventionelle Veranstaltungsformat eines Barcamps, bei dem die Teilnehmenden zu Beginn des Events die Inhalte und den Ablauf selbst festlegen, bietet darüber hinaus auch eine Plattform für den gegenseitigen Austausch untereinander. Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) und Realizing Progress (ehemals Tourismuszukunft) – einem etablierten Netzwerkunternehmen, welches sich mit der Gestaltung von Zukunfts- und Lebensräumen im Tourismus befasst – konnten im Laufe der Jahre die Teilnehmerzahlen des Hotelcamps von 80 auf über 150 Personen steigern. Weitere Unterstützung erhalten die Organisatoren unter anderem durch den Goldsponsor Kurzurlaub.de.

Initiiert von Menschen aus der Hotellerie, drehte sich bei „About Hospitality“ am 14. September 2022 an drei verschiedenen Standorten in Deutschland alles um die Hotelbranche, ihre spannenden und vielseitigen Jobs sowie deren Karrieremöglichkeiten. In lockerer Hotelatmosphäre bot die HSMA Deutschland e.V. Interessierten die Möglichkeit zum persönlichen Austausch, zum Netzwerken und die vielfältigen Jobs und spannenden Menschen der Branche kennenzulernen. Vom E-Commerce Director bis zur Hausdame, vom Barkeeper bis zur Revenue Managerin und vom Convention Sales Manager bis zur HR-Koordinatorin.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HSMA Deutschland e.V.

Frau Anna Heuer

c/o Design Offices, Koppenstraße 93

10243 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 176 47812663

web ..: http://www.hsma.de

email : info@hsma.de

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Experten-Forum zu „Strukturelle Gewalt und öffentliche Ordnung“