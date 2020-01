Der große Versandapotheken Vergleichstest 2020: shop-apotheke.com gewinnt

Welche Versandapotheke ist die beste, welche die günstigste, welche hat den besten Service zu bieten?

Das Verbraucher- und Gutscheinportal apo-gutschein.net hat die Versandapotheke shop-apotheke.com zum besten deutschen Anbieter gekürt. Im Rahmen eines Apothekenvergleichstests wurden Preisniveau und der Service getestet und gibt Kunden angesichts einer riesigen Anzahl an Internetapotheken wertvolle Orientierung.

Bewertete Versandapotheken und Vergleichskriterien

Mittlerweile konkurrieren auf dem deutschen Markt über 1.000 Versandapotheken. Dazu zählen viele Vor-Ort-Apotheken, die zusätzlich über das Web verkaufen. Es liegt auf der Hand, dass die Experten von apo-gutschein.net nicht alle Anbieter in den Online Apotheke Test 2020 einbeziehen konnten. Sie konzentrierten sich deshalb auf vierzehn ausgewählte wichtige Versandapotheken mit relevanten Marktanteilen.

Diese Händler wurden einem objektiv nachvollziehbarem Vergleichstest unterzogen. Im Rahmen des Apothekenvergleichstests wurde ein Gesamtranking erstellt. In der Gesamtbewertung wurde je zur Hälfte die Kategorie „Service Test“ sowie die Kategorie „Preisniveau“ berücksichtigt. Entscheidend war das Ranking in beiden Kategorien, die Tester zählten beide Platzierungen zusammen. Der Anbieter shop-apotheke.com erreicht beim Preisniveau den siebten Platz, beim Service Test den zweiten Rang. Das ergibt zusammen neun Rangpunkte, den niedrigsten und damit den besten Wert im gesamten Test.

Auf dem zweiten Platz im Gesamtranking folgt apotal.de, den dritten Platz teilen sich docmorris.de, medpex.de und bodfeld-apotheke.de.

Das Preisniveau: großes Einsparpotenzial

In dieser Kategorie zogen die Experten einen Warenkorb mit sieben häufig verkauften Produkten heran und verglichen am selben Tag die Preise. Das Ranking basiert auf einem Nasenspray und Paracetamol von Ratiopharm, einem Voltaren Schmerzgel und einer Bepanthen Wund- und Heilsalbe. Der große Versandapotheken Vergleichstest 2020 belegt eindrucksvoll, wie enorm das Einsparpotenzial ist. Beim billigsten Versandhändler bodfeld-apotheke.de zahlen Verbraucher 42,55 Euro, beim teuersten Händler eurapon.de 64,26 Euro.

Der Kundenservice: vielfältige Aspekte wichtig

Einige Verbraucher betrachten ausschließlich die Preise, den Kundenservice vernachlässigen sie. Die Spezialisten von apo-gutschein.net empfehlen, auch diesen Bereich gründlich unter die Lupe zu nehmen. In ihrem Online Apotheke Test 2020 konnten die Versandapotheken in zahlreichen Feldern Punkte sammeln. So verdient Beachtung, ab welchem Bestellwert die Händler kostenlos versenden. Bei den einen Apotheken kaufen Kunden ab 20 Euro portofrei, bei anderen ab 80 Euro. Auch Aspekte wie die Dauer des Versands, die Möglichkeit eines Expressversands und die Option auf einen individuellen Liefertermin interessieren. Die besten Apotheken zeichnen sich zudem durch ein riesiges Angebot an Artikeln aus, andere beschränken sich auf ein kleineres Sortiment. Aus wie vielen Bezahlverfahren wählen Kunden? Bieten Versandapotheken Boni- oder Kundenbindungsporgramme an? Erhalten Neukunden einen Rabatt oder einen Gutschein? Können sie eine App nutzen? Diese und weitere Fragen flossen in den Test ein. Insgesamt schneidet aponeo.de am besten ab, gefolgt von shop-apotheke.com und medpex.de.

Versandapotheken: Vergleichen lohnt sich!

Grundsätzlich gilt: Im Internet kaufen Verbraucher bei fast allen Versandapotheken günstiger als in der Apotheke vor Ort ein. Wer das Einsparpotenzial ausschöpfen will, sollte jedoch nicht beim erstbesten Händler bestellen. Zwischen den Versandapotheken existieren erhebliche Unterschiede, das zeigt der große Versandapotheken Vergleichstest 2020!

