SHS Swiss Hospitality Solutions und SHS Academy auf Expansionskurs

Ausbau in der DACH-Region: Die Schweizer Marktführer für Hospitality Consulting und Weiterbildung stellen sich neu auf. Dabei werden auch weitere Geschäftsfelder etabliert.

SHS Swiss Hospitality Solutions kündigt eine strategische Neuausrichtung an, um den Fokus auf internationale Märkte zu verstärken und gleichzeitig die Marktführerschaft in der Schweiz zu sichern. Durch eine interne Restrukturierung wird das Unternehmen künftig sowohl auf europäischem als auch auf dem DACH-Markt noch stärker präsent sein. Zu den neuen Geschäftsfeldern gehören unter anderem – neben einer ganzheitlichen Unternehmensberatung für Hotels – Asset Management, Immobilienbewertung, Planung von Hotelprojekten, Bewertungen, Standortanalysen, Restrukturierungen oder Sanierungen.

Seit dem 1. Januar 2025 übernimmt Nils Kuypers die Position des Geschäftsführers der SHS Academy mit Sitz in Bern und verantwortet das Schweizer Geschäft. Gleichzeitig wird Andreas Klar als Managing Director von SHS Swiss Hospitality Solutions die internationale Expansion von Luzern aus leiten. Mit dieser neuen Struktur sollen Wachstumsmöglichkeiten ausserhalb der Schweiz genutzt werden, ohne den heimischen Markt zu vernachlässigen.

Die Gründer von SHS, Gianluca Marongiu und Wilhelm K. Weber, werden die strategische Entwicklung des Unternehmens im Verwaltungsrat weiterhin aktiv begleiten. „Nach 15 Jahren sehen wir eine einzigartige Chance, unsere Präsenz im internationalen Markt auszubauen und freuen uns, diese zu nutzen“, so Wilhelm K. Weber. „Dabei bleibt unser oberstes Ziel, die Stärke und Innovationskraft im Schweizer Markt zu erhalten“, ergänzt Gianluca Marongiu.

Erfolgsgeschichte in der Schweiz und Europa: Seit der Gründung hat SHS mit über 450 Hotels zusammengearbeitet – darunter Marken wie Dorint, Kempinski, Meininger und Melia Hotels sowie die renommiertesten Individualhotels der Schweiz. Hervorzuheben ist die Pionierrolle des Unternehmens bei der Verbreitung dynamischer Preisgestaltung und innovativer Online-Distributionslösungen in der Schweiz.

Im Jahr 2017 wurde mit der Gründung der SHS Academy ein eigenständiger Schulungs- und Eventbereich etabliert. Von Bern aus werden Events und Weiterbildungen wie die „Swiss Innovation Tour Berlin“ oder der „Director of eCommerce“ gesteuert. Diese Initiativen haben SHS als Talentschmiede für Revenue Management etabliert und eine ganze Generation von Hotelmanagern geprägt. Der Fokus liegt in der Zukunft auch stark im Technologiebereich, welcher bei dem „Tech Forum“ während des Hospitality Summits Bühnenpräsenz feiert.

Mit Nils Kuypers und Andreas Klar treten zwei erfahrene Experten in die operativen Leitungsrollen. Beide haben über ein Jahrzehnt erfolgreich bei SHS gearbeitet und die Unternehmensentwicklung massgeblich mitgestaltet. „Wir sind dankbar für das Vertrauen der Branche und überzeugt, dass die internationale Expansion neue Impulse für unsere Kunden und Partner bringen wird“, betont Wilhelm K. Weber.

Mit dieser strategischen Neuausrichtung setzt SHS Swiss Hospitality Solutions seinen Wachstumskurs fort und bleibt sowohl in der Schweiz als auch international ein verlässlicher Partner für die Hospitality-Branche.

