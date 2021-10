Ausgabepreis für US-IPO der Biofrontera Inc.

Leverkusen, 29. Oktober 2021 – Die Biofrontera AG hatte am 6. Juli 2021 bekannt gegeben, dass ihre US-Tochtergesellschaft, die Biofrontera Inc., eine Kapitalaufnahme im Wege eines öffentlichen Angebots nebst Börsengang in den USA (IPO) anstrebt. Am 27. Oktober 2021 hatte die Biofrontera AG bekanntgegeben, dass bis zu 3.565.000 Einheiten (Units), bestehend aus einer neuen Aktie der Biofrontera Inc. und einem Optionsschein auf eine weitere neue Aktie der Biofrontera Inc. im Rahmen des IPO angeboten werden sollen. Der Angebotspreis einer Unit wird auf die Aktie und auf den Optionsschein aufgeteilt. Jede Option berechtigt binnen fünf Jahren zum Erwerb einer Aktie der Biofrontera Inc. zu dem beim IPO festgelegten Preis je Aktie.

Die Biofrontera Inc. hat nun festgelegt, dass 3.6000.000 Units zu einem Angebotspreis von USD 5,00 pro Unit angeboten werden. Dabei entfallen USD 4,99 pro Unit auf eine Aktie und USD 0.01 pro Unit auf eine Option.

Darüber hinaus hat Biofrontera Inc. den Konsortialbanken eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) eingeräumt, weitere 540.000 Aktien und/oder Optionen zum Kauf von bis zu weiteren 540.000 Aktien zum Ausgabepreis, abzüglich Konsortialabschläge und -provisionen zu erwerben.

Die Biofrontera Inc. erwartet einen Bruttoerlös aus dem IPO (ohne Greenshoe), vor Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen sowie der Emissionskosten, von voraussichtlich USD 18.000.000.

Dieses Angebot wird auf Grundlage eines bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Prospekts gemacht, welches Teil einer wirksamen Zulassungserklärung ist.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen

ISIN: DE0006046113

WKN: 604611

Kontakt: Biofrontera AG

Tel.: +49 (0214) 87 63 2 0, Fax.: +49 (0214) 87 63 290

E-mail: ir@biofrontera.com

