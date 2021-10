Die Welt wird klimafreundlicher – dank Rohstoffe

In vielen Bereichen der Wirtschaft wird nach Lösungen gesucht, den CO2-Ausstoss zu senken.

Der größte Wandel seit der industriellen Revolution steht bevor. Die Produktion wird automatischer, digitaler und auch nachhaltiger. Die weltgrößte Industrieschau findet im April 2022 in Hannover statt. Das Leitthema der Messe lautet „industrielle Transformation“ und es sollen Impulse für mehr Klimaschutz angestoßen werden. Einer der Hauptpunkte der Messe ist die klimaneutrale Mobilität und auch die Wasserstofftechnologie. Wasserstoffantriebe eignen sich besonders für Schwerlasttransport, auch für die großen schweren Bergbaufahrzeuge. Aus der Sicht der Rohstoffe ist dafür vor allem Platin wichtig.

Ein großer Platin- und Palladiumproduzent ist Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=eqX7wGOcMKA – mit seinen Liegenschaften in Südafrika und in den USA. Die erklärte Strategie des Unternehmens, das auch eine bedeutende Rolle bei der Goldproduktion spielt, ist es ein Portfolio von grünen Metallen zu schaffen. Dafür wurden gerade eine Kupfermine und eine Nickelmine erworben. Das sind Rohstoffe, die für die Elektromobilität gebraucht werden. Aber auch Silber ist ein Schlüsselrohstoff für den Klimawandel, einmal in den Elektrofahrzeugen, zum anderen im Solar- und Windenergiesektor.

Silber kostet aktuell knapp 24 US-Dollar je Feinunze. Charttechniker sehen eine Hürde bei 24,86 US-Dollar. Sollte diese Hürde überschritten werden, wäre der Weg geebnet für einen Preis bis zu 26,73 US-Dollar je Unze Silber.

Wollen Anleger auf grüne Energien setzen, käme ein Investment in Gesellschaften wie beispielsweise in Empress Royalty – https://www.youtube.com/watch?v=d-ptx2yvyfU&t=29s – in Frage, ein Royalty-Unternehmen, das auf Gold und Silber setzt und zudem die Diversifizierung gleich mitbringt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

