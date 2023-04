Ausgezeichnet von Stiftung Warentest – Baufinanzierer creditweb landet im Zinsvergleich auf Platz 1

creditweb, einer der größten Anbieter für Baufinanzierungen in Deutschland, liegt im Bauzins-Vergleich auf Platz 1 – ob bei einem hohen Darlehen oder bei einem flexiblen Kredit.

Köln, 04.04.2023

Wer sich seinen Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, sollte unbedingt einen Zinsvergleich machen. Das bestätigt eine aktuelle Untersuchung der Stiftung Warentest. Gemeinsam mit der unabhängigen Zeitschrift Finanztest wurden die Zinskonditionen von 84 Kreditinstituten ermittelt. Das Ergebnis: creditweb, einer der größten Anbieter für Baufinanzierungen in Deutschland, liegt im Bauzins-Vergleich auf Platz 1 – ob bei einem hohen Darlehen oder bei einem flexiblen Kredit.

In Hinblick auf Inflation und Zinsanstieg stellen sich viele Kaufinteressierte die Frage, ob sich der Wunsch nach den eigenen vier Wänden überhaupt noch realisieren lässt. Die Stiftung Warentest sagt: ja. Denn obwohl die Zinsen in letzter Zeit anstiegen, sind sie im langjährigen Vergleich immer noch niedrig. Voraussetzung für eine attraktive Baufinanzierung ist allerdings ein Zinsvergleich. Wie sehr der sich lohnt, zeigt eine Auswertung der Stiftung Warentest, veröffentlicht in der aktuellen Ausgabe (4/2023) der unabhängigen Zeitschrift Finanztest. Untersucht wurden die Zinskonditionen von mehr als 80 Banken, Kreditvermittlern, Bausparkassen und Versicherungen in vier verschiedenen Finanzierungsfällen – vom Volltilgerdarlehen für Sicherheitsbewusste über ein hohes Darlehen mit einer hohen Rate für Gutverdienende bis hin zu einem flexiblen Kredit für junge Familien sowie Modernisierungskrediten. Das Ergebnis zeigt: Der Vergleich lohnt sich. Je nach Anbieter und Finanzierungsfall gibt es einen Zinsunterschied von bis zu 139.940 Euro! Im Ranking der günstigsten Zinsen ganz weit vorne mit dabei: Kreditvermittler creditweb.

Stiftung Warentest: Die günstigsten Bauzinsen gibt es bei creditweb

Der Baufinanzierungsspezialist belegt sowohl bei dem Modellfall des hohen Darlehens als auch beim flexiblen Kredit den ersten Platz. Bei Volltilgerdarlehen und Modernisierungskrediten zählt creditweb ebenfalls zu den Spitzenreitern und wird somit auch in der Zeitschrift Finanztest als Paradebeispiel für eine günstige Immobilienfinanzierung aufgeführt. „Wir freuen uns sehr über diese Bewertung“, sagt Patrick Luchetta, Geschäftsführer von creditweb. „Unser Anspruch ist es, unseren Kunden neben einer individuellen Beratung eine faire Baufinanzierung mit günstigen Zinsen anzubieten.“

Tausende Euro Zinsen sparen – mit einer Finanzierung von creditweb

Laut Stiftung Warentest können Kaufinteressierte so durch einen Zinsvergleich und einer attraktiven Finanzierung von creditweb viele Zehntausend Euro Zinsen einsparen und sich ihren Traum vom eigenen Zuhause deutlich preiswerter als bei anderen Kreditgebern realisieren. Anders als viele Banken und Baufinanzierer ist der Kreditvermittler an keine Institute gebunden. Die Finanzierungsspezialisten bei creditweb ermitteln aus einem breiten Portfolio von mehr als 400 Banken und Anbietern die besten Angebote. „Das ermöglicht es uns, für unsere Kunden unter den vielen Angeboten das attraktivste herauszufiltern“, freut sich Luchetta.

Mehr zu den Testergebnissen der Stiftung Warentest (gebührenpflichtig) auf www.creditweb.de/kreditvermittler-presse-news und auf www.test.de/Bauzinsen-aktuell-5294522-0/

