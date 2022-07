creditweb zum 8. Mal bester Vermittler Baufinanzierung

eKomi & BankingCheck Award 2022 – creditweb belegt zum achten Mal in Folge den 1. Platz in den Kategorien „Beste Baufinanzierung“ und „Bester Vermittler Baufinanzierung“

Köln, 04.07.2022

Zm achten Mal in Folge den 1. Platz in den Kategorien „Beste Baufinanzierung“ und „Bester Vermittler Baufinanzierung“

Welches Unternehmen der Finanzbranche wird von den Kunden positiv wahrgenommen, wer gewinnt das Vertrauen und welches Produkt überzeugt? Kundenbewertungen spielen im Zeitalter der Digitalisierung und der globalen Vernetzung eine immer wichtigere Rolle. Vor diesem Hintergrund wird jährlich der eKomi & BankingCheck Award verliehen. Seit Jahren als Gewinner mit dabei: der Kreditvermittler und Baufinanzierungsspezialist creditweb.

In der Finanzbranche sind positive Kundenstimmen, Bewertungen und Rezensionen ein wichtiges Mittel, um das Vertrauen und die Reputation von Unternehmen und Produkten zu stärken. Das Kundenurteil spielt eine wichtige Rolle bei der Suche nach der günstigsten Baufinanzierung und dem besten Kreditvermittler. Das erkannt haben auch eKomi – The Feedback Company und BankingCheck, das Portal mit echten Kundenbewertungen und Vergleichen mit über 900 Anbietern aus der Finanz- und Versicherungsbranche in ganz Europa. Gemeinsam zeichnen sie jährlich die besten Unternehmen und Produkte der Branche aus. Als Grundlage der Auswertung dienten in diesem Jahr 141.204 Kundenbewertungen in 37 Anbieter- und sechs Produktkategorien.

Gewinner zum 8. Mal in Folge: creditweb

Bereits zum achten Mal in Folge zählt der Kreditvermittler creditweb, einer der größten Anbieter für Baufinanzierungen in Deutschland, zu den Preisträgern des eKomi & BankingCheck Awards. Der Baufinanzierungsspezialist stellte sich dem Voting, bei dem verschiedene Faktoren untersucht werden: Service und Leistungsangebot fließen ebenso in das Gesamturteil mit ein wie Finanzierungskosten und Finanzierungszusage. Die Kunden haben entschieden und ihren Favoriten gewählt: creditweb erhält in zwei Kategorien die volle Punktzahl und geht als Gewinner hervor.



* 1. Platz „Beste Baufinanzierung 2022“ mit 5,0 von 5,0 Punkten

* 1. Platz „Bester Vermittler Baufinanzierung 2022“ mit 5,0 von 5,0 Punkten

Positive Kundenbewertungen für den Baufinanzierungsspezialisten

„Wir freuen uns über die erneute Auszeichnung“, sagt Horst Kesselkaul, Geschäftsführer der creditweb GmbH. „Dieser Kundenpreis ist nicht nur eine Bestätigung für unsere Arbeit und unsere Baufinanzierungen, sondern er ist auch ein toller Motivator. Klar möchten wir unseren Kunden die beste Finanzierung für ihr Eigenheim bieten. Wir wünschen uns aber auch, dass sie uns vertrauen. Das funktioniert nur durch eine gute und individuelle Beratung“, so der Kölner weiter. Die Beratung des Kreditvermittlers ist TÜV-geprüft und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Für den Erfolg entscheidend ist aber auch die gute digitale Infrastruktur von creditweb, die u. a. auf innovativen Technologien und modernsten Plattformen basiert. „Wie digital, transparent und online die Baufinanzierungsbranche heute schon ist, zeigt nicht zuletzt auch der eKomi & BankingCheck Award“, erklärt Patrick Luchetta, zweiter Geschäftsführer der creditweb GmbH. „Wir sind stolz darauf, dass wir von creditweb wieder ein so gutes Ergebnis erzielen konnten. Ganz nach unserem Motto: So digital wie nötig und so persönlich wie möglich.“

Über creditweb – Meine Baufinanzierung

Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für die Baufinanzierung ihrer Kunden ein. Als einer der größten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland ermitteln wir aus dem Angebot von über 400 Darlehensgebern die besten Konditionen für die Bauvorhaben und greifen dabei nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf Banken aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. So haben unsere Kunden jederzeit die Wahl: Gern gehen wir auch auf die gewünschten Finanzierungspartner ein, denn wir sind an keine Institute gebunden.

Siegel und Auszeichnungen

creditweb wird Jahr für Jahr mehrfach ausgezeichnet. Nicht nur unsere Beratung ist TÜV-geprüft und hat bereits einige Auszeichnungen erhalten, sondern auch unsere Baufinanzierung zählt zu den besten Deutschlands. So wurde creditweb nicht nur von BankingCheck zum achten Mal in Folge zum besten Baufinanzierer gekürt, sondern belegte auch bei Finanztest im Kreditvergleich schon mehrfach den 1. Platz.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung sowie Deutschland Test und Focus Money wurde die Studie „Deutschlands Beste – Die Besten im Alltag“ erstellt. Untersucht wurden in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2020 rund 86,6 Millionen Kundenstimmen. Die Studie bewertet, was in den zahlreichen Quellen im Internet geschrieben – also wie über Unternehmen und Marken online gesprochen – wurde. Das Ergebnis: In der Branche der Baufinanzierer erhält creditweb als einziger Baufinanzierer die Auszeichnung, begeistert mit maximaler Punktzahl und belegt den 1. Platz.

Im April 2022 haben sich creditweb, Baufi24 und Hüttig & zur Bilthouse-Gruppe zusammengeschlossen. Alle Unternehmen bleiben am Markt aktiv und setzen auch weiterhin auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung. So plant die Unternehmensgruppe, noch mehr Menschen in die eigenen vier Wände zu bringen.

400 Banken. Topkonditionen. Bester Baufinanzierer.

