Innovatives Geschäftsmodell in der Baufinanzierung

Mit der Raiffeisenbank Wangen eG wird erstmals eine Genossenschaftsbank offizielle creditweb-Repräsentanz.

creditweb, einer der größten Anbieter für Baufinanzierungen in Deutschland, treibt seine Geschäftsentwicklung konsequent voran und schlägt mit einem spannenden Modellprojekt einen neuen Expansionskurs ein. Mit der Raiffeisenbank Wangen eG wird erstmals eine Genossenschaftsbank offizielle creditweb-Repräsentanz.

Von nun an schauen Baufinanzierungsspezialist creditweb und die Raiffeisenbank Wangen eG als offizielle creditweb-Repräsentanz gemeinsam in die Zukunft. Die neue Kooperation ist für beide Seiten von Vorteil: Der Kreditvermittler kann sein Netzwerk weiter ausbauen und mit diesem Modellprojekt weitere Banken als institutionelle Partner ins Boot holen. Und für die Raiffeisenbank Wangen gewinnt das Thema Baufinanzierung so an deutlich mehr Bedeutung. Denn als creditweb-Repräsentanz kann die Raiffeisenbank von dem Know-how, dem digitalen Background und vor allem den Top-Konditionen des Baufinanzierungsspezialisten creditweb profitieren.

Top-Konditionen von über 400 Darlehensgebern

Maßgeblich initiiert hat diese bevorstehende Kooperation Michele Catenazzo, bisheriger Niederlassungsleiter von creditweb Göppingen und zukünftiger verantwortlicher Ansprechpartner Bereich freie Baufinanzierung im Hause der Raiffeisenbank Wangen. Als ehemaliger Prokurist bei der Raiffeisenbank Wangen kennt er beide Seiten und hat die Chancen für eine Zusammenarbeit sofort erkannt. „Als creditweb-Repräsentanz kann die Raiffeisenbank Wangen in der Baufinanzierung viel mehr erreichen“, ist sich der Finanzierungsspezialist sicher. „Als creditweb-Repräsentanz nehmen die von uns geschulten Mitarbeiter in Wangen die Eigenheim-Wünsche ihrer Kunden nun in die Hand und sind dabei an keine Institute mehr gebunden“, so Catenazzo. Und auch für die Kunden bedeutet das einen großen Vorteil: Sie erhalten nun die besten Top-Konditionen von über 400 Banken und Darlehensgebern.

Hausbank und Kreditvermittler in einem

„Wir freuen uns, dass wir mit der Raiffeisenbank Wangen erstmals eine Genossenschafts- bzw. Hausbank als Repräsentanz gewinnen konnten“, sagt Horst Kesselkaul, Geschäftsführer bei creditweb. Denn Hausbanken haben einen großen Vorteil: In der Regel kennen sie ihre Kunden und deren finanzielle Situation und genießen regionales Vertrauen. Konkret für die Baufinanzierung bedeutet das, der Kunde kann schnell eine verbindliche Kreditzusage bekommen. Manchmal jedoch kann die Hausbank nicht allen Finanzierungskonstellationen- oder wünschen nachkommen. „Als creditweb-Repräsentanz ändert sich das: Die Raiffeisenbank Wangen bleibt ihren Kunden treu und weiterhin als Ansprechpartner vor Ort, hat aber nun zusätzlich alle Möglichkeiten eines Kreditvermittlers. Das bedeutet nicht nur den Zugriff auf die großen Baufinanzierungsplattformen mit dem Angebot von über 400 Banken, sondern auch die beachtliche Bandbreite an digitalen Möglichkeiten, die wir von creditweb zur Verfügung stellen können“, erklärt Kesselkaul.

Raiffeisenbank Wangen profitiert vom creditweb-Vertriebspartnermodell

„Das ist eine tolle Möglichkeit für die Genossenschaftsbanken, weiter zu wachsen und Hausbank zu bleiben“, freut sich der Göppinger Niederlassungsleiter Catenazzo. Und auch Geschäftsführer Kesselkaul schaut zuversichtlich in die Zukunft: „In Deutschland gibt es mehr als 1.000 Genossenschaftsbanken, die nach neuen Geschäftsmodellen Ausschau halten müssen, um sich weiterhin auf dem Markt zu behaupten. Wenn unser Musterprojekt in Wangen so erfolgreich verläuft, wie wir annehmen, werden sich sicherlich weitere Institute anschließen.“

„Die Raiffeisenbank Wangen freut sich sehr, dass es gelungen ist mit einem der größten und innovativsten Vermittler für Baufinanzierungen eine Kooperation zu starten. creditweb ergänzt hervorragend den Anspruch unserer Raiffeisenbank Wangen: Für uns steht im Mittelpunkt, unseren Kunden und Mitgliedern die bestmöglichen Finanzierungslösungen anzubieten. Unabhängig davon, ob diese im Hause der Raiffeisenbank Wangen ermöglicht werden kann oder über unseren neuen Partner creditweb“, so Vertriebsvorstand Hans-Peter Herbinger, verantwortlich für das Projekt in der Raiffeisenbank Wangen. „Der Gedanke und der Wunsch für unsere Kunden und Mitglieder echten Mehrwert anzubieten, treibt uns an. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit der creditweb GmbH einen leistungsstarken Partner an unserer Seite haben.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

creditweb GmbH

Herr Horst Kesselkaul

Mathias-Brüggen-Strasse 154

50829 Köln

Deutschland

fon ..: 800 – 222 05 50

web ..: https://www.creditweb.de

email : info@creditweb.de

Über die Raiffeisenbank Wangen

Die Raiffeisenbank Wangen sieht sich selbst als die etwas andere Bank. Als wertschätzender genossenschaftlicher Partner steht eine nachhaltig sinnstiftende Entwicklung für Menschen und Region im Fokus. Würde, Werte und Sinn sowie Willensstärke bestimmen ihr tägliches Handeln.

Seit über 124 Jahren ist das Unternehmen tief in der Region verwurzelt und stellt den Menschen stets in den Mittelpunkt. Mit einer fairen Beratung fördert das Institut persönliche Potenziale und wirtschaftliches Wachstum. Dabei sind Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit und Solidarität die wichtigsten Werte nach innen wie nach außen.

Große Willensstärke ist der Antrieb: Veränderungen und Innovationen gegenüber ist die Raiffeisenbank Wangen aufgeschlossen. Das Erkennen von neuen Chancen und das Annehmen von Herausforderungen bestimmt ihre Identität. Mit dem Ziel des Erhalts der Selbstständigkeit des Instituts und um Menschen erfolgreicher zu machen.

Würdig. Wertvoll. Willensstark.

Unternehmenskontakt

Raiffeisenbank Wangen eG

Hauptstr. 44

73117 Wangen

Telefon: 07161 92802-0

Fax: 07161 92802-299

E-Mail: kontakt@rb-wangen.de

— — —

Über creditweb – Meine Baufinanzierung

Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für die Baufinanzierung ihrer Kunden ein. Als einer der größten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland ermitteln wir aus dem Angebot von über 400 Darlehensgebern die besten Konditionen für die Bauvorhaben und greifen dabei nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf Banken aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. So haben unsere Kunden jederzeit die Wahl: Gern gehen wir auch auf die gewünschten Finanzierungspartner ein, denn wir sind an keine Institute gebunden.

Siegel und Auszeichnungen

creditweb wird Jahr für Jahr mehrfach ausgezeichnet. Nicht nur unsere Beratung ist TÜV-geprüft und hat bereits einige Auszeichnungen erhalten, sondern auch unsere Baufinanzierung zählt zu den besten Deutschlands. So wurde creditweb nicht nur von BankingCheck zum sechsten Mal in Folge zum besten Baufinanzierer gekürt, sondern belegte auch bei Finanztest im Kreditvergleich schon mehrfach den 1. Platz.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung sowie Deutschland Test und Focus Money wurde die Studie „Deutschlands Beste – Die Besten im Alltag“ erstellt. Untersucht wurden in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2020 rund 86,6 Millionen Kundenstimmen. Die Studie bewertet, was in den zahlreichen Quellen im Internet geschrieben – also wie über Unternehmen und Marken online gesprochen – wurde. Das Ergebnis: In der Branche der Baufinanzierer erhält creditweb als einziger Baufinanzierer die Auszeichnung, begeistert mit maximaler Punktzahl und belegt den 1. Platz.

400 Banken. Topkonditionen. Bester Baufinanzierer.

Unternehmenskontakt

creditweb GmbH

Am Coloneum 6

50829 Köln



Pressekontakt:

elb bureaux GmbH

Frau Michaela Veers

Theodorstrasse 42-90

22761 Hamburg

fon ..: 040 32892893

email : m.veers@elb-bureaux.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lockout-Tagout Sets für die Arbeitssicherheit bei Wartung und Reparatur