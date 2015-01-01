  • Ausgezeichnete Verkaufskompetenz – warum HESSKONZEPT als Immobilienmakler in Frechen Maßstäbe setzt

    Veränderter Markt im Rhein-Erft-Kreis: Der Immobilienmakler in Frechen HESSKONZEPT macht den Immobilienverkauf mit ausgezeichnetem Konzept und persönlicher Betreuung planbar.

    BildWer im Rhein-Erft-Kreis eine Immobilie verkaufen möchte, trifft auf einen veränderten Markt: gestiegene Zinsen, kritischere Käufer und längere Entscheidungswege. Genau hier setzt der Immobilienmakler in Frechen HESSKONZEPT – https://www.hesskonzept.de/immobilienmakler-frechen/ – an, mit einem ausgezeichneten Verkaufskonzept, das den gesamten Prozess planbar macht.

    Mit über 30 Jahren Verkaufserfahrung hat HESSKONZEPT eine eigene Vermarktungsart entwickelt. Dieses Marketingsystem definiert jeden Schritt klar – vom ersten Beratungsgespräch über die Bewertung und Vermarktung bis zur Übergabe. Der Anspruch dahinter ist einfach: beim Verkauf nichts dem Zufall überlassen und für Eigentümerinnen und Eigentümer das bestmögliche Ergebnis erzielen. Schon die Wertermittlung stützt sich auf aktuelle Vergleichsdaten aus dem Rhein-Erft-Kreis, damit der Angebotspreis am Ende auch einer Bankbewertung standhält.

    Dass dieser Ansatz wirkt, bestätigen unabhängige Auszeichnungen renommierter Branchen- und Wirtschaftsmedien, die HESSKONZEPT wiederholt zu den führenden Maklern zählen. Für Verkäuferinnen und Verkäufer ist das ein verlässliches Signal: Hier arbeitet ein Anbieter, dessen Qualität von außen bestätigt wird – und nicht nur in der eigenen Selbstdarstellung.

    Ein Merkmal hebt den Immobilienmakler aus Frechen besonders hervor: die moderierten Besichtigungsfilme. Statt zahlreicher Massenbesichtigungen bekommen Interessenten vorab einen geführten Einblick in das Objekt und qualifizieren sich selbst. Das spart Eigentümern Zeit, schützt die Privatsphäre und sorgt dafür, dass vor allem ernsthafte Käufer zur Besichtigung kommen. Wer am Ende kauft, hat das Haus dann meist schon im Video gesehen.

    Als Familienunternehmen mit festen Ansprechpartnern setzt HESSKONZEPT bewusst auf persönliche Betreuung statt anonyme Abwicklung. Geschäftsführer Volker Heß und Geschäftsführerin Nina Calio stehen Verkäuferinnen und Verkäufern gemeinsam mit dem Team zur Seite – von der kostenfreien Erstberatung bis zum Notartermin. Auch nach der Übergabe bleibt das Team Ansprechpartner, etwa bei Fragen zur Grundbuchumschreibung. So verbindet der Immobilienmakler in Frechen ausgezeichnete Verkaufskompetenz mit der Verlässlichkeit eines inhabergeführten Unternehmens.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    HESSKONZEPT Immobilien GmbH
    Frau Nina Calio
    Hermülheimer Straße 276
    50354 Hürth
    Deutschland

    fon ..: +49 02233 – 376 754
    web ..: https://www.hesskonzept.de/
    email : mail@hesskonzept.de

    HESSKONZEPT ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Standorten in Hürth, Köln und Much. Als Immobilienmakler in Frechen und im Rhein-Erft-Kreis bietet das Unternehmen Verkauf, Bewertung und Finanzierung aus einer Hand.

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    Pressekontakt:

    HESSKONZEPT Immobilien GmbH
    Frau Nina Calio
    Hermülheimer Straße 276
    50354 Hürth

    fon ..: +49 02233 – 376 754
    web ..: https://www.hesskonzept.de/
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