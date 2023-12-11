Haus7 Immobilien GmbH: Ihr Immobilienmaklerin Kerpen, Bergheim, Frechen und dem gesamten Rhein-Erft-Kreis

Die HAUS7 Immobilien GmbH ist ein inhabergeführtes Maklerunternehmen aus Kerpen und begleitet Eigentümer sowie Käufer im gesamten Rhein-Erft-Kreis und darüber hinaus.

Kerpen, September 2025 – Die HAUS7 Immobilien GmbH positioniert sich als inhabergeführter Immobilienmakler im Rhein-Erft-Kreis. Mit einem klaren Fokus auf Verkauf, Vermietung und Bewertung von Wohn- und Anlageimmobilien bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Eigentümer und Interessenten in Kerpen, Bergheim, Frechen und den umliegenden Städten.

„Wir verstehen Immobilien nicht nur als Objekte, sondern als Lebensräume und Vermögenswerte, die individuell betrachtet werden müssen“, erklärt Geschäftsführer Tobias Jauck. „Unser Anspruch ist es, Eigentümern und Käufern Klarheit, Sicherheit und Orientierung auf dem lokalen Immobilienmarkt zu geben.“

Die Leistungen von HAUS7 Immobilien GmbH im Überblick:

* Verkauf von Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäusern

* Vermietung von Wohnungen und Häusern

* Marktgerechte Wertermittlungen und Beratung für Eigentümer

* Individuelle Begleitung bei Erb- und Kapitalanlageimmobilien

* Persönlicher Service, digitale Vermarktung & regionale Expertise

Besonders die Verankerung in Kerpen, Bergheim, Frechen und der Region Rhein-Erft macht das Unternehmen stark: Durch detaillierte Marktkenntnis und ein gewachsenes Netzwerk bietet HAUS7 Immobilien GmbH Eigentümern wie Interessenten einen echten Mehrwert.

„Unsere Kunden schätzen die Mischung aus Herz, Verstand und Transparenz, mit der wir arbeiten. Wir nehmen uns Zeit für persönliche Gespräche, schaffen Vertrauen und setzen moderne Vermarktungsstrategien ein, um Immobilien optimal zu präsentieren“, so Tobias Jauck weiter.

Mit dem klaren Ziel, auch in Zukunft als verlässlicher Partner wahrgenommen zu werden, setzt die HAUS7 Immobilien GmbH auf kontinuierliche Weiterentwicklung, digitale Prozesse und persönliche Nähe.

Über die HAUS7 Immobilien GmbH

Die HAUS7 Immobilien GmbH ist ein inhabergeführtes Maklerunternehmen mit Sitz in Kerpen. Das Unternehmen ist auf den Verkauf und die Vermietung von Wohn- und Anlageimmobilien spezialisiert und bietet Eigentümern wie Käufern im Rhein-Erft-Kreis eine vertrauensvolle, kompetente und kundenorientierte Beratung.

Pressekontakt:

HAUS7 Immobilien GmbH

Telefon: 02273 95 29 717

? E-Mail: info@haus7-immobilien.de

www.haus7-immobilien.de

https://share.google/DtowewukBt7V0jhv1

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Haus7 Immobilien GmbH

Herr Tobias Jauck

Am Hahnenwall 7

50169 Kerpen

Deutschland

fon ..: 022739529717

web ..: https://www.haus7-immobilien.de

email : info@haus7-immobilien.de

Immobilienverkauf

Immobilienvermietung

Immobilienbewertung

Kapitalanlage-Immobilien

Erbimmobilien Beratung

