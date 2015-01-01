Pflegeimmobilien als zukunftssichere Kapitalanlage – Haus7 Immobilien GmbH

Pflegeimmobilien gelten als zukunftssichere Kapitalanlage. Die HAUS7 Immobilien GmbH bietet Anlegern nun deutschlandweit Beratung und Vermittlung in diesem stark wachsenden Marktsegment.

Kerpen, September 2025 – Der demographische Wandel in Deutschland führt seit Jahren zu einer steigenden Nachfrage nach Pflegeplätzen. Für Kapitalanleger bieten Pflegeimmobilien daher eine Anlageform mit stabiler Perspektive. Die HAUS7 Immobilien GmbH, ein inhabergeführtes Maklerunternehmen aus Kerpen, weitet ihr Beratungs- und Vermarktungsangebot im Bereich Pflegeimmobilien nun bundesweit aus.

„Pflegeimmobilien verbinden wirtschaftliche Stabilität mit gesellschaftlicher Verantwortung“, erklärt Geschäftsführer Tobias Jauck. „Anleger profitieren von langfristig gesicherten Mietverträgen, attraktiven Renditen und einer dauerhaften Nachfrage – und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Versorgung im Alter.“

Vorteile von Pflegeimmobilien für Anleger

* Sichere Einnahmen durch langfristige Betreiber-Mietverträge

* Attraktive Renditen auch in volatilen Märkten

* Nachhaltige Nachfrage durch den demographischen Wandel

* Passives Investment ohne Verwaltungsaufwand

Die HAUS7 Immobilien GmbH begleitet ihre Kunden von der ersten Analyse über die Auswahl geeigneter Objekte bis hin zur Vertragsgestaltung. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf Transparenz, rechtssichere Abläufe und individuelle Beratung.

„Immer mehr private und institutionelle Anleger erkennen das Potenzial von Pflegeimmobilien“, so Tobias Jauck. „Mit unserer deutschlandweiten Expertise wollen wir den Zugang zu dieser Anlageklasse erleichtern und Anlegern eine verlässliche und kompetente Orientierung geben.“

Über die HAUS7 Immobilien GmbH

Die HAUS7 Immobilien GmbH ist ein inhabergeführtes Maklerunternehmen mit Sitz in Kerpen. Spezialisiert auf den Verkauf, die Vermietung und die Bewertung von Wohn- und Anlageimmobilien, bietet das Unternehmen Eigentümern wie Kapitalanlegern in ganz Deutschland eine kundenorientierte und professionelle Beratung.

