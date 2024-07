„Pflegeimmobilien stellen eine attraktive Investitionsmöglichkeit dar“

Geschäftsführer Sascha Rückert von Rückert Immobilien informiert über diese besondere Art der Kapitalanlage

Sie gelten als beliebte Anlageform: Pflegeimmobilien. Investoren erwerben dabei ein Apartment in einem staatlich refinanzierten Pflegeheim und profitieren durch langfristige Pachtverträge von gesicherten Mieteinnahmen. Geschäftsführer Sascha Rückert von Rückert Immobilien mit Sitz in Wiesbaden betont: „Pflegeimmobilien stellen eine attraktive Investitionsmöglichkeit dar. Sie sind nicht nur inflations- und krisengeschützt, sondern sie bieten auch steuerliche Vorteile.“

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wohnimmobilien entfallen bei Pflegeimmobilien der direkte Mieterkontakt sowie die Verwaltungs- und Instandhaltungsaufgaben, da diese in der Verantwortung des Betreibers liegen. Langfristige Pachtverträge sorgen zudem für stabile und garantierte Mieteinnahmen, selbst bei Leerstand. Dieser sei aber eher nicht zu erwarten.

„Die demografische Entwicklung in Deutschland zeigt einen kontinuierlichen Anstieg des Bedarfs an Pflegeplätzen. Dadurch wird die Nachfrage nach Pflegeimmobilien auch in Zukunft weiter steigen“, erklärt Sascha Rückert. Regelmäßige Kontrollen durch Verwalter und den Medizinischen Dienst sowie eine staatliche Förderung bieten zusätzliche Sicherheit für Investoren.

Pflegeimmobilien bieten aktuell Renditen von zirka 4 bis 5 Prozent sowie eine grundbuchliche Absicherung. All diese Vorteile machen sie zu einer attraktiven Option für Investoren, die eine sichere und rentable Kapitalanlage suchen.

Wer Interesse am Erwerb einer Pflegeimmobilie in Wiesbaden oder der Region hat, erreicht Sascha Rückert und sein Team telefonisch unter 06 11 – 18 5 18 28.

Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Immobilien Wiesbaden, Haus kaufen Wiesbaden, Wiesbaden Wohnung und mehr gibt es auf https://www.rueckert-immobilien.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rückert Immobilien GmbH & Co. KG

Herr Sascha Rückert

Rheingaustraße 51

65201 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0611 / 1851828

fax ..: 0611 / 1851829

web ..: https://www.rueckert-immobilien.de/

email : kontakt@rueckert-immobilien.de

Bereits seit 1996 ist Rückert Immobilien in Wiesbaden ansässig. Neben Beständigkeit sind Innovationskraft und ein besonders hochwertiges Marketing wichtige Merkmale der Arbeit, um sich mittels verschiedener Alleinstellungsmerkmale von „Hobbymaklern“, aber auch manchen professionellen Mitbewerbern abzusetzen. Eigentümern bietet Rückert Immobilien ein strukturiertes und hocheffizientes Konzept, um das bestmögliche Ergebnis innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu erreichen.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Software für Inventarmanager. Studie Web-Lösung versus Desktop-Lösung WELL Health lanciert seinen KI-gestützten Co-Piloten für Kardiologen auf Basis der Technologie von HEALWELL AI, der die Früherkennung kardiovaskulärer Erkrankungen verbessern soll