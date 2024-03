Schnellerer Immobilienerwerb dank Makler

Geschäftsführer Sascha Rückert von Rückert Immobilien hilft Kaufinteressenten bei der Objektsuche

Ob Baugrundstück im Vorortbereich, Wohnung in Innenstadtnähe oder Altbauvilla im Komponistenviertel zum Kauf – die Immobilienangebote in Wiesbaden sind so vielfältig wie die Stadt selbst. Suchen Kaufinteressenten nach einer Immobilie in Wiesbaden oder der Region, können sie sich entweder selbst auf die Suche begeben oder einen erfahrenen Makler mit dieser beauftragen und dabei von entscheidenden Vorteilen profitieren.

„Obwohl sich der Immobilienmarkt von einem Verkäufer- zu einem Käufermarkt entwickelt hat, ist die Suche nach passenden Immobilien in Wiesbaden für viele Kaufinteressenten noch schwierig“, weiß Sascha Rückert, Geschäftsführer von Rückert Immobilien mit Sitz in Wiesbaden. Das liege vor allem daran, dass begehrte und bezahlbare Immobilien nach wie vor sehr schnell vermarktet werden. „Begeben sich Kaufinteressenten privat auf die Suche, kann das unter Umständen ein langwieriger Prozess werden“, meint der Geschäftsführer.

Während Privatpersonen häufig nur Zugriff auf öffentlich vermarktete Immobilien haben, können erfahrene Immobilienmakler aus Wiesbaden oder der Umgebung wie die von Rückert Immobilien auf ein weitaus größeres Portfolio zugreifen. „Einige Eigentümer möchten ihre Immobilie aus diversen Gründen nicht öffentlich vermarkten“, erklärt Sascha Rückert, „vielleicht handelt es sich bei der Immobilie aber gerade um das passende Objekt für einen Kaufinteressenten“.

Werden er und seine Kollegen mit der Immobiliensuche betraut, wissen sie genau um die Suchkriterien der Kaufinteressenten und treffen eine professionelle Angebots-Vorauswahl. Entspricht eine Immobilie den Vorstellungen der Kaufinteressenten, können sie das Objekt schnell zwischen diesen und den Eigentümern vermitteln. „In vielen Fällen können wir Kaufinteressenten dadurch eine zeitaufwendige Suche ersparen und ihnen schneller zu einer passenden Wohn- oder Geschäftsimmobilie verhelfen“, so der Geschäftsführer. Er und seine Kollegen sind aber nicht nur in Wiesbaden und der Umgebung aktiv, sondern sie vermitteln zum Beispiel auch Immobilien in Mainz und der weiteren Region. Kaufinteressenten können sich unter Rufnummer 06 11 – 18 5 18 28 kostenlos und unverbindlich über das Leistungsspektrum bei Rückert Immobilien beraten lassen.

