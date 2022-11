Schneller zur Traumimmobilie dank Makler

Die Profis von Stielke Immobilien aus Erlangen finden für Interessenten zügig das passende Objekt

Ob vermietete Apartments in Tennenlohe, eine barrierefreie Wohnung in Alterlangen oder ein Zweifamilienhaus in ruhiger Wohnlage in Frauenaurach – das Unternehmen Stielke Immobilien aus Erlangen hat stets attraktive Immobilien wie diese in der Vermarktung. Dank der vielfältigen Immobilienangebote werden verschiedene Zielgruppen angesprochen.

„Die Anforderungen an eine Immobilie, die Lage und das verfügbare Budget sind sehr individuell“, weiß Bettina Stielke, Immobilienmaklerin bei Stielke Immobilien aus Erlangen. Während der eine Kaufinteressent eine große Immobilie auf dem Land bevorzugt, ist dem anderen eine kleine Immobilie mitten in der Stadt lieber. „Bevor wir dem Kaufinteressent ein Angebot unterbreiten, hören wir uns die Wünsche genau an“, so die Immobilienmaklerin, „schließlich bringt es nichts, ihm Exposés, Bilder und 360-Grad-Rundgänge von Immobilien zu zeigen, die ihm sehr wahrscheinlich sowieso nicht zusagen werden“.

„Das gezielte Herausfiltern der Kundenwünsche führt im Endeffekt zu einer schnelleren Immobilienvermittlung“, erklärt Bettina Stielke. Einerseits bekommt der Kaufinteressent direkt ein passendes Objekt vorgeschlagen. Andererseits bleiben ihm unnötige Besichtigungstermine erspart. Erst wenn dem Kaufinteressenten anhand der gelieferten Daten das Objekt zusagt, vereinbaren die Makler von Stielke Immobilien einen Besichtigungstermin vor Ort.

Gefällt dem Kaufinteressenten das Objekt weiterhin und einigt er sich mit dem Eigentümer auf einen Preis, veranlassen die Makler von Stielke Immobilien alle für den Immobilienkauf notwendigen Schritte. Dabei stehen sie gerne beiden Parteien, dem Käufer sowie dem verkaufenden Eigentümer, bei Fragen zur Seite.

Beauftragt ein Kaufinteressent die Makler von Stielke Immobilien mit der Immobiliensuche, wird im Erfolgsfall eine Maklerprovision fällig. Dafür profitiert er aber auch von zahlreichen Vorteilen wie passenden Objektvorschlägen, einer professionellen Begleitung und einem sicheren Immobilienkauf.

Erste Immobilienangebote können sich Kaufinteressenten auf der Internetseite https://www.stielke-immobilien.de ansehen. Darüber hinaus können sie sich auch telefonisch unter 09131 / 530 87 28 an die Makler aus Erlangen wenden, denn nicht alle Objekte werden öffentlich vermarktet.

Weitere Informationen zu diesem Thema oder auch zu Prognose Immobilienpreise Erlangen, Wohnung verkaufen in Erlangen, Haus zu verkaufen Erlangen und mehr finden Sie auf https://www.stielke-immobilien.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stielke Immobilien – Qualifizierte Makler in Erlangen

Frau Alina Stielke

Koldestraße 16

91052 Erlangen

Deutschland

fon ..: 09131 / 530 87 28

fax ..: 09131 / 530 87 29

web ..: https://www.stielke-immobilien.de/

email : info@xn--stielkeimmobilien-wz2j.de

Das Unternehmen Stielke Immobilien mit Sitz in der Koldestraße 16 in Erlangen hat sich unter anderem auf die Vermarktung von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien spezialisiert. Mehr als 25 Jahre Erfahrung, eine hohe Qualifizierung, ausgezeichnete Marktkenntnis sowie ein erstklassiges Netzwerk zeichnen das kleine Familienunternehmen aus. Ein besonderes Angebot können die Immobilienmakler ihren Kunden durch die Zusammenarbeit mit ihrer Schwesterfirma, Stielke & Kollegen – Sachverständige für Immobilienbewertung, bieten. Diese ermittelt nicht nur den aktuellen Immobilienwert, sondern kann auch Gutachten erstellen, die von Behörden und Gerichten anerkannt werden.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 01

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

