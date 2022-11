Hol Dir das Weihnachts-Gefühl nach Hause: „Geschenkset Weihnachtsmarkt Zuhause“

Geschenkidee für die Adventszeit: Überrasche Deine Liebsten zur Adventszeit mit einem köstlichen Geschenkset, das das Weihnachtsmarkt-Gefühl direkt nach Hause bringt.

Glühwein-Zauber und Naschereien: Du erhältst ein Glühwein (wahlweise alkoholfrei), gebrannte Mandeln und Butter Spekulatius oder Trüffel-Pralinen.

Geschenkidee für Groß und Klein: Entscheide Dich für Rotwein, Weißwein oder Alkoholfreien Punsch und beschenke Groß und Klein.

Die Tage werden kürzer und die Nächte kälter. Der Adventskalender leert sich allmählich und in jedem Fenster leuchten Lichterketten und Kerzen. Weihnachten steht vor der Tür! Da darf der traditionelle Besuch des Weihnachtsmarktes nicht fehlen. Doch nicht jeder wird in diesem Jahr die Gelegenheit dazu haben, mit einem Glühwein in der Hand durch die geschmückten Straßen zu schlendern.

Keine Sorge – trotz der Umstände muss niemand auf besinnliche Stimmung verzichten. So können auch Sie Ihren eigenen Weihnachtsmarkt zu Hause veranstalten oder auch verschenken. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit kann man es sich zu Hause schön gemütlich machen. Draußen ist es kalt und nass, da kommt eine heiße Tasse Glühwein mit ein paar Plätzchen genau richtig.

Mit etwas Vorbereitung und ein paar einfachen Handgriffen verwandeln Sie die ganze Wohnung in einen Advents- oder Weihnachtsmarkt, bei dem niemand auf die geliebten Traditionen wie Glühwein trinken und kleine süße Naschereien verzichten muss.

Machen Sie Freunden und Verwandten eine Freude und verschenken Sie jetzt unsere individuell zusammengestellten Weihnachtsmarkt-Präsente! Gefüllt mit viel Liebe und lauter leckeren „Genuss Hütten“ Produkten. Jetzt online bestellen und innerhalb weniger Tage liefern lassen. Mehr unter www.genuss-huette.com

Auch als Firmenpräsente möglich!

Sie sind eine Firma oder Verein und möchten gerne Ihre Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner oder Ihre Mitglieder beschenken?

Gerne stellen wir Ihnen individuelle Präsente zusammen, die auf Ihre Preisvorstellungen zugeschnitten sind. Persönliche Grüße können selbstverständlich auch beigefügt werden.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage und sind gespannt auf die Herausforderung für Sie, das Richtige zusammenzustellen. Mehr unter www.genuss-huette.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rosi und Carsten Ausmann GbR.

Herr Carsten Ausmann

Lakenstiege 7

48369 Saerbeck

Deutschland

fon ..: 025749396410

web ..: http://www.genuss-huette.com

email : info@genuss-huette.com



















