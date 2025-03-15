Auslandsjahr: Live-Online-Infos für Jugendliche und Eltern zum Schulaufenthalt in Nord-Amerika & Down Under

MyStudyChoice lädt zu kostenlosen Live-Online-Veranstaltungen Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern vom 10.-14.3.2026 ein. Es geht um Schulaufenthalt in Kanada, USA, Neuseeland und Australien.

Ein Auslandsjahr eröffnet neue Perspektiven – sprachlich, schulisch und persönlich. Mit einer Reihe von kostenlosen Live-Online-Informationsveranstaltungen bietet MyStudyChoice vom 10. bis 14. März 2026 Jugendlichen und ihren Eltern die Möglichkeit, sich umfassend über Schulaufenthalte in Kanada, den USA, Neuseeland und Australien zu informieren.

Die Online-Infoveranstaltungen starten am Dienstag, 10. März um 17 Uhr mit den Experten-Tipps. Dann gibt Thomas Eickel, Gründer von MyStudyChoice in Bonn, am Beispiel Kanada, Neuseeland, Australien und USA zahlreiche Tipps, welche Perspektiven ein Auslandsjahr somit eröffnen kann. Zudem liefert er Ratschläge, u. a. zur Länder- und Schulauswahl, zu den Bewerbungsfristen und erläutert, warum sich Jugendliche rechtzeitig bewerben sollten.

Nach der Einführungsveranstaltung am Dienstag sind um 18:15 Uhr private Schulen aus Kanada zu Gast. An allen weiteren Veranstaltungstagen präsentieren sich per Video-Schaltung öffentliche und private Schulen bzw. Schulbezirke aus Kanada, Highschools aus den USA sowie Schulen aus Neuseeland und Australien. Sie berichten aus erster Hand, was ihre schulischen Angebote, Spezialisierungen und Standorte so besonders macht.

Alle Termine gibt es auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen. Hier können sich Interessierte für eine oder mehrere Online-Veranstaltungen über den Schüleraustausch in Nord-Amerika und Down Under anmelden. Sie erhalten danach einen Zugangslink. Die einzelnen Zoom-Meetings dauern etwa 30 bis 40 Minuten. Das USA-Special ist gebündelt an einem Tag in der Online-Woche und bietet deshalb kompakte Einblicke in Internats- und Gastfamilienprogramme.

Frühzeitig planen lohnt sich für ein Auslandsjahr mit Perspektiven

MyStudyChoice-Gründer Thomas Eickel weist auf die steigende Nachfrage und daher notwendige frühzeitige Planung hin: „Alles wird immer früher voll, so dass besonders beliebte Schulprogramme in Kanada zum Teil schon im Laufe des Herbstes keine Plätze mehr für deutschsprachige Gastschüler im folgenden Schuljahr haben. Die Plätze sind begrenzt, und die Schulen achten auf einen ausgewogenen internationalen Mix an Gastschülern.“ Gerade deshalb empfiehlt Eickel eine frühzeitige Information und Beratung – insbesondere bereits für das Schuljahr 2027/28. So entsteht ein entspannter Entscheidungsprozess mit genügend Zeit für Bewerbung und Auswahl, um sich rechtzeitig einen begehrten Schulplatz zu sichern.

„Early Bird“ – der frühe Vogel sichert sich die besten Optionen: Wer sich jetzt schon für 2027/28 informiert, erhält sich alle Möglichkeiten – gerade in besonders beliebten Regionen und bei stark nachgefragten Schulprogrammen. Dazu zählen unter anderem Queensland, die Nordinsel Neuseelands, die Region Vancouver mit Vancouver Island, British Columbia und Ontario sowie städtische Programme in Kanada und den USA.

Aktuelle Verfügbarkeiten für das Auslandsjahr 2026/27

Letzte Plätze für das kommende Schuljahr 2026/27 mit Start im Sommer bzw. Herbst 2026 sind derzeit noch verfügbar, u.a. jetzt im Juli in Neuseeland oder im September in Kanada oder in den USA.

Warum ist individuelle Beratung so wichtig?

Familien profitieren vom internationalen Netzwerk und von den langjährigen Schulpartnerschaften von MyStudyChoice. „Auch kurzfristig lassen sich oft noch passende Optionen finden – abhängig von Region, Schulform und persönlichem Profil“, betont Thomas Eickel. Denn schließlich sei ein Auslandsjahr eben mehr als „nur“ ein Schulbesuch. Es ist eine Investition in Selbstständigkeit, interkulturelle Kompetenz und Zukunftsaussichten.

Ein Auslandsjahr eröffnet individuelle Perspektiven

Auf Wunsch kann im persönlichen Beratungsgespräch mit MyStudyChoice anhand von Erwartungen, Interessen, schulischem Profil und zeitlichen Vorstellungen herausgearbeitet werden, welches Land, welche Region und welche Schulform am besten passt – und zu welchem Zeitpunkt welche Optionen realistisch verfügbar sind.

Teilnahme & Ablauf der Live-Online-Infoveranstaltungen

Jede Zoom-Informationsveranstaltung dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Die Präsentationen finden auf Deutsch und Englisch statt. Für die Teilnahme ist eine stabile Internetverbindung sowie ein PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Video- und Audiofunktion nötig.

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH, Adenauerallee 12-14, 53113 Bonn, Telefon: +49 228 /18030112, E-Mail: info@mystudychoice.de, https://www.mystudychoice.de

MyStudyChoice-Online-Termine vom 10. bis 14.03.2026

Dienstag, 10.03.2026

17:00 MyStudyChoice-Experten geben Tipps zum Auslandsjahr 2026/27/28 in Kanada, Neuseeland, Australien & USA. Jetzt informieren!

18:15 Eine völlig andere Lernwelt! Fulford Academy & UNISUS IB School: zwei exzellente Internatsschulen am St. Lawrence Strom, Ontario und im Okanagan Valley von British Columbia (BC)

Mittwoch, 11.03.2026

18:00 Erlebnisse im englischsprachigen Ostkanada! Die Uni-Stadt Kingston und das bilinguale Schulumfeld in Montreal bieten Abwechslung pur.

19:00 Winter-/Wassersport-Aktivitäten aller Art und jede Menge spannende Wahlfächer gibt es in Vernon im Okanagan Valley & New Westminster nahe Vancouver.

Donnerstag, 12.03.2026

18:00 Wo Kanada für Gastschüler etwas ganz Besonderes ist! Willkommen in Golden Hills nahe Calgary & Fort St. John, British Columbia

19:00 Nach Vancouver Island zum Snowboarden oder in Ostkanada das Französisch so richtig aufpolieren? Heute geht es um Outdoor pur im Comox Valley & ein Kanada, das tatsächlich bilingual ist.

20:00 Auf ans andere Ende der Welt! Drei Top Schulen der Nordinsel Neuseelands präsentieren ihr internationales Programm.

Freitag, 13.03.2026

18:00 Bestens geplant und individuell gestaltet – ein Internatsbesuch in den USA! Zwei renommierte Privatschulen aus Maine und Indiana informieren zum akademischen Angebot.

19:15 Da überlässt man nichts dem Zufall! Ausgewählte US-High-Schools mit Gastfamilienaufenthalt stellen sich vor!

Samstag, 14.03.2026

09:00 Ein Neuseeland-Schulbesuch mit viel Sport, spannenden Kursen, wenig deutschsprachigen Gastschülern? Rosehill College & Liston College informieren.

10:15 Zur Schule gehen in den schönsten Küstenregionen Australiens? Träume werden wahr im Sunshine State Queensland!

