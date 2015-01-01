  • Auslandsjahr und Schule: Verliert man wirklich ein Jahr?

    Andere Unterrichtsinhalte, leichter, schwerer: Wie ist das mit der Anerkennung einer Auslandszeit während der Schule?

    BildSchüleraustausch heißt Zugewinn

    Kaum ein Thema beschäftigt Eltern stärker als die Sorge, ihr Kind könnte während eines Schüleraustauschs schulisch den Anschluss verlieren.

    Tatsächlich zeigen Erfahrungen vieler Schulen und Austauschorganisationen ein anderes Bild: Die meisten Jugendlichen holen fachliche Lücken innerhalb weniger Monate auf. Gleichzeitig gewinnen sie Fähigkeiten, die im regulären Unterricht oft nur begrenzt vermittelt werden.

    „Ein Schüler verpasst vielleicht einige Unterrichtsinhalte“, erklärt Verena Wolters von international Experience. „Dafür lernt er, sich in einem fremden Umfeld zurechtzufinden, neue Freundschaften aufzubauen und Herausforderungen eigenständig zu meistern.“

    Ein Beispiel: Die Schülerin Emilia verbrachte zehn Monate in Neuseeland. Nach ihrer Rückkehr musste sie in Mathematik einige Themen nacharbeiten. Gleichzeitig präsentierte sie im Unterricht souverän auf Englisch, organisierte Schulprojekte selbstständig und zeigte deutlich mehr Eigeninitiative als zuvor.

    Viele Schulen unterstützen Rückkehrer inzwischen aktiv durch:

    * individuelle Nachführpläne
    * flexible Kurswahl
    * Beratungsgespräche
    * Anerkennung bestimmter Leistungen aus dem Ausland

    Die entscheidende Frage lautet daher oft nicht: „Was verpasst mein Kind?“ Sondern: „Was würde es verpassen, wenn es nicht geht?“

    Denn während Formeln nachgelernt werden können, lässt sich ein Auslandsjahr selten nachholen.

    In den Bildungsgesetzen der Bundesländer ist festgehalten, dass grundsätzlich ein Schulbesuch im Ausland anerkannt werden kann- Noten spielen eine Rolle, und die letzten beiden Jahre im Gymnasium dürfen nicht unterbrochen werden. Oder jemand schiebt ein Schuljahr einfach dazwischen. Der Gewinn für die weitere persönliche und auch akademische Entwicklung bleibt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    international Experience gGmbH
    Frau Verena Wolters
    Amselweg 20
    53797 Lohmar
    Deutschland

    fon ..: 01726208618
    web ..: https://www.international-experience.net/
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