Auslandsjahr und Schule: Verliert man wirklich ein Jahr?

Andere Unterrichtsinhalte, leichter, schwerer: Wie ist das mit der Anerkennung einer Auslandszeit während der Schule?

Schüleraustausch heißt Zugewinn

Kaum ein Thema beschäftigt Eltern stärker als die Sorge, ihr Kind könnte während eines Schüleraustauschs schulisch den Anschluss verlieren.

Tatsächlich zeigen Erfahrungen vieler Schulen und Austauschorganisationen ein anderes Bild: Die meisten Jugendlichen holen fachliche Lücken innerhalb weniger Monate auf. Gleichzeitig gewinnen sie Fähigkeiten, die im regulären Unterricht oft nur begrenzt vermittelt werden.

„Ein Schüler verpasst vielleicht einige Unterrichtsinhalte“, erklärt Verena Wolters von international Experience. „Dafür lernt er, sich in einem fremden Umfeld zurechtzufinden, neue Freundschaften aufzubauen und Herausforderungen eigenständig zu meistern.“

Ein Beispiel: Die Schülerin Emilia verbrachte zehn Monate in Neuseeland. Nach ihrer Rückkehr musste sie in Mathematik einige Themen nacharbeiten. Gleichzeitig präsentierte sie im Unterricht souverän auf Englisch, organisierte Schulprojekte selbstständig und zeigte deutlich mehr Eigeninitiative als zuvor.

Viele Schulen unterstützen Rückkehrer inzwischen aktiv durch:

* individuelle Nachführpläne

* flexible Kurswahl

* Beratungsgespräche

* Anerkennung bestimmter Leistungen aus dem Ausland

Die entscheidende Frage lautet daher oft nicht: „Was verpasst mein Kind?“ Sondern: „Was würde es verpassen, wenn es nicht geht?“

Denn während Formeln nachgelernt werden können, lässt sich ein Auslandsjahr selten nachholen.

In den Bildungsgesetzen der Bundesländer ist festgehalten, dass grundsätzlich ein Schulbesuch im Ausland anerkannt werden kann- Noten spielen eine Rolle, und die letzten beiden Jahre im Gymnasium dürfen nicht unterbrochen werden. Oder jemand schiebt ein Schuljahr einfach dazwischen. Der Gewinn für die weitere persönliche und auch akademische Entwicklung bleibt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

international Experience gGmbH

Frau Verena Wolters

Amselweg 20

53797 Lohmar

Deutschland

fon ..: 01726208618

web ..: https://www.international-experience.net/

email : v.wolters@international-experience.net

Seit über 25 Jahren begleiten wir Jugendliche auf ihrem Weg ins Ausland.

Vertraue auf unsere Erfahrung und persönliche Betreuung.

Pressekontakt:

international Experience gGmbH

Frau Verena Wolters

Amselweg 20

53797 Lohmar

fon ..: 01726208618

email : v.wolters@international-experience.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Berufliche Neuorientierung im Urlaub: Traumjob Scout startet Coachingangebot in der Pfalz Immobilienmarkt Wilhelmshaven 2026: Warum der bauliche Zustand beim Hausverkauf immer wichtiger wird