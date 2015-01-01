Immobilienmarkt Wilhelmshaven 2026: Warum der bauliche Zustand beim Hausverkauf immer wichtiger wird

Der Immobilienmarkt in Wilhelmshaven verändert sich: Warum beim Hausverkauf heute nicht nur Lage und Preis, sondern vor allem der bauliche Zustand immer stärker über den Verkaufserfolg entscheidet.

Wilhelmshaven: Der Immobilienmarkt in Wilhelmshaven bleibt auch im Jahr 2026 in Bewegung. Während regionale Marktanalysen weiterhin stabile bis leicht steigende Entwicklungen im Einfamilienhausbereich zeigen, wird der tatsächliche Verkaufserfolg immer stärker von Zustand, Energieeffizienz und baulichen Risiken beeinflusst. Laut aktuellen Marktbeobachtungen liegen die durchschnittlichen Kaufpreise für Häuser in Wilhelmshaven derzeit zwischen rund 2.000 und 2.500 Euro pro Quadratmeter.

Doch genau hier liegt laut dem Wilhelmshavener Immobilienmakler und Bausachverständigen Schulz das größte Problem: Viele Eigentümer orientieren sich ausschließlich an Online-Portalen oder Nachbarschaftswerten und ignorieren dabei den tatsächlichen baulichen Zustand ihrer Immobilie.

„Wir erleben regelmäßig, dass Verkäufer ihre Immobilie deutlich zu hoch einschätzen, weil verdeckte Mängel oder notwendige Sanierungen nicht berücksichtigt werden“ erklärt Schulz. Besonders bei älteren Bestandsimmobilien in Wilhelmshaven seien Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Wärmebrücken, veraltete Heiztechnik oder Dachmängel häufig entscheidende Faktoren für Kaufpreisverhandlungen.

Gerade in Stadtteilen wie Heppens, Bant, Fedderwardergroden oder der Innenstadt zeigt sich laut Schulz ein klares Muster: Käufer prüfen heute deutlich kritischer als noch vor wenigen Jahren. Gestiegene Finanzierungskosten, höhere Baupreise und strengere energetische Anforderungen führen dazu, dass selbst kleinere Mängel unmittelbaren Einfluss auf den Marktwert haben.

Nach Einschätzung von Schulz sind aktuell vor allem fünf Faktoren preisentscheidend:

* energetischer Zustand der Immobilie

* Feuchtigkeit und Schimmelbefall

* Dach- und Fassadenzustand

* Modernisierungsstand bei Heizung, Elektrik und Sanitär

* Mikrolage innerhalb Wilhelmshavens

„Viele Verkäufer unterschätzen, dass Käufer heute oft eigene Sachverständige mitbringen oder vor dem Notartermin technische Prüfungen durchführen lassen. Wer seine Immobilie vorab realistisch bewerten lässt, verkauft oft schneller und sicherer“, so Schulz weiter.

Auf seiner Informationsplattform veröffentlicht Schulz regelmäßig Fachbeiträge, Marktanalysen und Praxisberichte rund um Immobilienbewertung, Hausverkauf und Bauschäden in Wilhelmshaven.

Immobilienmakler Wilhelmshaven

Sachverständiger für Bauschäden in Wilhelmshaven

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schulz Immobilien

Herr Jan-Niklas Schulz

Schaarreihe 11

26389 Wilhelmshaven

Deutschland

fon ..: 017691346966

web ..: https://www.immobilienwilhelmshaven.de/

email : info@schulz-immobilien.info

Als Immobilienmakler (IHK), Bauingenieur (M. Sc.) und zertifizierter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden (TÜV) unterstütze ich Eigentümer beim Verkauf, der Vermietung und der Bewertung von Immobilien in Wilhelmshaven und Umgebung.

Ich begleite Sie beim Hausverkauf von der realistischen Wertermittlung über die professionelle Vermarktung bis zum erfolgreichen Abschluss. Dazu gehören hochwertige Exposés, 360°-Besichtigungen und eine gezielte Käuferansprache.

Ein besonderer Vorteil: Durch meine Qualifikation als Sachverständiger erkenne ich Risiken und Potenziale frühzeitig. Ich biete Baugutachten, Kaufberatung sowie die Bewertung von Schäden wie Schimmel, Feuchtigkeit oder Rissen im Mauerwerk.

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