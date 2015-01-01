Sorptionsmittel für mehr Sicherheit bei Öl, Chemikalien und Leckagen

Sorptionsmittel helfen dabei, ausgelaufene Öle, Chemikalien und andere Flüssigkeiten schnell und sicher aufzunehmen. Sie erhöhen die Arbeitssicherheit, schützen die Umwelt und reduzieren Reinigungs- s

Ausgelaufene Flüssigkeiten stellen in vielen Betrieben ein tägliches Risiko dar. Bereits kleine Leckagen können Rutschgefahren verursachen, Arbeitsabläufe beeinträchtigen und zu kostspieligen Reinigungsmaßnahmen führen. Sorptionsmittel bieten eine einfache und wirkungsvolle Möglichkeit, Flüssigkeiten schnell aufzunehmen und deren Ausbreitung einzudämmen.

Die SPC Sorptionsmittel von MAKRO IDENT werden in zahlreichen Bereichen eingesetzt. Dazu gehören Industrieunternehmen, Produktionsbetriebe, Werkstätten, Labore, Logistikzentren, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, kommunale Betriebe sowie Handelsunternehmen. Überall dort, wo mit Ölen, Chemikalien, Kühl- und Schmierstoffen oder anderen Flüssigkeiten gearbeitet wird, tragen leistungsfähige Bindemittel zu mehr Sicherheit und Sauberkeit bei.

Die SPC Sorptionsmittel wurden für die schnelle Aufnahme unterschiedlichster Flüssigkeiten entwickelt. Sie sind leicht, staubfrei, hoch saugfähig und sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Die Produkte helfen dabei, Arbeitsbereiche sauber zu halten, Umweltbelastungen zu vermeiden und den Aufwand für Reinigung und Entsorgung zu reduzieren.

Für unterschiedliche Anwendungen stehen spezielle Ölbindemittel, Chemikalienbindemittel und Universalbindemittel zur Verfügung. Ölbindemittel eignen sich insbesondere für Öle und Kohlenwasserstoffe und kommen unter anderem in Wartungsbereichen, Produktionsstätten, Tanklagern, Kläranlagen oder auf Gewässern zum Einsatz. Chemikalienbindemittel wurden für aggressive Flüssigkeiten und gefährliche Stoffe entwickelt, die beispielsweise in Laboren oder der chemischen Industrie verwendet werden. Universalbindemittel ermöglichen die Aufnahme unterschiedlichster Flüssigkeiten und bieten eine flexible Lösung für viele Einsatzbereiche.

Zum Sortiment gehören Tücher, Wischtücher, Rollen, Wischtuchrollen, Kissen, Sperren, Skimmer, Fassabdeckungen sowie weitere hoch saugfähige Bindemittel. Dadurch können Unternehmen für nahezu jede Anwendung die passende Lösung auswählen – von kleinen Leckagen bis hin zu größeren Flüssigkeitsaustritten.

Zunehmend gefragt sind nachhaltige Bindemittel aus Recyclingmaterialien, Baumwollfasern oder natürlichen Rohstoffen wie Kokosfasern. Diese modernen Sorptionsmittel verbinden eine hohe Aufnahmeleistung mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Ergänzt wird das Sortiment durch Bodenschutz- und Sicherheitsmatten. Diese helfen dabei, Flüssigkeiten direkt am Entstehungsort aufzunehmen und Arbeitsbereiche sauber zu halten. Gleichzeitig können sie dazu beitragen, Rutschgefahren zu reduzieren und die Sicherheit im Betrieb zu erhöhen.

Für Notfälle und größere Leckagen stehen zudem unterschiedliche Notfallsets zur Verfügung. Das Angebot reicht von kompakten Sofort-Hilfe-Sets über tragbare Taschen und Wandspender bis hin zu fahrbaren Notfallsystemen und umfangreich ausgestatteten Fass-Sets. Unternehmen können dadurch schnell auf unerwartete Flüssigkeitsaustritte reagieren und mögliche Schäden begrenzen.

Darüber hinaus umfasst das Sortiment Lösungen zum Abdichten, Auffangen und sicheren Lagern von Flüssigkeiten. Dazu zählen Abdichtmatten, Absperrbarrieren, Auffangwannen, Auffangpaletten und weitere Auffangsysteme. Diese Produkte unterstützen Unternehmen dabei, Leckagen unter Kontrolle zu bringen und das Eindringen von Flüssigkeiten in Boden oder Kanalisation zu verhindern.

MAKRO IDENT bietet ein umfangreiches Sortiment hochwertiger SPC Sorptionsmittel für unterschiedlichste Anforderungen. Von Öl-, Chemikalien- und Universalbindemitteln über nachhaltige Bindevliese und Bodenschutzmatten bis hin zu Notfallsets sowie Lösungen zum Abdichten, Auffangen und Lagern von Flüssigkeiten erhalten Unternehmen aufeinander abgestimmte Produkte für mehr Sicherheit, Sauberkeit und Umweltschutz im täglichen Betrieb.

Weitere Informationen über die SPC-Sorptionsmittel bei MAKRO IDENT sind zu finden unter folgendem Link: SPC Sorptionsmittel für Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

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