DIN EN 17975: Neue LOTO-Norm für sichere Energietrennung

Die DIN EN 17975 schafft erstmals einen europaweiten Standard für Lockout-Tagout, Energietrennung und die Kontrolle gefährlicher Energien bei Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten.

Mit der DIN EN 17975 steht Unternehmen erstmals eine europaweit gültige Norm für die sichere Kontrolle gefährlicher Energien und Fluide bei Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten zur Verfügung. Die neue Norm beschreibt bewährte Verfahren zur Energietrennung, Verriegelung, Kennzeichnung und Dokumentation und schafft damit eine einheitliche Grundlage für moderne Lockout-Tagout Programme in Industrie und Gewerbe.

Unfälle während Wartungsarbeiten gehören weiterhin zu den größten Risiken in Produktionsbetrieben. Häufig entstehen schwere Verletzungen, wenn Maschinen unerwartet anlaufen oder gespeicherte Energien freigesetzt werden. Die DIN EN 17975 unterstützt Unternehmen dabei, solche Gefahren systematisch zu erkennen und wirksam zu kontrollieren.

Im Mittelpunkt der Norm steht die sichere Trennung aller gefährlichen Energiequellen vor Beginn von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Dazu gehören elektrische, mechanische, hydraulische, pneumatische und thermische Energien ebenso wie Druckmedien, Chemikalien, Gase oder gespeicherte Energien in Federn, Druckspeichern oder Schwungrädern. Auch Risiken durch Schwerkraft und bewegliche Maschinenteile werden berücksichtigt.

Die DIN EN 17975 betrachtet Lockout-Tagout nicht nur als technische Verriegelung einzelner Energiequellen. Vielmehr beschreibt sie ein umfassendes Sicherheitskonzept, das organisatorische Abläufe, Verantwortlichkeiten, Schulungen, Kennzeichnungen und Dokumentationen einschließt. Unternehmen erhalten dadurch eine praxisnahe Grundlage, um bestehende Sicherheitsmaßnahmen zu bewerten, weiterzuentwickeln oder erstmals ein strukturiertes Lockout-Tagout Programm einzuführen.

Besondere Bedeutung misst die Norm der Identifikation von Energiequellen und Energietrennpunkten zu. Maschinen, Anlagen und Rohrleitungssysteme müssen eindeutig gekennzeichnet werden, damit Mitarbeiter jederzeit erkennen können, welche Energiequellen vorhanden sind und welche Maßnahmen vor Arbeitsbeginn erforderlich sind. Ebenso wichtig ist die Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte. Lockout-Tagout Prozeduren helfen dabei, die sichere Reihenfolge von Abschaltung, Verriegelung, Kennzeichnung und Freigabe nachvollziehbar festzulegen.

Für Betreiber von Maschinen und Anlagen bedeutet dies jedoch nicht zwangsläufig einen hohen zusätzlichen Aufwand. Die Norm beschreibt zwar die Anforderungen an ein wirksames Lockout-Tagout Programm, viele Aufgaben können jedoch durch spezialisierte Lösungen und Dienstleistungen effizient umgesetzt werden. Dazu zählen die Erfassung von Energiequellen, die Bewertung bestehender Prozesse, die Erstellung von Lockout-Tagout Prozeduren, die Kennzeichnung von Energiequellen sowie die Schulung von Mitarbeitern.

MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen dabei mit Brady Lockout-Tagout Produkten, Kennzeichnungslösungen und Software zur Verwaltung von Lockout-Tagout Programmen. Dazu gehören unter anderem Verriegelungen für Schalter, Ventile und Energiequellen, Sicherheitsschlösser, Gruppen-Lockout-Systeme, Lockout-Stationen, Rohrleitungskennzeichnungen, Sicherheitsschilder, Tagout-Anhänger sowie die Brady LINK360 Software zur Erstellung und Verwaltung von Lockout-Tagout Prozeduren.

Darüber hinaus bietet MAKRO IDENT verschiedene Serviceleistungen wie Discovery-Services zur Erfassung von Energiequellen, GAP-Analysen, Audits, Schulungen sowie die Umsetzung kompletter Lockout-Tagout Programme. Unternehmen erhalten dadurch Unterstützung von der ersten Bestandsaufnahme bis zur langfristigen Umsetzung normgerechter Sicherheitsprozesse.

Die DIN EN 17975 schafft erstmals einen europaweiten Rahmen für die sichere Energietrennung und hilft Unternehmen dabei, Wartungsarbeiten sicherer, nachvollziehbarer und effizienter zu gestalten. Gleichzeitig unterstützt sie die Einhaltung von Arbeitsschutzanforderungen und trägt dazu bei, Risiken für Mitarbeiter sowie ungeplante Anlagenstillstände nachhaltig zu reduzieren.

Weitere Informationen zur DIN EN 17975, Lockout-Tagout, Energietrennung sowie Brady Verriegelungs- und Kennzeichnungslösungen finden Interessierte bei MAKRO IDENT unter: DIN EN 17975 einfach erklärt unter folgendem Link: LOTO-Norm 17975 für Lockout-Tagout

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SIHOT und IHK Saarland setzen Impulse für den Hospitality-Tech-Standort Saarland Neue DIN EN 17975 schafft europaweiten Standard für Lockout-Tagout