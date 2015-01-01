Notfallsets im Fass sorgen für schnelle Hilfe bei Flüssigkeitsaustritten

Notfallsets im Fass halten Bindemittel und Zubehör jederzeit griffbereit. Sie unterstützen Unternehmen dabei, Leckagen und Verschüttungen schnell einzudämmen und Folgeschäden zu reduzieren.

Flüssigkeitsaustritte lassen sich in industriellen Betrieben nicht immer vermeiden. Ob Hydrauliköl, Schmierstoffe, Chemikalien, Kühlmittel oder andere Flüssigkeiten – bereits kleinere Leckagen können zu Rutschgefahren, Produktionsstörungen, Verunreinigungen und aufwendigen Reinigungsarbeiten führen.

Umso wichtiger ist es, im Ernstfall schnell reagieren zu können. Notfallsets im Fass bieten hierfür eine praktische und übersichtliche Lösung, da wichtige Bindemittel und Schutzausrüstung jederzeit direkt verfügbar sind.

Im Gegensatz zu einzelnen Bindemittelpackungen oder lose gelagerten Sorptionsmitteln befinden sich bei Fass-Notfallsets sämtliche benötigten Produkte an einem zentralen Ort. Mitarbeiter müssen nicht erst verschiedene Materialien zusammensuchen, sondern können unmittelbar mit der Eindämmung und Aufnahme ausgelaufener Flüssigkeiten beginnen. Dies spart wertvolle Zeit und hilft dabei, die Ausbreitung einer Leckage frühzeitig zu begrenzen.

Ein weiterer Vorteil besteht im robusten Aufbau der Fässer. Die widerstandsfähigen Behälter schützen die enthaltenen Sorptionsmittel zuverlässig vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen. Dadurch bleiben die Produkte auch bei längerer Lagerung einsatzbereit. Gleichzeitig können die Fässer nach einem Einsatz häufig als Behälter für gebrauchte Bindemittel und kontaminierte Materialien genutzt werden.

Je nach Einsatzbereich stehen unterschiedliche Größen und Ausführungen zur Verfügung. Für kleinere bis mittlere Flüssigkeitsmengen eignen sich kompakte Fass-Notfallsets, die sich flexibel in Werkstätten, Lagerbereichen, Fahrzeugen oder technischen Betriebsräumen platzieren lassen. Sie enthalten typischerweise Bindetücher, Minisperren, Saugkissen, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Entsorgungsbeutel für die schnelle Erstreaktion bei Leckagen.

In Bereichen mit erhöhtem Risiko größerer Flüssigkeitsaustritte kommen häufig größere Fasssysteme zum Einsatz. Diese bieten deutlich höhere Aufnahmekapazitäten und enthalten umfangreichere Mengen an Sorptionsmitteln. Dadurch eignen sie sich besonders für Produktionsbereiche, Logistikzentren, Verladezonen, Tanklager oder andere industrielle Arbeitsumgebungen, in denen größere Mengen Flüssigkeiten verarbeitet oder gelagert werden.

Viele Unternehmen unterschätzen, wie stark sich die Folgen einer Leckage ausweiten können. Gelangen Flüssigkeiten in Verkehrswege, Produktionsflächen oder in die Nähe von Bodenabläufen, steigen sowohl die Reinigungs- als auch die Ausfallkosten erheblich. Notfallsets im Fass helfen dabei, ausgelaufene Flüssigkeiten frühzeitig einzudämmen und die betroffenen Bereiche schnell abzusichern.

Verfügbar sind die Systeme als ölbindende, universelle oder chemikalienbindende Ausführungen. Ölbindende Varianten eignen sich für Mineralöle, Kraftstoffe und Schmierstoffe. Universal-Bindemittel können unterschiedlichste industrielle Flüssigkeiten aufnehmen und bieten eine flexible Lösung für Wartungs- und Produktionsbereiche. Chemikalienbindemittel wurden speziell für aggressive Stoffe wie Säuren, Laugen und andere Gefahrstoffe entwickelt.

Für Unternehmen stellt sich häufig die Frage, welche Größe des Notfallsets sinnvoll ist. Während kompakte Fasssysteme für kleinere Verschüttungen ausreichend sein können, benötigen Produktionsbetriebe, Lager oder Verladebereiche häufig größere Lösungen mit deutlich höherer Aufnahmekapazität. Entscheidend sind dabei die vorhandenen Flüssigkeitsmengen, die Art der eingesetzten Stoffe und die jeweiligen betrieblichen Risiken.

Neben dem Arbeitsschutz spielt auch der Umweltschutz eine wichtige Rolle. Eine schnelle Aufnahme ausgelaufener Flüssigkeiten kann dazu beitragen, das Eindringen von Stoffen in Boden oder Kanalisation zu verhindern. Gleichzeitig lassen sich Reinigungsaufwand, Produktionsunterbrechungen und mögliche Folgekosten reduzieren.

Als bekannter Brady-Distributor unterstützt MAKRO IDENT Unternehmen seit vielen Jahren bei der Auswahl geeigneter Sorptionsmittel und Notfallsysteme. Die heute angebotenen SPC-Produkte gehören zum Brady-Portfolio und werden in zahlreichen Industrie-, Lager- und Produktionsbereichen eingesetzt.

Weitere Informationen zu Notfallsets in Fässern, Bindemitteln und Lösungen für Leckagen finden Interessierte beim Spezialisten MAKRO IDENT unter: Notfallsets in Fässern für Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten

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