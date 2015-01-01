Mobile Notfallsets ermöglichen schnelle Hilfe bei Leckagen und Flüssigkeitsaustritten

Mobile Notfallsets mit Bindemitteln helfen dabei, ausgelaufene Flüssigkeiten schnell aufzunehmen und Folgeschäden in Produktion, Lager, Werkstatt und Außenbereichen zu reduzieren.

Auslaufende Flüssigkeiten gehören in vielen Unternehmen zum Betriebsalltag. Ob Hydrauliköl, Kühlmittel, Schmierstoffe, Chemikalien oder andere Flüssigkeiten – bereits kleine Leckagen können zu Rutschgefahren, Produktionsunterbrechungen, Verunreinigungen und kostenintensiven Reinigungsarbeiten führen. Deshalb setzen immer mehr Unternehmen auf mobile Notfallsets, die direkt am Einsatzort verfügbar sind und eine schnelle Reaktion ermöglichen.

Im Gegensatz zu zentral gelagerten Bindemitteln können mobile Notfallsets unmittelbar dort bereitgestellt werden, wo Flüssigkeiten gelagert, verarbeitet oder transportiert werden. Dadurch lassen sich wertvolle Minuten einsparen. Gleichzeitig wird verhindert, dass sich ausgetretene Flüssigkeiten unkontrolliert ausbreiten und größere Bereiche verschmutzen.

Je nach Einsatzbereich stehen unterschiedliche Ausführungen zur Verfügung. Kleine Notfalltaschen eignen sich für Fahrzeuge, Servicefahrzeuge, Werkstätten und Wartungsbereiche. Größere fahrbare Systeme bieten ausreichend Kapazität für Produktionshallen, Lagerbereiche, Verladezonen oder Außenanlagen. Unternehmen können dadurch die jeweils passende Lösung für ihre individuellen Anforderungen auswählen.

Besonders gefragt sind fahrbare Notfallsets wie Spill Kaddie, Spill Kit oder große Spill-Truck-Systeme. Diese mobilen Lösungen enthalten saugstarke Bindevliese, Sperren, Kissen, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen sowie Entsorgungsbeutel und ermöglichen eine schnelle Soforthilfe bei Leckagen und Verschüttungen. Durch Rollen oder integrierte Fahrwerke können die Systeme unmittelbar zum Schadensort gebracht werden.

Ein wesentlicher Vorteil fahrbarer Notfallsets besteht darin, dass sämtliche benötigten Produkte übersichtlich an einem Ort gelagert werden. Mitarbeiter müssen nicht erst einzelne Bindemittel zusammensuchen. Dadurch verkürzt sich die Reaktionszeit erheblich. Gleichzeitig wird die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass bei einem Zwischenfall wichtige Hilfsmittel fehlen.

Für Unternehmen stehen unterschiedliche Bindemittelvarianten zur Verfügung. Ölbindende Produkte eignen sich speziell für Mineralöle und Kraftstoffe. Universalbindemittel nehmen unterschiedlichste industrielle Flüssigkeiten auf. Chemikalienbindemittel wurden dagegen für aggressive Chemikalien, Säuren und Laugen entwickelt. Durch diese Spezialisierung können Notfallsets gezielt auf die jeweiligen Risiken im Betrieb abgestimmt werden.

Gerade in Produktionsbetrieben, Logistikzentren, Werkstätten, Energieanlagen und Lagerbereichen gewinnt die schnelle Eindämmung von Flüssigkeiten zunehmend an Bedeutung. Neben dem Schutz von Mitarbeitern spielen auch Umweltaspekte eine wichtige Rolle. Gelangen Flüssigkeiten in Bodenabläufe oder die Kanalisation, können erhebliche Folgekosten entstehen. Mobile Notfallsets helfen dabei, solche Risiken frühzeitig zu minimieren.

Darüber hinaus unterstützen mobile Notfallsysteme Unternehmen bei der Umsetzung interner Sicherheitskonzepte und betrieblicher Umweltmaßnahmen. Die sichtbare Bereitstellung von Notfallsets an kritischen Stellen trägt dazu bei, die Sicherheitskultur im Unternehmen zu stärken und Mitarbeiter für den richtigen Umgang mit Leckagen zu sensibilisieren.

Neben klassischen Notfalltaschen und fahrbaren Wagen stehen auch großvolumige Rollcontainer und mobile Containerlösungen zur Verfügung. Diese können mehrere hundert Liter Flüssigkeit absichern und eignen sich insbesondere für Bereiche mit erhöhtem Risiko größerer Flüssigkeitsaustritte.

Weitere Informationen zu mobilen Notfallsets, Bindemitteln und Lösungen für Leckagen finden Interessierte beim Spezialisten MAKRO IDENT unter: MAKRO IDENT – Mobile Notfallsets

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