Brady i4311-LAB vereinfacht die Probenkennzeichnung in großen Laboren

Der neue Brady i4311-LAB verbindet die Leistung eines Labor-Tischdruckers mit mobilem Einsatz. Proben, Röhrchen und Laborgefäße können direkt am Arbeitsplatz gekennzeichnet werden.

Mit dem neuen Brady i4311-LAB stellt Brady einen Labor-Etikettendrucker vor, der speziell für Labore mit hohem Kennzeichnungsaufkommen entwickelt wurde. Das System kombiniert die Vorteile eines stationären Labor-Tischdruckers mit der Flexibilität eines mobilen Geräts und ermöglicht die Erstellung professioneller Laboretiketten direkt dort, wo Proben erfasst, vorbereitet oder analysiert werden.

Eine eindeutige und dauerhaft lesbare Kennzeichnung ist heute eine grundlegende Voraussetzung für sichere Laborabläufe. In Humanmedizin, Tiermedizin, Lebensmittelanalytik, Forschungseinrichtungen und der Pharmaindustrie müssen Proben, Materialien und Analyseergebnisse jederzeit eindeutig identifizierbar bleiben. Fehlerhafte, beschädigte oder unlesbare Etiketten können die Rückverfolgbarkeit erschweren und zusätzliche Arbeitsschritte verursachen. Der Brady i4311-LAB unterstützt Labore dabei, Proben sicher und zuverlässig zu kennzeichnen.

Besonders in größeren Laboren verteilen sich Arbeitsabläufe häufig auf mehrere Räume oder Laborbereiche. Proben werden vorbereitet, analysiert, gelagert und dokumentiert. Oft befinden sich die benötigten Kennzeichnungen nicht direkt am jeweiligen Arbeitsplatz. Der Brady i4311-LAB wurde entwickelt, um genau diese Wege zu reduzieren. Dank integriertem Li-Ion-Akku kann der Drucker flexibel zwischen verschiedenen Laborbereichen transportiert werden. Etiketten lassen sich unmittelbar dort erstellen und anbringen, wo sie tatsächlich benötigt werden.

Typische Anwendungen sind die Kennzeichnung von PCR-Röhrchen, Eppendorf-Gefäßen, weiteren Laborröhrchen, Vials, Fläschchen, Objektträgern und Mikroplatten. Auch Probenbehälter, Lagergefäße und Laborboxen lassen sich zuverlässig kennzeichnen. Durch die hohe Druckqualität von 300 dpi bleiben selbst kleine Schriften, Barcodes und QR-Codes klar lesbar.

Eine präzise Kennzeichnung unterstützt nicht nur die tägliche Laborarbeit, sondern verbessert auch die Rückverfolgbarkeit von Proben und Analyseergebnissen. Barcodes und QR-Codes ermöglichen eine schnelle Datenerfassung und reduzieren manuelle Eingaben. Dies kann Fehlerquellen minimieren und die Dokumentation vereinfachen. Gerade bei hohen Probendurchsätzen ist eine eindeutige Identifikation entscheidend für effiziente Arbeitsabläufe.

Auch in der Pharmaindustrie bietet der Brady i4311-LAB interessante Einsatzmöglichkeiten. Proben, Wirkstoffe, Chargen, Vials und Laborgefäße können dauerhaft gekennzeichnet werden. Die klare Identifikation unterstützt Track-&-Trace-Prozesse sowie GMP-orientierte Arbeitsabläufe und trägt zu einer besseren Nachvollziehbarkeit bei.

Ein besonderer Vorteil des Druckers ist die integrierte LabelSense-Technologie. Diese erkennt eingelegte Materialien automatisch und übernimmt die Einrichtung sowie Kalibrierung des Systems. Manuelle Einstellungen werden weitgehend reduziert und Materialwechsel lassen sich innerhalb kurzer Zeit durchführen. Anwender können dadurch schneller mit dem Druck beginnen und unnötige Materialverluste vermeiden.

Für den Brady i4311-LAB steht ein umfangreiches Sortiment an Laboretiketten zur Verfügung. Dazu gehören Materialien für Röhrchen, Fläschchen, Objektträger und weitere Laborgefäße. Je nach Anwendung sind Materialien für Tiefkühlbereiche, Kryolagerung, Feuchtigkeit oder andere anspruchsvolle Laborbedingungen verfügbar. Dadurch können Kennzeichnungen dauerhaft lesbar bleiben und den jeweiligen Anforderungen angepasst werden.

Mit einer Druckleistung von bis zu 5.000 Etiketten pro Tag eignet sich der Brady i4311-LAB auch für größere Labore mit hohem Probenaufkommen. Gleichzeitig sorgt der wechselbare Akku für eine hohe Flexibilität im täglichen Einsatz. Der Drucker kann stationär am Arbeitsplatz oder mobil in verschiedenen Laborbereichen genutzt werden.

Zur Bedienung verfügt der Brady i4311-LAB über einen großen 7-Zoll-Farb-Touchscreen. Für die meisten Labore dürfte jedoch die Nutzung als klassischer PC-Drucker besonders interessant sein. Der Drucker kann über USB an einen Windows-PC angeschlossen und mit der bekannten Brady Workstation Etiketten-Software „Design & Print Pro“ verwendet werden. Dadurch lassen sich professionelle Laboretiketten komfortabel am Bildschirm gestalten, verwalten und drucken. Zusätzlich stehen WLAN, Bluetooth und Ethernet für die Integration in bestehende Laborumgebungen zur Verfügung. Für mobile Anwendungen kann der Drucker außerdem mit der Express Labels App genutzt werden.

Mit dem Brady i4311-LAB erhalten Labore einen leistungsfähigen Labor-Etikettendrucker, der Mobilität, hohe Druckqualität und eine einfache Bedienung miteinander verbindet. Die Kombination aus präziser Probenkennzeichnung, automatischer Materialerkennung und flexibler Nutzung unterstützt eine sichere, effiziente und nachvollziehbare Labororganisation.

Weitere Informationen beim Brady-Distributor MAKRO IDENT unter folgendem Link: Brady i4311 Labor-Etikettendrucker

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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