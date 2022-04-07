Brady i4311 vereinfacht Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung vor Ort

Der Brady i4311 ermöglicht die Erstellung von Sicherheitskennzeichnungen, Rohrmarkierern und Gebäudeschildern direkt am Einsatzort – ohne stationären Druckerplatz.

Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen müssen häufig genau dort erstellt werden, wo sie später angebracht werden. Ob in Produktionshallen, Technikräumen, Lagerbereichen, Verwaltungsgebäuden oder auf Baustellen – viele Kennzeichnungen befinden sich an weit auseinanderliegenden Standorten. Der neue Brady i4311 wurde speziell für solche Anforderungen entwickelt und ermöglicht die Erstellung professioneller Kennzeichnungen direkt vor Ort.

Während herkömmliche Drucksysteme meist an festen Arbeitsplätzen installiert sind, kann der Brady i4311 problemlos zwischen verschiedenen Einsatzorten transportiert werden. Mit einem Gewicht von nur rund 5,8 Kilogramm inklusive Akku lässt sich der Drucker flexibel innerhalb eines Gebäudes, über ein Betriebsgelände oder auf Baustellen einsetzen. Sicherheitskennzeichnungen können dadurch unmittelbar erstellt und angebracht werden, ohne zuvor einen stationären Drucker aufsuchen zu müssen.

Der Brady i4311 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung. Dazu zählen Warnschilder, Sicherheitskennzeichnungen, Rohrmarkierer, Fluchtwegkennzeichnungen, Inventarkennzeichnungen, Raumkennzeichnungen, Anlagenbeschriftungen, Lean- und 5S-Markierungen sowie zahlreiche weitere Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich.

Besonders interessant ist die Möglichkeit, Kennzeichnungen direkt über die Brady Express Labels App zu erstellen. Anwender können Vorlagen auf dem Smartphone oder Tablet bearbeiten und die Druckdaten unmittelbar an den Drucker senden. Dadurch lassen sich Kennzeichnungen auch auf Baustellen, in Technikbereichen oder bei Wartungsarbeiten schnell und unkompliziert erstellen.

Zusätzlich verfügt der Brady i4311 über einen großen 7-Zoll-Farb-Touchscreen, über den Kennzeichnungen direkt am Gerät erstellt oder vorhandene Vorlagen genutzt werden können. Für Unternehmen, die bereits mit Brady Workstation arbeiten, stehen darüber hinaus umfangreiche Möglichkeiten zur professionellen Etiketten- und Schildererstellung zur Verfügung.

Ein wesentlicher Vorteil für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung ist die große Materialvielfalt. Der Brady i4311 nutzt das umfangreiche Brady-Materialsortiment, das bereits von den Druckersystemen Brady i3300, i5300 und BBP33 bekannt ist. Anwender können dadurch auf zahlreiche bewährte Materialien für unterschiedliche Umgebungsbedingungen zurückgreifen.

Zur Verfügung stehen unter anderem witterungsbeständige Vinylmaterialien für den Außenbereich, langlebige Polyesteretiketten für industrielle Anwendungen, reflektierende Materialien für erhöhte Sichtbarkeit, spezielle Rohrmarkierungsmaterialien, manipulationssichere Kennzeichnungen sowie Materialien für besonders anspruchsvolle Industrieumgebungen. Dadurch lassen sich Kennzeichnungen für nahezu jede Sicherheits- und Gebäudeanwendung erstellen.

Mit seiner Druckbreite von bis zu 101,6 mm eignet sich der Brady i4311 nicht nur für kleinere Etiketten, sondern auch für größere Sicherheitskennzeichnungen, Warnhinweise und Rohrmarkierer. Die Druckauflösung von 300 dpi sorgt dabei für eine klare Darstellung von Texten, Symbolen, Piktogrammen, Barcodes und Sicherheitsgrafiken.

Die integrierte LabelSense-Technologie erkennt eingelegte Materialien automatisch und übernimmt Einrichtung sowie Kalibrierung. Dadurch werden Materialwechsel vereinfacht und Fehleinstellungen vermieden. Gleichzeitig reduziert sich der Materialverbrauch, da der Drucker bereits beim ersten Etikett präzise Druckergebnisse liefert.

Für Sicherheitsverantwortliche, Facility Manager, Instandhaltungsteams und externe Dienstleister bietet der Brady i4311 eine flexible Lösung zur Erstellung professioneller Kennzeichnungen direkt am Einsatzort. Die Kombination aus Mobilität, robuster Bauweise, App-Anbindung und großer Materialauswahl eröffnet neue Möglichkeiten für eine effiziente Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung.

Weitere Informationen finden Sie bei MAKRO IDENT, dem bekannten Brady-Distributor unter:

Brady i4311 Safety-Etikettendrucker

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

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