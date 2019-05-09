MedNet launcht intelligenten Product Finder für die Medizintechnik

Die MedNet GmbH hat einen neu entwickelten Product Finder für medizinische Komponenten und Materialien gelauncht, um einen effizienteren Zugang zu passenden Lösungen der Medizintechnik zu ermöglichen.

Die MedNet GmbH hat ihre neue Unternehmenswebsite sowie einen vollständig neu entwickelten Product Finder für medizinische Komponenten und Materialien veröffentlicht. Ziel des Relaunchs ist es, Unternehmen aus der Medizintechnik einen deutlich schnelleren, intuitiveren und effizienteren Zugang zu passenden Komponentenlösungen zu ermöglichen.

Mit dem neuen digitalen Auftritt reagiert MedNet auf die zunehmende Komplexität in der MedTech-Branche: Produktportfolios wachsen, regulatorische Anforderungen nehmen zu und Entwicklungsprozesse werden immer spezialisierter. Gleichzeitig erwarten Hersteller und Einkäufer schnelle Orientierung sowie einen einfachen Zugang zu relevanten Lösungen und technischen Informationen.

Genau hier setzt der neue Product Finder an.

„Für uns ist das weit mehr als ein klassischer Relaunch. Unser Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die unseren Kund*innen echten Mehrwert bietet und die Suche nach passenden medizinischen Komponenten spürbar effizienter macht“, erklärt Heiko Laudor, CEO der MedNet GmbH.

Digitaler Zugang zu medizinischen Komponenten neu gedacht

Der neue Product Finder wurde speziell für die Anforderungen von MedTech-Unternehmen, OEMs und Entwicklungsteams konzipiert. Anwender*innen können gezielt nach medizinischen Komponenten, Materialien und Technologien suchen und erhalten schneller passende Ergebnisse für ihre spezifischen Anwendungen.

Im Fokus stehen dabei:

* eine deutlich schnellere Orientierung innerhalb des Portfolios

* eine intuitive und leistungsfähige Produktsuche

* eine bessere Verknüpfung von Anwendungen, Technologien und Lösungen

* optimierte Nutzerführung für technische Entscheider*innen und Einkaufsteams

Durch die neue Struktur können Nutzer*innen relevante Komponenten effizienter identifizieren – von Tubing-Lösungen und Konnektoren bis hin zu Fluidmanagement-, Drug-Delivery- und interventionellen Systemen.

Der neue Product Finder ist unter folgendem Link erreichbar:

https://components.medneteurope.com/de

Neue Website mit stärkerem Fokus auf Anwendungen und Lösungen

Parallel zum Product Finder hat MedNet auch die Unternehmenswebsite grundlegend überarbeitet.

Die neue Website bietet:

* eine modernisierte Nutzererfahrung

* klarere Informationsarchitektur

* bessere Übersicht über Partner, Technologien und Anwendungen

* optimierte mobile Nutzung

* verbesserte SEO- und Performance-Struktur

Darüber hinaus rückt der neue Auftritt stärker die Rolle von MedNet als strategischer Partner für medizinische Komponenten, Materialien und individuelle Lösungen in den Mittelpunkt.

Die neue Website ist verfügbar unter:

https://www.medneteurope.com/

Antwort auf steigende Anforderungen in der MedTech-Branche

Die Medizintechnik befindet sich zunehmend im Spannungsfeld aus Innovation, Regulierung, Lieferkettenanforderungen und Zeitdruck in Entwicklungsprozessen. Gleichzeitig steigt die Anzahl spezialisierter Komponenten und Technologien kontinuierlich.

Mit dem Relaunch verfolgt MedNet das Ziel, diesen Herausforderungen mit einer modernen digitalen Infrastruktur zu begegnen und den Zugang zu relevanten Lösungen deutlich zu vereinfachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MedNet GmbH

Frau Alina Noël Voigt

Borkstraße 10

48163 Münster

Deutschland

fon ..: +49 251 32266-0

web ..: https://www.medneteurope.com/

email : marketing@medneteurope.com

Die MedNet GmbH ist ein international tätiger Anbieter von Komponenten, Lösungen und Dienstleistungen für die Medizintechnik- und Biopharmaindustrie. Seit über 35 Jahren unterstützt das Unternehmen Hersteller medizinischer Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Entwicklung über die Beschaffung bis hin zur Produktion.

Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an hochwertigen Komponenten und Konnektoren für verschiedene medizinische Anwendungen, darunter minimalinvasive Eingriffe, Diagnostik, Bioprocessing sowie Single-Use-Technologien. Durch ein starkes Netzwerk internationaler Partner verbindet MedNet technologische Expertise mit zuverlässiger Lieferfähigkeit und hoher Qualitätsorientierung.

Als nach ISO 13485 zertifiziertes Unternehmen legt MedNet besonderen Wert auf Präzision, regulatorische Sicherheit und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ziel ist es, Kunden dabei zu unterstützen, innovative medizinische Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Münster. Von hier aus betreut MedNet Kunden in Europa und weltweit.

Weitere Informationen unter: www.medneteurope.com

Pressekontakt:

MedNet GmbH

Frau Alina Noël Voigt

Borkstraße 10

48163 Münster

fon ..: +49 251 32266-0

email : marketing@medneteurope.com

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