MOBIKO und ryd starten strategische Partnerschaft für steuerfreien Mobilitätsbenefit

Unternehmen profitieren von einem nahtlos integrierten Tank- und Ladebenefit auf Basis des ryd Bezahlsystems.

Der Mobilitätsbenefit-Anbieter MOBIKO und der App-basierte Bezahldienst ryd geben den Start ihrer Kooperation bekannt. Seit dem 1. Mai 2026 können Unternehmen ihren Mitarbeitenden Tank- und Ladegutscheine für Privatfahrzeuge als steuerfreien Sachbezug über die digitale MOBIKO Plattform zur Verfügung stellen. Arbeitgeber und Mitarbeitende profitieren von den flexiblen Mobilitätsangeboten von MOBIKO und der digitalen Paymentlösung von ryd. Die Lösung ist vollständig digital und erfordert keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.

Im Rahmen der Zusammenarbeit verbindet MOBIKO seine Plattform für die Verwaltung und Abrechnung von Mobilitätsbenefits mit dem europaweiten Tank- und Ladenetzwerk von ryd. Unternehmen erhalten damit eine integrierte Lösung, um ihren Mitarbeitenden monatlich bis zu 50 Euro steuerfrei für das Tanken und Laden bereitzustellen. Weitere Mobilitätsangebote darüber hinaus, können wie gewohnt über das Mobilitätsbudget von MOBIKO bezuschusst werden.

„Mit ryd erweitern wir unser Angebot um eine Lösung, die für sehr viele Mitarbeitende im Alltag unmittelbar relevant ist“, sagt Nicola Büsse, CEO von MOBIKO. „Unternehmen stellen lediglich das Budget bereit. Wir kümmern uns um die Abwicklung im Hintergrund, von der Bereitstellung bis zur steuerkonformen Abrechnung. Genau das verstehen wir unter einem modernen Mobilitätsbenefit.“

Einfache Nutzung für Mitarbeitende ohne Karten- oder Anbieterlimitation

Nutzer profitieren von der smarten Paymentlösung, die ryd in ganz Europa über Tausende Tankstellen und Ladepunkte aufgebaut hat: Mitarbeitende zahlen Tank- oder Ladevorgänge direkt über die ryd-App mit einem hinterlegten Zahlungsmittel, wie PayPal, Apple Pay oder Kreditkarte. Der über MOBIKO gewährte Tank- und Ladegutschein wird direkt von der Rechnung abgezogen und die für die Abrechnung erforderlichen Transaktionsdaten werden automatisch und DSGVO-konform an MOBIKO übertragen. Dort werden die Daten monatlich automatisch aufbereitet und der steuerfreie Sachbezug auf dem Gehaltszettel steuerkonform ausgewiesen. Der große Vorteil: Unternehmen müssen kein Bankkonto eröffnen, um digitale Tankkarten zu managen und auch keine physischen Tankgutscheine verteilen. Für Mitarbeitende gibt es keine Einschränkung auf einen bestimmten Tankstellen- oder Ladeanbieter.

„Mit MOBIKO bringen wir den steuerfreien Sachbezug dorthin, wo Mitarbeitende ohnehin tanken und laden – an jede Tankstelle und jeden Ladepunkt unseres europäischen Netzwerks, ohne zusätzliche Karte und ohne Anbieterbindung. Genau diese Offenheit unterscheidet die Lösung von klassischen Tankkartenmodellen“, erklärt Florian Böhme, CEO von ryd.

Die Lösung greift auf ein breites Partnernetzwerk zurück. Privatkunden erhalten Zugang zu rund 10.000 Tankstellen sowie mehr als 300.000 Ladepunkten in Europa. Damit ist der Benefit sowohl für Verbrenner-Fahrzeuge als auch für Elektroautos nutzbar und deckt unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse ab.

Minimale Administration für Unternehmen

Für Unternehmen liegt der Fokus auf einer einfachen Umsetzung. Statt einzelner Gutscheine oder manueller Abrechnungsprozesse erfolgt die komplette Steuerung über die MOBIKO-Plattform. Bestellung, Verwaltung und Abrechnung des Sachbezugs sind vollständig digitalisiert und lassen sich direkt in bestehende Payroll-Prozesse integrieren.

„Mit ryd haben wir einen Partner gefunden, der Flexibilität genauso ernst nimmt wie wir: kein fixes Netzwerk, keine Kartenbindung, keine künstlichen Einschränkungen“, so Marcel Cremer, CTO & Geschäftsführer von MOBIKO. „Mit der ryd-App können Mitarbeitende tanken oder laden und direkt weiterfahren. Durch unsere Tiefenintegration ist die Rechnung bereits Sekunden später bei MOBIKO.“

Relevanter Benefit in Zeiten steigender Mobilitätskosten

Gerade vor dem Hintergrund steigender Mobilitätskosten gewinnt der steuerfreie Sachbezug in Verwendung für Tanken und Laden weiter an Bedeutung. Mitarbeitende profitieren von einem spürbaren finanziellen Vorteil, während Unternehmen eine kosteneffiziente Möglichkeit erhalten, zusätzliche Leistungen anzubieten.

Mit der strategischen Partnerschaft bauen MOBIKO und ryd ihr Angebot im Bereich digitaler Mobilitätslösungen weiter aus und schaffen eine skalierbare Lösung für Unternehmen jeder Größe.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MOBIKO

Frau Agnes Köklü

Zielstattstraße 19

81379 München

Deutschland

fon ..: 08921539013

web ..: https://www.mobiko.net

email : agnes.koeklue@mobiko.de

MOBIKO ist einer der führenden Anbieter für digitale Mitarbeitermobilität in Deutschland. Seit 2018 unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, Mobilitätsbudgets, Deutschland-Jobticket und Heimladen von E-Dienstwagen effizient, steuerkonform und revisionssicher abzuwickeln. Die Plattform integriert sich nahtlos in bestehende Payroll-Prozesse und sorgt für Transparenz sowie Compliance.

Pressekontakt:

MOBIKO

Frau Agnes Köklü

Zielstattstraße 19

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