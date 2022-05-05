TechDivision und pixx.io starten strategische Partnerschaft für Digital Asset Management „Made in Germany“

TechDivision GmbH und pixx.io gehen eine strategische Partnerschaft ein, um insbesondere mittelständischen Unternehmen ein leistungsfähiges und DSGVO konformes DAM System anbieten zu können.

Ziel ist es, die Verwaltung, Orchestrierung und Bereitstellung digitaler Assets wie Bildern, Videos, Grafiken oder PDFs deutlich zu vereinfachen und durch Automatisierung sowie KI-basierte Funktionen spürbare Effizienzsteigerungen zu ermöglichen.

pixx.io zählt mit über 1.600 aktiven Kunden – von kleinen und mittelständischen Kunden bis zu internationalen Marken – zu den führenden DAM-Anbietern im deutschsprachigen Raum. Die Cloud-Lösung wurde speziell dafür entwickelt, Media-Workflows zu zentralisieren, Suchzeiten drastisch zu reduzieren und Nutzungsrechte verlässlich zu managen. Alle Daten werden DSGVO-konform in deutschen Rechenzentren gespeichert.

TechDivision ergänzt dies durch seine langjährige Erfahrung in Digital Experience, E-Commerce, PIM/DAM-Integrationen und komplexen IT-Landschaften. Gemeinsam bieten beide Unternehmen künftig ein durchgängiges Gesamtpaket – von Beratung und Implementierung über Integrationen in Systeme wie PIM, CMS, ERP oder Shopsysteme bis hin zu Schulung und kontinuierlicher Weiterentwicklung.

„Für viele Unternehmen ist der Umgang mit digitalen Assets inzwischen geschäftskritisch – gleichzeitig aber oft ineffizient und fehleranfällig. Mit pixx.io haben wir einen Partner insbesondere für den Mittelstand gefunden, der eine moderne DAM-Lösung ,Made in Germany‘ liefert, die intuitiv nutzbar ist, starke KI-Funktionen bietet und sich flexibel in bestehende Infrastrukturen integrieren lässt“, sagt Stefan Willkommer, Mitgründer und Geschäftsführer der TechDivision GmbH.

Die pixx.io Plattform bietet zentrale Funktionen wie smarte Suche, automatisierte Verschlagwortung, Lizenz- und Rechtemanagement, Portale für externe Partner, CDN-Auslieferung sowie Integrationen in kreative Tools und Unternehmenssoftware. Durch KI-gestützte Features wie Gesichtserkennung und Smart Tagging lassen sich Such- und Organisationsaufwände signifikant reduzieren.

„Gemeinsam mit TechDivision können wir Unternehmen künftig noch umfassender bei der Einführung eines DAM-Systems unterstützen – von der strategischen Beratung bis zur technischen Integration in komplexe IT-Umgebungen. Das erhöht nicht nur die Effizienz, sondern schafft auch die Grundlage für eine konsistente Markenpräsenz über alle Kanäle hinweg“, ergänzt Sebastian Kraus, Senior Account Executive bei pixx.io.

Mit der neuen Partnerschaft adressieren TechDivision und pixx.io insbesondere Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand aber auch Enterprise-Segment, die Wert auf effiziente Workflows, hohe Sicherheit, klare Compliance-Anforderungen und eine zukunftsfähige Cloud-Lösung legen.

Mehr Infos zu Pixx.io und den entsprechenden Leistungen von TechDivision gibt´s unter folgendem Link: https://www.techdivision.com/technologien-partner/pixx-io

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Shopify-, Akeneo-, und Google-Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, DEUTZ, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

Pressekontakt:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

fon ..: 08031 22105-50

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

VNC stärkt seine souveräne Technologie mit quantensicherer Verschlüsselung für VNClagoon