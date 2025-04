Condat und Teamplan starten Partnerschaft für digitale Betriebsorganisation in Kliniken

Berlin, 8. April 2025 – Die Condat AG gibt heute auf der DMEA 2025, Europas führendem Event für Digital Health, eine neue strategische Partnerschaft mit dem Klinikplanungsspezialisten Teamplan bekannt

Die Betriebsorganisation (BO) bildet gemeinsam mit Funktions- und Raumprogrammen eine zentrale Grundlage für erfolgreiche Klinikbau- und Sanierungsprojekte. Bisherige Planungen sind jedoch häufig durch Medienbrüche, Intransparenz und Informationsverluste geprägt. „Gemeinsam mit unserem Partner Teamplan, der über 50 Jahre Erfahrung in Zielplanung und Raumprogramm-Erstellung mitbringt, digitalisieren wir diesen Prozess konsequent. Unsere Lösung verbindet Planungsexpertise mit moderner Technologie – für mehr Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Effizienz in der frühen Projektphase“, erklärt Horst Martin Dreyer, Vorstandsvorsitzender der Condat AG.

Die Digitale Betriebsorganisation wird über die Condat-Plattform bereitgestellt, eine einheitliche No-Code-Umgebung, die komplexe Anforderungen im Klinikbereich einfach bedienbar macht. Die Plattform ermöglicht es Krankenhäusern, ein durchgängiges digitales Ökosystem aufzubauen, das Mitarbeitenden, Patienten und externen Partnern gleichermaßen zugutekommt. Sie bietet volle Kontrolle ohne Programmierkenntnisse, reduziert Abhängigkeiten von IT-Ressourcen und ermöglicht schnelle Anpassungen an neue Anforderungen. Offene Schnittstellen erlauben eine nahtlose Integration in bestehende IT-Landschaften. Zudem ist die Plattform speziell auf die regulatorischen Anforderungen und die Nutzerfreundlichkeit im Gesundheitswesen zugeschnitten und unterstützt eine einheitliche Nutzererfahrung für alle Zielgruppen.

Mit der gemeinsamen Entwicklung entsteht eine digitale Lösung, die die Betriebsorganisation von der frühen Planung bis in die Nutzungsphase hinein dynamisch abbildet. Statt statischer Dokumente werden Informationen kollaborativ erstellt und aktuell gehalten. Das digitale BO-Modell passt sich während der gesamten Projektlaufzeit flexibel an sich ändernde Anforderungen an und kann sogar nach Inbetriebnahme der Klinik weitergenutzt werden – beispielsweise zur Mitarbeiterinformation, Patientensteuerung oder Terminverwaltung.

Besuchen Sie Condat und Teamplan auf der DMEA 2025 am Condat-Stand D-103 in Halle 3.2 und erfahren Sie mehr über die innovative Lösung für digitale Betriebsorganisation in Kliniken.

Über Condat

Die Condat AG ist ein Berliner Softwareunternehmen, das Krankenhäuser bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit der modularen Condat Plattform – einer innovativen No-Code-Lösung – können Kliniken komplexe Prozesse wie digitale Betriebsorganisation, Fördermittelmanagement, Intranetlösungen, Bewerbungsmanagement und Klinik-Websites effizient umsetzen. Condat ermöglicht so eine nachhaltige Optimierung von Prozessen, bessere Zusammenarbeit und maximale Transparenz. Seit über 40 Jahren entwickelt Condat Softwarelösungen für Medien & Kultur, Gesundheitseinrichtungen und die öffentliche Verwaltung.

Über Teamplan

Die TEAMPLAN GmbH plant und berät seit 1973 Krankenhäuser, Universitätskliniken sowie Forschungs- und Laboreinrichtungen. Mehr als 2.000 Projekte vorwiegend im gesamten Bundesgebiet sowie im nahen europäischen Ausland wurden erfolgreich bearbeitet, viele über Jahrzehnte hinweg. Das 70-köpfige interdisziplinäre Team begleitet die Auftraggeberinnen und Auftraggeber vom ersten Konzept bis zum fertigen Objekt mit Medizintechnik- und Labortechnikplanung, Bauüberwachung, Betriebsorganisationsberatung, Planung von Tierkliniken sowie von hochinstallierten experimentellen Bereichen und unterstützt bei Umzug und Inbetriebnahme – alles aus einer Hand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Condat AG

Herr Matthias Bennör

Alt-Moabit 91d

10559 Berlin

Deutschland

fon ..: 01735957726

web ..: https://www.condat.de

email : matthias.bennoer@condat.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Condat AG

Herr Matthias Bennör

Alt-Moabit 91d

10559 Berlin

fon ..: 01735957726

web ..: https://www.condat.de

email : matthias.bennoer@condat.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Finanzierungszusage: American West sichert langfristig die Zukunft des Kupferprojekt Storms! Zollkrieg: Gold boomt – Kolumbien hat Riesen-Potenzial