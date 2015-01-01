Das richtige Notfallset für Öl, Chemikalien und Universal-Anwendungen

Nicht jedes Notfallset eignet sich für jede Flüssigkeit. Die richtige Auswahl von Öl-, Universal- und Chemikalienbindemitteln hilft, Leckagen sicher und effizient zu beseitigen.

Wenn Flüssigkeiten austreten, zählt häufig jede Minute. Dennoch wird in vielen Betrieben erst im Ernstfall festgestellt, dass die vorhandenen Bindemittel für die betreffende Flüssigkeit nicht geeignet sind. Dabei unterscheiden sich Ölbindemittel, Universalbindemittel und Chemikalienbindemittel erheblich hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche. Die Wahl des richtigen Notfallsets trägt deshalb entscheidend dazu bei, Leckagen schnell einzudämmen, Risiken zu reduzieren und Folgeschäden zu vermeiden.

In Produktionsbetrieben, Werkstätten, Lagerbereichen, Logistikzentren und technischen Anlagen können unterschiedlichste Flüssigkeiten austreten. Dazu gehören Hydrauliköle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, Kühlmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder aggressive Chemikalien. Nicht jedes Sorptionsmittel kann sämtliche Flüssigkeiten gleichermaßen aufnehmen. Unternehmen sollten daher bereits im Vorfeld festlegen, welche Stoffe im Betrieb vorkommen und welche Notfallsets dafür bereitstehen müssen.

Für Öl- und Mineralölprodukte kommen spezielle Ölbindemittel zum Einsatz. Diese sogenannten Oil-Only-Bindemittel nehmen Öl zuverlässig auf, weisen Wasser jedoch ab. Dadurch eignen sie sich besonders für den Einsatz im Außenbereich, an Tankanlagen, Verladezonen, Werkhöfen oder überall dort, wo Öl auf nassen Oberflächen oder Gewässern aufgenommen werden muss. Ölbindemittel helfen dabei, ausgelaufene Kraftstoffe, Hydrauliköle oder Schmierstoffe schnell einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Universalbindemittel wurden für die Aufnahme unterschiedlichster industrieller Flüssigkeiten entwickelt. Sie eignen sich unter anderem für Wasser, Kühlmittel, Schmierstoffe, Emulsionen und viele weitere Flüssigkeiten, die im Produktions- und Wartungsumfeld vorkommen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit zählen Universal-Notfallsets zu den am häufigsten eingesetzten Lösungen in Industrie und Instandhaltung. Sie bieten eine flexible Absicherung für Bereiche, in denen verschiedene Flüssigkeiten auftreten können.

Für Säuren, Laugen und andere gefährliche Chemikalien werden dagegen spezielle Chemikalienbindemittel benötigt. Diese Produkte wurden entwickelt, um auch aggressive Stoffe sicher aufzunehmen. In Laboren, Chemiebetrieben, pharmazeutischen Produktionsstätten und Gefahrstofflagern gehören Chemikalien-Notfallsets daher häufig zur Standardausrüstung. Sie unterstützen Unternehmen dabei, Risiken für Mitarbeiter, Anlagen und Umwelt zu reduzieren.

Neben dem richtigen Bindemittel spielt auch die Verfügbarkeit eine entscheidende Rolle. Mobile Notfallsets ermöglichen es, unmittelbar auf Leckagen zu reagieren. Statt benötigte Materialien erst aus einem Lager zu holen, stehen die wichtigsten Produkte direkt am Einsatzort bereit. Dadurch lassen sich Reaktionszeiten verkürzen und ausgetretene Flüssigkeiten schneller kontrollieren.

Besonders bewährt haben sich fahrbare Notfallsets für mittlere Flüssigkeitsmengen. Diese mobilen Systeme enthalten je nach Ausführung ölbindende, universelle oder chemikalienbeständige Sorptionsmittel. Typischerweise gehören dazu Bindevliese, Sperren, Kissen, Handschuhe, Schutzbrillen und Entsorgungsbeutel. Durch ihre übersichtliche Anordnung können Mitarbeiter schnell auf die benötigten Produkte zugreifen.

Ein weiterer Vorteil fahrbarer Notfallsets besteht darin, dass sie direkt zu einer Leckage gebracht werden können. Gerade in weitläufigen Produktionshallen, Lagerbereichen oder Außenanlagen spart dies wertvolle Zeit. Gleichzeitig sorgt die geordnete Lagerung dafür, dass wichtige Hilfsmittel jederzeit verfügbar sind und nicht erst zusammengesucht werden müssen.

Viele Unternehmen setzen zusätzlich auf Nachfüllsets, um vorhandene Notfallsysteme dauerhaft einsatzbereit zu halten. Nach einem Einsatz können verbrauchte Materialien gezielt ersetzt werden, ohne das komplette System austauschen zu müssen. Dies reduziert Kosten und unterstützt einen wirtschaftlichen Betrieb.

Die richtige Auswahl zwischen Öl-, Universal- und Chemikalien-Notfallsets ist daher ein wichtiger Bestandteil moderner Sicherheits- und Umweltkonzepte. Wer die jeweiligen Einsatzbereiche kennt und passende mobile Notfallsets an kritischen Stellen bereitstellt, schafft die Grundlage für eine schnelle Reaktion bei Leckagen und trägt dazu bei, Schäden für Mitarbeiter, Anlagen und Umwelt zu minimieren.

Weitere Informationen zu mobilen Notfallsets, Bindemitteln und Lösungen für Leckagen finden Interessierte beim Spezialisten MAKRO IDENT unter: Mobile Notfallsets für Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten

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