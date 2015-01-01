Notfallsets für Verschüttungen: Was kostet eine Leckage wirklich?

Auslaufende Flüssigkeiten verursachen oft deutlich höhere Kosten als erwartet. Eine schnelle Erstreaktion mit geeigneten Notfallsets kann helfen, Schäden, Ausfallzeiten und Folgekosten zu reduzieren.

Leckagen und Verschüttungen gehören in vielen Industrie-, Lager- und Produktionsbetrieben zu den typischen Risiken des Arbeitsalltags. Ein undichter Behälter, eine beschädigte Leitung, ein Defekt an einer Maschine oder ein umgekippter Kanister reichen häufig aus, um innerhalb kurzer Zeit größere Mengen an Flüssigkeiten freizusetzen. Während viele Unternehmen zunächst nur die Reinigungskosten betrachten, entstehen in der Praxis oft deutlich höhere Folgekosten. Genau deshalb gewinnen Notfallsets für Verschüttungen zunehmend an Bedeutung.

Zu den direkten Kosten einer Leckage gehören die Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeiten, die Reinigung betroffener Bereiche sowie die fachgerechte Entsorgung verbrauchter Bindemittel. Hinzu kommen Personalaufwand und die Zeit, die Mitarbeiter für die Schadensbeseitigung aufbringen müssen. Diese Kosten sind meist schnell sichtbar. Deutlich schwerer wiegen jedoch häufig die indirekten Folgen.

Gelangen Flüssigkeiten auf Verkehrswege oder Arbeitsflächen, entstehen Rutsch- und Unfallgefahren. Bereits kleinere Zwischenfälle können Arbeitsausfälle und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen nach sich ziehen. Besonders kritisch werden Leckagen in Produktionsbereichen. Müssen Maschinen oder Anlagen stillgesetzt werden, entstehen ungeplante Unterbrechungen. Produktionsprozesse verzögern sich, Liefertermine geraten unter Druck und wertvolle Arbeitszeit geht verloren. Nicht selten übersteigen die Kosten eines Produktionsstillstands die eigentlichen Reinigungskosten um ein Vielfaches.

Auch Lagerbereiche, Werkstätten und Verladezonen sind besonders anfällig für die Folgen auslaufender Flüssigkeiten. Werden Leckagen nicht schnell eingedämmt, können Waren beschädigt, Arbeitsbereiche gesperrt oder weitere Betriebsmittel verunreinigt werden. Gleichzeitig steigt der Reinigungsaufwand mit jeder Minute, in der sich eine Flüssigkeit weiter ausbreiten kann.

Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen spielen Umwelt- und Sicherheitsaspekte eine wichtige Rolle. Gelangen Öle, Chemikalien oder andere Flüssigkeiten in Bodenabläufe oder die Kanalisation, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden. Unternehmen sind deshalb gut beraten, geeignete Vorsorgemaßnahmen zu treffen und die notwendigen Hilfsmittel bereits vor einem Schadensfall bereitzuhalten.

Für genau solche Situationen wurden Notfallsets entwickelt. Sie enthalten wichtige Materialien zur Aufnahme ausgelaufener Flüssigkeiten und ermöglichen eine schnelle Erstreaktion. Je nach Einsatzbereich stehen Ölbindemittel, Universalbindemittel oder Chemikalienbindemittel zur Verfügung. Dadurch können Unternehmen die Ausstattung gezielt an die im Betrieb verwendeten Flüssigkeiten anpassen.

Ölbindende Notfallsets eignen sich insbesondere für Kraftstoffe, Hydrauliköle, Schmierstoffe und andere Mineralölprodukte. Universalbindemittel werden häufig in Werkstätten, Wartungsbereichen und Produktionsumgebungen eingesetzt, da sie zahlreiche unterschiedliche Flüssigkeiten aufnehmen können. Für Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe stehen spezielle Chemikalienbindemittel zur Verfügung.

Besonders bewährt haben sich Notfallsets im Fass. Die robusten Behälter schützen die enthaltenen Sorptionsmittel zuverlässig vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen. Gleichzeitig befinden sich sämtliche benötigten Materialien an einem zentralen Ort und sind jederzeit einsatzbereit. Mitarbeiter müssen im Ernstfall nicht erst verschiedene Produkte zusammensuchen, sondern können sofort mit der Schadensbegrenzung beginnen.

Je nach Risiko und Einsatzbereich stehen unterschiedliche Fassgrößen zur Verfügung. Kleinere Systeme eignen sich für mittlere Leckagen in Werkstätten oder Lagern. Größere Fass-Notfallsets bieten höhere Aufnahmekapazitäten und werden häufig in Produktionsbetrieben, Logistikzentren oder Gefahrstofflagern eingesetzt.

Als bekannter Brady-Distributor unterstützt MAKRO IDENT Unternehmen seit rund 18 Jahren bei der Auswahl geeigneter Sorptionsmittel und Notfallsysteme. Seit mehr als 9 Jahren ist MAKRO IDENT zudem zertifizierter Brady GOLD-Expert-Partner. Die SPC-Produkte gehören heute zum Brady-Portfolio und werden weltweit für die Aufnahme von Öl, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten eingesetzt.

Weitere Informationen zu Notfallsets in Fässern, Bindemitteln und Lösungen für Leckagen finden Interessierte beim Spezialisten MAKRO IDENT unter: Notfallsets in Fässern für Öl, Chenikalien und andere Flüssigkeiten

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