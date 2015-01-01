Auffangwannen und Auffangpaletten für sichere Gefahrstofflagerung

Moderne Auffangwannen, Auffangpaletten und mobile Auffangsysteme helfen Unternehmen, Leckagen frühzeitig zu beherrschen und Umwelt- sowie Arbeitsschutzvorgaben einzuhalten.

Auffangwannen, Auffangpaletten und mobile Auffangsysteme gehören heute zur unverzichtbaren Sicherheitsausstattung in Industrie, Produktion, Logistik, Werkstätten und Gefahrstofflagern. Überall dort, wo Öle, Chemikalien, Kraftstoffe oder andere Flüssigkeiten gelagert, abgefüllt oder transportiert werden, besteht das Risiko von Leckagen und unbeabsichtigten Verschüttungen. Bereits geringe Mengen auslaufender Flüssigkeiten können zu Produktionsunterbrechungen, hohen Reinigungskosten, Umweltschäden oder Arbeitsunfällen führen.

Unternehmen stehen deshalb vor der Herausforderung, Flüssigkeiten sicher zurückzuhalten und gleichzeitig gesetzliche Vorgaben zum Umwelt- und Arbeitsschutz einzuhalten. Moderne Auffangwannen und Auffangpaletten bieten hierfür eine zuverlässige Lösung. Sie ermöglichen die sichere Lagerung von Fässern, Kanistern und IBC-Containern und verhindern, dass auslaufende Flüssigkeiten in den Boden, das Grundwasser oder die Kanalisation gelangen.

Je nach Einsatzbereich kommen unterschiedliche Systeme zum Einsatz. Kompakte Spill Trays eignen sich für kleinere Behälter und Abfüllstationen direkt am Arbeitsplatz. Auffangpaletten für Fässer helfen bei der sicheren Lagerung von 110- oder 200-Liter-Fässern in Lager- und Produktionsbereichen. Für große Flüssigkeitsmengen stehen IBC-Auffangpaletten zur Verfügung, die speziell für standardisierte IBC-Container entwickelt wurden und hohe Auffangvolumen bieten.

Auch Bodenelemente und Regal-Auffangwannen gewinnen in modernen Lagerkonzepten zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen eine flexible Gestaltung von Lagerflächen und helfen dabei, Leckagen direkt an der Entstehungsstelle aufzufangen. Dadurch werden Risiken reduziert und die Betriebssicherheit verbessert.

Besonders bei Wartungsarbeiten, Gefahrguttransporten oder temporären Arbeitsbereichen sind mobile Auffangsysteme gefragt. Systeme wie QuickBerm oder QuickBerm Lite lassen sich innerhalb weniger Sekunden aufstellen und ermöglichen eine schnelle Reaktion bei auslaufenden Flüssigkeiten. Unternehmen können dadurch Schäden begrenzen und kostenintensive Reinigungsmaßnahmen vermeiden. Mobile Auffangsysteme werden deshalb häufig in der chemischen Industrie, bei Energieversorgern, Transportunternehmen, kommunalen Betrieben sowie in Werkstätten eingesetzt.

Ein weiterer Vorteil moderner Auffangsysteme liegt in den verwendeten Materialien. Hochwertiges Polyethylen und widerstandsfähige Spezialgewebe bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Chemikalien, Säuren und vielen anderen Gefahrstoffen. Gleichzeitig ermöglichen stapelbare Konstruktionen eine platzsparende Lagerung und einen effizienten Transport.

Neben dem Schutz von Mitarbeitern und Umwelt tragen Auffangwannen und Auffangpaletten auch dazu bei, Betriebskosten zu senken. Leckagen werden frühzeitig erkannt und aufgefangen, wodurch aufwendige Reinigungsarbeiten, Produktionsstillstände und Folgekosten vermieden werden können. Unternehmen investieren damit nicht nur in Sicherheit, sondern auch in Wirtschaftlichkeit und nachhaltigen Umweltschutz.

MAKRO IDENT bietet ein umfangreiches Sortiment an Auffangwannen, Auffangpaletten, Bodenelementen und mobilen Auffangsystemen der Marke SPC an. SPC Sorptionsmittel gehören heute zur Brady Corporation und werden weltweit in Industrie, Produktion, Lagerhaltung und Gefahrstoffmanagement eingesetzt. MAKRO IDENT ist seit 18 Jahren Brady-Distributor und seit 9 Jahren zertifizierter GOLD-Expert-Partner. Kunden profitieren deshalb von einer umfassenden Beratung bei der Auswahl geeigneter Lösungen für Leckagemanagement, Gefahrstofflagerung und betrieblichen Umweltschutz.

Weitere Informationen zu Auffangwannen, Auffangpaletten, mobilen Auffangsystemen, Bindemitteln und Lösungen für Leckagen finden Interessierte beim Spezialisten MAKRO IDENT unter: SPC Auffangwannen und Auffangsysteme für Flüssigkeiten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

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82008 Unterhaching

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